Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot. A lap gyors bedarálásától szerintük nem kell tartani.

Fizetős tartalmak jelenhetnek meg az Indexen, illetve egyéb módon is támaszkodhat a portál olvasói anyagi támogatására, derül ki a Kreatív interjújából. A lap a főszerkesztő Tóth-Szenesi Attilát és a tartalomfejlesztési vezető Szabó Zoltánt szólaltatta meg. Úgy látják, valós veszély, hogy a NER megközelítette az Indexet a közelmúltban bekövetkezett tulajdonosi változásokkal. Tóth-Szenesi elárulja, a szigorúan szakmai területeken kívül mással (bevételek, sales stb.) nem foglalkozik a lapnál, mert falakba ütközne. Viszont nemet mondani megtanult, és ez most is segíteni fog: nemet mondott Brückner Gergely kirúgására, bizonyos, politika felől érkező kérésekre. Utóbbiak folyamatosan érkeztek, és ha már elöntik a lapot, akkor fogják átállítani az Index szabadságbarométerét a "veszélyben" kategóriára. A két vezető tisztviselő álltja, nincsenek tabutémák, korábban viszont voltak, még Spéder Zoltán tulajdonlása alatt. Tóth-Szenesi szerint bizonyos állami hirdetések megjelenésével nem lenne semmi probléma.

Korábban Bodolai László, az Index mögött álló a Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) elnöke arról beszélt, most biztosabb az Index helyzete, mint Nyerges Zsolt tulajdonlása idején, a Napi.hu-nak adott interjújában pedig az új CEMP-tulajdonos Oltyán József úgy nyilatkozott, a KDNP-ben betöltött szerepe nem befolyásolja az Indexhez fűződő üzleti döntéseit – igaz, korábban maga arról posztolt, sikerült bedöntenie a hirös.index.hu-t.