Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e11b99-5a6b-4863-bf32-7a88027a54d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új-Zélandon is kezdik levenni a boltok polcairól az Ausztráliából importált epret, miután az egyik aucklandi szupermarketben is tűt találtak az egyik gyümölcsben. Ausztráliában már napok óta tart a „tűfrász”, s a hatóságok attól tartanak, megjelennek majd a másolók is, akik az első elkövetőt utánozva hasonló cselekményeket követnek el. Közben Ausztráliában 10-15 évre emelték az élelmiszerszennyezés büntetési tételét.","shortLead":"Új-Zélandon is kezdik levenni a boltok polcairól az Ausztráliából importált epret, miután az egyik aucklandi...","id":"20180923_Mar_UjZelandon_is_tu_van_az_eperben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e11b99-5a6b-4863-bf32-7a88027a54d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fa9ab6-1cb9-4d93-8d98-5bc7dd677be3","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Mar_UjZelandon_is_tu_van_az_eperben","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:45","title":"Már Új-Zélandon is tű van az eperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","shortLead":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","id":"20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3f1f-bf2a-4758-9e37-321cb3f437fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:36","title":"Ittasan vitt három gyereket, egyikük meghalt, kettő súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","shortLead":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","id":"20180922_Hatbol_egy_lakasvasarlo_ussza_meg_hitelfelvetel_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d79d61-a56f-4524-aaea-190f18afd862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Hatbol_egy_lakasvasarlo_ussza_meg_hitelfelvetel_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:40","title":"Hatból egy lakásvásárló ússza meg hitelfelvétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szakemberként gyakran szembesülök azzal, mekkora fájdalmat jelent, ha valaki értelmetlennek éli meg az életét, ha képtelen megfogalmazni, miért érdemes felkelnie nap mit nap. De mi ennek az oka, és hogyan lehet segíteni?","shortLead":"Szakemberként gyakran szembesülök azzal, mekkora fájdalmat jelent, ha valaki értelmetlennek éli meg az életét, ha...","id":"20180823_On_is_celtalanul_sodrodik_Igy_teheti_meg_az_elso_lepeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da91fe7c-d98e-4df2-938b-2ad635f2f55c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180823_On_is_celtalanul_sodrodik_Igy_teheti_meg_az_elso_lepeseket","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:15","title":"Ön is céltalanul sodródik? Így teheti meg az első lépéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","shortLead":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","id":"20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc23915-cfef-4ced-bbd9-9411548e55ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:36","title":"A nap fotói: Tom Hanks is megirigyelné ezeket az amerikai Polskikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42fb155-af5e-4346-852d-4d0417cb9eff","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"A mű meg sem születhetett volna máshol, mint egy lakás mélyén, a proletárdiktatúra tekintetétől elzárt magánterületen.\r

\r

","shortLead":"A mű meg sem születhetett volna máshol, mint egy lakás mélyén, a proletárdiktatúra tekintetétől elzárt...","id":"20180923_Egig_ero_fuck__mostantol_barki_megnezheti_a_legendas_lakasfestmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42fb155-af5e-4346-852d-4d0417cb9eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69236d5-5469-4252-b998-a089ea418fd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_Egig_ero_fuck__mostantol_barki_megnezheti_a_legendas_lakasfestmenyt","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:03","title":"Égig érő fuck – mostantól bárki megnézheti a legendás lakásfestményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyek többsége a köznevelés területéről futott be.","shortLead":"Több mint 1800 panasz érkezett Aáry Tamás Lajos, oktatási jogok biztosának hivatalához tavaly, az elmúlt évekhez...","id":"20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f442add1-71a1-4156-9b11-7e1502deaadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedb74c3-86ea-4dec-8454-c70c531b7231","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Nyakanal_fogva_emelte_ki_a_gyereket_a_vizbol_es_utott__ezernel_is_tobb_panasz_erkezett_az_oktatasi_biztoshoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:04","title":"Nyakánál fogva emelte ki a gyereket a vízből és ütött – ezernél is több panasz érkezett az oktatási biztoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e962d81d-c359-475b-8c38-0b85e94476df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svájci Sankt Gallen kantonban vasárnap tartott népszavazáson kétharmados többséggel úgy határoztak, hogy tiltsák meg az arcot teljesen elfedő viseletet.","shortLead":"A svájci Sankt Gallen kantonban vasárnap tartott népszavazáson kétharmados többséggel úgy határoztak, hogy tiltsák meg...","id":"20180923_A_svajci_Sank_Gallenben_betiltjak_az_arcot_teljesen_elfedo_viseletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e962d81d-c359-475b-8c38-0b85e94476df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387a89a0-882e-49f5-b987-f58c65e169b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_A_svajci_Sank_Gallenben_betiltjak_az_arcot_teljesen_elfedo_viseletet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:42","title":"A svájci Sank Gallenben betiltják az arcot teljesen elfedő viseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]