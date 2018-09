Bár a Fidesz kultúrpolitikusa, L. Simon László szerint nincs kultúrharc, a kormány nem szól bele az alkotók munkájába, történnek azért változások. A Kommentár című konzervatív folyóirat után most a Századvég című lapnál is lecserélte a teljes vezetőséget a tulajdonos, amely a kormányközeli Századvég Alapítvány, értesült az Index.

A volt főszerkesztő Demeter Tamást az Alapítvány vezetője, Barthel-Rúzsa Zsolt informálta elbocsátásáról, és kirúgták a négyfős szerkesztőséget is. A hírre a szerkesztőbizottság fele is lemondott. Barthel-Rúzsa szerint a lap ezentúl a kormány irányvonalát kell támogassa.

Az intézkedés mellett egyben be is vonták az utolsó lapszámot, a 88. szám témája a járadék volt, és az ebben szereplő Bod Péter Ákos-tanulmány csapta ki bizonyos körökben a biztosítékot a cikk szerint. Ezt a lapszámot el is távolították a Századvég lap oldaláról, ahol most a humorral foglalkozó 87. szám ajánlója virít.