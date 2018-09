Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék egy részét üzemeltető luxusétterem is pénzt szed a turistáktól – párhuzamosan a hatósági belépődíjjal. Ettől egyszer már eltiltották, de sajátos megoldással legalizálta a díjat: egy üdítőt is ad a kilátás mellé, így már vendéglátásnak számít a szolgáltatás. Egy ellenzéki képviselő szerint ez a külföldi és magyar városnézők lehúzása, a fideszes polgármester hivatala szerint viszont így már nincs szó illegális jegyárusításról Budapest első számú turistacélpontjánál.

„A világörökség területén hogy a jó égbe' lehetséges, hogy egy étterem – amely csak bérli a területet, de nem hatóság – díjat szedjen azért, hogy felmehessünk a Halászbástya sarokbástyájára, ahonnan a leggyönyörűbb a panoráma? Vajon milyen jogszabály alapján van joga arra, hogy Budapest talán leghíresebb nevezetességéből ilyen módon termeljen ki pénzt, a pofátlanság miatt meg ott dühöngenek a turisták?” – sommás kérdésfelvetés egy csalódott turistától. Nem szerette volna, ha nevét közöljük, de részletesen leírta, milyen szerinte kiábrándító élményben volt része, pedig csak külföldi barátait szerette volna körbevinni a budai Várban.

Külön kiemelte, hogy vettek jegyet az erre kijelölt helyen, a Szent István-szobornál található jegypénztárnál fejenként 1000 forintért, ezzel mentek fel a Halászbástyára megnézni a kilátást. Utána sétáltak át a nevezetesség Hilton szálloda mögötti részére, ahol szintén szerettek volna felmenni a sarokbástyára, hogy innen is lássák a főváros északi részének panorámáját. „Csakhogy a lépcső le volt kordonozva, mert a Halászbástya Étterem 3 eurós díjat szedett a belépésért (átváltva nagyjából 1000 forintos – a szerk.) Miközben ott volt nálunk az 1000 forintért már megvett jegy, de azt mondták, az ide nem jó” – mesélte a férfi, aki állítja, a többi turista is fel volt háborodva. „Nem értették, ez hogy lehetséges, én sem, mert korábban nem szedtek pénzt” – értetlenkedett, ezért szerinte ez a dupla sápolás nemcsak elfogadhatatlan, hanem törvénytelen is.

Ezért V. Naszályi Mártához, a Párbeszéd Magyarországért I. kerületi önkormányzati képviselőjéhez fordult. Ezt követően az ellenzéki politikus, majd a cikk írásakor a hvg.hu is ellenőrizte, valóban pénzt kér-e az exkluzív Halászbástya Étterem a turistáktól. A budapesti látványosság északi, a Halászbástya Étterem feletti, illetve melletti része valóban le van zárva, és nem euróban meghatározott, hanem 840 forintos díjat kell fizetnie annak, aki onnan is gyönyörködne a kilátásban/szelfizne/fotózna. A lefotózott tájékoztató tábla alapján ebben a díjban benne van – stilárisan kissé fura kettőzéssel – a „panoráma kilátás”, az ott kiállított mini Budapest-makett és „1 db üdítő”.

Bal oldalon a hivatalos belépődíjjal látogatható részhez vezető lépcső, jobb oldalon az étterem által lezárt rész és tábla © hvg.hu

A szolgáltatás utolsó eleme, az 1 darab „soft drink” valójában ennek a turistabepöccentő helyzetnek a kulcsa – derült ki, miután több kört futottunk az önkormányzatnál és a Halászbástya Étterem üzemeltetőinél is. Úgy tűnik, hogy erre hivatkozva ugyanis jelenleg nem egy közvagyonért (duplán) szedett díjnak számít a fizetési kötelezettség, hanem vendéglátó tevékenységnek.

A csalódott turista megkeresése után a PM-es önkormányzati képviselő ugyanis kikérte az ügy dokumentumait a Budavári Önkormányzat jegyzőjétől. Ezek egyike egy még márciusban küldött hivatalos felszólítás az „illegális jegyárusítás” miatt, amelyet maga Nagy Gábor Tamás polgármester írta alá. Ebben emlékeztetik a Magyar Halászbástya Étteremüzemeltető Kft.-t, hogy a műemlék északi, Hilton szálloda mögötti, összesen 1832 négyzetméter alapterületű részét „rendeltetésszerűen éttermi tevékenység végzésére” kapta használatba. „Munkatársaink azt tapasztalták, hogy Önök a megállapodásban foglaltaktól eltérően is használják a bérleményt, a kilátóra jegy vásárlása ellenében engedtek fel turistákat, akik nem az étterem vendégei”, ezért felszólítják a céget, hogy

ezt a gyakorlatot „azonnal szüntesse meg”, és a jövőben is tartózkodjon ettől.

Ha nem, akkor kilátásba helyezik, hogy azonnali hatállyal felmondják velük a bérleti jogviszonyt.

A felszólítás után már nem a kilátóra árulnak jegyet

A márciusi önkormányzati dörgedelem után született meg a sajátos megoldás: elkezdtek egy más összegű díjat szedni, de ebben már egyebek közt benne volt ez a bizonyos üdítő. A nyári turistadömping csúcsán, augusztusban az önkormányzat jegyzője, Herpai-Nagy Teodóra így már azt közölte a PM-es képviselő kérdésére, hogy a márciusban kiküldött felszólításuk óta „jegyárusítás nem folyik”. Az üzemeltető céggel kötött szerződésben meghatározottak szerint

„az étterem feletti kilátót továbbra is a fogyasztó vendégek használják”

– írta.

Az exkluzív étterem saját honlapján található bemutatkozás alapján van két saját teraszuk: az egyik „télen fűtött panorámateraszként üzemel forró italokkal, nyáron jéghideg frissítőkkel”, a másikon „cigányzenekar andalító muzsikája segít kipihenni a mindennapi rohanás fáradalmait, illetve hangulatos esti vacsorák, borozások kitűnő helyszíne, a csodálatos budapesti panorámával körítve”.

A jegyző generálisan hivatkozott arra, hogy a „fogyasztó vendégek” használják a kilátót, és nem tudunk arról, hogy újabb felszólítást küldtek volna az átvariált díj miatt, ahogy felszólításban belengetett felmondást sem kezdeményezték. Ezekből úgy tűnik, hogy Nagy Gábor Tamás hivatala szerint a jelenlegi, vendéglátással spékelt díjszedési gyakorlat rendben van.

Egymondatos válasszal elintézte az önkormányzat

A végeredmény így az, hogy a teljes Halászbástyát megtekintő turistáknak kétszer is fizetniük kell – ha akartak üdítőt inni, ha nem. Erre is rákérdeztünk az önkormányzatnál, de nem kaptunk választ, egyedül arra a kérdésre reagáltak, hogy mikor tartottak helyszíni ellenőrzést a márciusi intézkedés után. Erre felsorolták, hogy „a Szentháromság téren a Margaréta udvarban mikor tartott a közterület-felügyelet ellenőrzést, de olyan dátumokat is írtak, amik még a felszólítás előtt voltak, vagyis nyilván nem ellenőrizhették az illegális jegyárusítás abbahagyását.

V. Naszály Márta szerint ez a kérdés megkerülése, hiszen a közterület-felügyeleti ellenőrzés a budai Vár Halászbástyához közeli Margaréta udvarában még nem azt jelenti, hogy a Halászbástya vendéglő fölötti kilátóteraszt vizsgálták. Ezért felháborítónak tartja, hogy a fideszes vezetésű önkormányzat tavasztól kezdve az idegenforgalmi szezonban végig hagyta, hogy egy vállalkozás pénzt szedjen egy közvagyon megtekintéséért.

„Kifejezetten romboló a kétszeres pénzszedés, ahogy hiába mutogatják a turisták a Halászbástya Étteremnél a már megvett jegyüket. Ez nagyon rossz üzenet, kárt okoznak a bel- és külföldi turizmusnak egyaránt” – mondta az ellenzéki önkormányzati képviselő, aki ezért az ügyet a szeptemberi képviselő-testületi ülés elé viszi. Szerinte nevetséges, hogy a kötelező üdítős húzással próbálják szabályossá tenni a belépésért szedett díjat, „ez már abból is nyilvánvaló, hogy a jegy személyre szól és nem üdítőre”.

2027-ig az éttermet üzemeltető cégé a használat joga

„A Halászbástya Étterem üzemeltetőjével kötött szerződés szerint a vendéglő egészen 2020-ig a bérleti díjnak csak a felét fizeti az önkormányzatnak az általa finanszírozott felújítás fejében. Így a jegyzőtől kikért dokumentumok alapján ezalatt a felújítás szinte teljes költségét – nagyjából 400 millió forintot – „lelakhatják”. Csak néhány szerencsés kerületi vállalkozó részesül ilyen kedvezményben” – magyarázta a jogi konstrukciót. Maga az étterem bérleti joga 2027 júliusáig az üzemeltető cégé.

Azt is felvetette, hogy a Halászbástya látogatásának kérdését általában is át kellene gondolni, és megszüntetni a belépődíjra épülő rendszert. „Ez a legrosszabb fajta, »lehúzós« turizmus, amikor az utolsó fillért is kicsikarja egy vendéglátó ország a turistákból. Pillanatnyilag jó bevételi forrásnak tűnik, az önkormányzat több tízmillió forintot szed be, de ha ingyenes lenne, viszont a Halászbástyánál jól szervezett, minőségi szolgáltatásokat nyújtanának, akár ennek a bevételnek a többszörösét lehetne elérni” – vetette fel, hozzátéve, hogy a műemlék látványának és a várbeli hangulatnak sem tesznek jót a lépcsőre telepített beléptetőkapuk.

A polgármesternek küldött kérdéseink „valahogy” a céghez kerültek

Több körben egyeztettünk a Halászbástya Étterem üzemeltetőjével arról, hogy nyilatkozzanak a kialakult helyzetről. Ennek során váratlanul kiderült, hogy a Budavári Önkormányzatnak címzett sajtómegkeresésünk – vagyis az a levél, amiben feltettük a kérdéseinket – furcsa módon az étterem vezetőségénél landolt. Egyik erősen jogászkodó válaszukban ugyanis pikáns módon lebuktatták Nagy Gábor Tamás hivatalát: azok miatt a kérdések miatt fenyegetőztek, amiket kizárólag az önkormányzathoz juttatunk el.

Megkérdeztük az önkormányzatot, mégis hogyan került tőlük a kérdéssorunk a vállalkozáshoz, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ – ahogy az eredetileg feltett, többi kérdésünkre sem.

Az étterem végül reagált, azzal a feltétellel, ha Pázmándi András, a Magyar Halászbásyta Kft. ügyvezetőjének nyilatkozatát változtatás nélkül, teljes terjedelemben közöljük:

„Cégünk nem a kilátásért kér pénzt, hanem vendéglátásért és turisztikai szolgáltatásért. A Halászbástya északi részén lévő teraszon egy kávézót működtetünk, amelynek helyszínét a cég 2007-től bérli. A bérleti szerződés lehetőségét a társaság nyílt pályázaton nyerte el. A szerződéskötés feltétele volt a Halászbástya északi részének rekonstrukciója, egy exkluzív étterem kialakítása, valamint a használat alatti állagmegóvás.

© Máté Péter

A Budapestre látogató turisták több mint 90 százaléka eljön a Várba, és mi ennek tudatában dolgozunk azon, hogy maximális tartalommal töltsük meg számukra ezt az élményt. Tudjuk, hogy kivételes helyen működünk, a Halászbástya egy ablak Magyarországra. A belépéskor kért összeg miatt eddig nem voltak nézeteltéréseink a turistákkal. Tapasztalatunk szerint a látogatók nincsenek tisztában azzal, hogy a Halászbástya ezen része nem egy ingyenes kilátóhely, hanem egy étterem és hozzá tartozó kávézóterasz. A műemlék nem a magyar adófizetők pénzéből lett felújítva, hanem egy általunk finanszírozott, 650 millió forintos beruházás eredménye. Korábban 280 forintot kértünk belépéskor a vendégeinktől vendéglátó szolgáltatásra. Erről tértünk át a 840 forintos díjra, amely teljes egészében lefogyasztható, valamint amelyért cserébe, megtekinthetnek egy modern, 3D-s makettet is a fővárosról.

Korábbi tapasztalataink alapján, több szemeteléssel, illetve rongálással járt, ha nem kértünk pénzt a belépéskor. A kilátó állagmegóvásán túl azt is fontosnak tartom, hogy vendégeink nyugodt körülmények között élvezhessék az általunk nyújtott szolgáltatásokat. Nekünk a vendégeink nyugalmát is biztosítani kell, akik a kávéjukat sem tudnák nyugodtan meginni, ha percenként elözönlené a helyet egy külföldi turistacsoport selfie-botokkal hadonászva.”