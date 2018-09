Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológusok szerint több helyen olyan hideg volt a reggel, mintha november közepe lenne. ","shortLead":"A meteorológusok szerint több helyen olyan hideg volt a reggel, mintha november közepe lenne. ","id":"20180926_Csipos_volt_a_reggel_minusz_4_fokot_mertek_Nograd_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654e090b-7a85-4a0c-8e8c-c546f91f567b","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Csipos_volt_a_reggel_minusz_4_fokot_mertek_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:14","title":"Csípős volt a reggel, mínusz 4 fokot mértek Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan helyet is találtak a kutatók, ahonnan a mélyűrből érkezett, több millió kilométert utazó aszteroida, az 'Oumuamua származhat. ","shortLead":"Négy olyan helyet is találtak a kutatók, ahonnan a mélyűrből érkezett, több millió kilométert utazó aszteroida...","id":"20180925_oumuamua_aszteroida_ustokos_csillagaszat_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddb2835-d0fb-4c7f-b910-79d4a3eae718","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_oumuamua_aszteroida_ustokos_csillagaszat_naprendszer","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:30","title":"Megvan, honnan származhat a különleges aszteroida, amelyik a Naprendszeren kívülről érkezett hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek a szerelvények. ","shortLead":"Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek a szerelvények. ","id":"20180925_Lehalt_az_alagutban_a_2es_metro_potlobuszok_viszik_az_utasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1731500-8687-433e-b11a-5681abef4fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Lehalt_az_alagutban_a_2es_metro_potlobuszok_viszik_az_utasokat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:44","title":"Lehalt az alagútban a 2-es metró, pótlóbuszok vitték az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5bd1ba-2546-4156-b5ff-18477264d089","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyverrel rabolta ki a mezőtúri dohányboltot, majd távozott. A rendőrség nyomravezetői díjat tűzött ki.","shortLead":"Fegyverrel rabolta ki a mezőtúri dohányboltot, majd távozott. A rendőrség nyomravezetői díjat tűzött ki.","id":"20180925_Felmillio_forintot_erhet_ha_felismeri_ezt_a_trafikrablot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e5bd1ba-2546-4156-b5ff-18477264d089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff0f993-e33a-4d0a-8744-3a31eda72940","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Felmillio_forintot_erhet_ha_felismeri_ezt_a_trafikrablot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:42","title":"Félmillió forintot érhet, ha felismeri ezt a trafikrablót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad0e82e-4c07-405e-a57a-bafb0c1d86c1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ez a fajta „zenei képzés” jóval több mint zene.","shortLead":"Ez a fajta „zenei képzés” jóval több mint zene.","id":"20180925_Enekeljen_mondokazzon_igy_jobban_fejlodik_a_csecsemo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad0e82e-4c07-405e-a57a-bafb0c1d86c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c583b1c7-b173-4750-a47f-5e877efb75bf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180925_Enekeljen_mondokazzon_igy_jobban_fejlodik_a_csecsemo","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:15","title":"Énekeljen, mondókázzon, így jobban fejlődik a csecsemő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","shortLead":"Jean-Claude Arnault már rendőrkézen van, az ügyben a napokban születhet ítélet. ","id":"20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65aa9ec6-eef4-4921-befc-b346d696711b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ea322-5cd6-4202-aa06-2e078511188c","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Harom_evet_is_kaphat_a_Nobelbotrany_szexualis_zaklatassal_vadolt_gyanusitottja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:47","title":"Három évet is kaphat a Nobel-botrány szexuális zaklatással vádolt gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katalán függetlenséget ellenző programmal akarja megnyerni a barcelonai polgármesterválasztást Manuel Valls. A francia politikus korábban Franciaország miniszterelnöke is volt, s miután nem választották meg a szocialisták elnökjelöltjének a 2017-es államfőválasztásra, át akart állni a centrista Emmanuel Macron oldalára, hogy elnyerje legalább a kormányfői posztot. Az az akció nem sikerült.\r

","shortLead":"A katalán függetlenséget ellenző programmal akarja megnyerni a barcelonai polgármesterválasztást Manuel Valls...","id":"20180926_Barcelonaban_lenne_polgarmester_a_volt_francia_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d53a772-44c4-4c39-bb85-df78df599060","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Barcelonaban_lenne_polgarmester_a_volt_francia_kormanyfo","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:28","title":"Barcelonában lenne polgármester a volt francia kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e232ea42-3441-4c98-a892-9548d3090282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zéland miniszterelnöke bemutatta három hónapos kislányát az ENSZ-közgyűlést megelőző, Nelson Mandeláról elnevezett béke-csúcstalálkozó tagjainak. Amíg Jacinda Ardern megtartotta a nyitóbeszédét, addig férje foglalkozott a babával. ","shortLead":"Új-Zéland miniszterelnöke bemutatta három hónapos kislányát az ENSZ-közgyűlést megelőző, Nelson Mandeláról elnevezett...","id":"20180925_Meg_csak_harom_honapos_de_mar_bejutott_az_ENSZ_csucstalalkozojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e232ea42-3441-4c98-a892-9548d3090282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0af84b-ebd1-4166-9274-10b8196f25c4","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Meg_csak_harom_honapos_de_mar_bejutott_az_ENSZ_csucstalalkozojara","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:07","title":"Még csak három hónapos, de már bejutott az ENSZ csúcstalálkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]