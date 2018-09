Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","shortLead":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","id":"20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719f91a6-63bc-46c0-bf2a-ab1099d03696","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:25","title":"Bámulatos látvány egy rakétafellövés az űrből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyakran fordul elő, hogy ingatlan öröklésekor a hagyatéki leltárban meghatározott értékkel az örökös nem ért egyet. Ez különösen akkor van így, amikor az örökös már eleve tudja, hogy az örökölt ingatlant el fogja adni, és nem akar a jövedelem után adózni. Az Adózóna bemutatta, mit lehet tenni ilyen esetben.","shortLead":"Gyakran fordul elő, hogy ingatlan öröklésekor a hagyatéki leltárban meghatározott értékkel az örökös nem ért egyet...","id":"20180926_Mit_tehet_az_orokos_ha_szerinte_felrearaztak_a_ra_hagyott_ingatlant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62162d0-7833-4503-afeb-02fefbb917c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Mit_tehet_az_orokos_ha_szerinte_felrearaztak_a_ra_hagyott_ingatlant","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:15","title":"Mit tehet az örökös, ha szerinte félreárazták a rá hagyott ingatlant?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Ezek nem a felújított 3-as metró kistestvérei, még az orosz államadósság terhére vettünk 40 motorvonatot a Metrovagonmastól, ezeket a MÁV-Start most felújítja és átfesti kékre.","shortLead":"Ezek nem a felújított 3-as metró kistestvérei, még az orosz államadósság terhére vettünk 40 motorvonatot...","id":"20180926_Latta_mar_a_MAV_felujitott_Metrovagonmas_motorvonatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8973db0b-1ca6-462d-9752-b7cdd3875124","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Latta_mar_a_MAV_felujitott_Metrovagonmas_motorvonatait","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:31","title":"Látta már a MÁV-Start felújított Metrovagonmas motorvonatait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait, a felsőoktatási intézmény új működési modelljének előkészítése céljából – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározatból.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait...","id":"20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab3722-8424-459c-a913-f009d7102a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:45","title":"Palkovicsék októbertől a Corvinus fenntartói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiánypótló bővítményt készített egy magyar fejlesztő, ami megmutatja, hány óra munkával vásárolhatnánk meg magunknak egy-egy készüléket.","shortLead":"Hiánypótló bővítményt készített egy magyar fejlesztő, ami megmutatja, hány óra munkával vásárolhatnánk meg magunknak...","id":"20180927_price_2_working_hours_google_chrome_bovitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd135ca-d22a-4216-97d4-dd089cfe04fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_price_2_working_hours_google_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:03","title":"He felteszi ezt a gépére, saját fizetéséhez igazítva fogja látni a webshopokban az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2001c2c3-8ccd-4128-a34e-e4b4ad622abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Budapest felé vezető oldalon történt.","shortLead":"A baleset a Budapest felé vezető oldalon történt.","id":"20180926_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M1es_autopalyan_az_ejszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2001c2c3-8ccd-4128-a34e-e4b4ad622abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c796fb7-c07d-488b-ab03-6abe93c7d4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_az_M1es_autopalyan_az_ejszaka","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:12","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0eecf2-9989-4fb8-bc9b-f7676b3ffa31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23 éves Veronika Didusenko csupán néhány napig örülhetett a szépségkirálynőként elnyert koronájának, mert az ékszert és a címet a Miss Ukrajna megnyerése után elvették tőle. Kiderült ugyanis, hogy elvált és édesanya, ilyen nők pedig nem indulhatnak a megmérettetésen.","shortLead":"A 23 éves Veronika Didusenko csupán néhány napig örülhetett a szépségkirálynőként elnyert koronájának, mert az ékszert...","id":"20180926_Elvalt_es_edesanya_e_ket_fobun_miatt_foszttottak_meg_koronajatol_az_ukran_szepsegkiralynot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f0eecf2-9989-4fb8-bc9b-f7676b3ffa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54efc436-2f3e-4d50-a067-cead739f126a","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Elvalt_es_edesanya_e_ket_fobun_miatt_foszttottak_meg_koronajatol_az_ukran_szepsegkiralynot","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:13","title":"Elvált és édesanya: e két főbűn miatt fosztották meg koronájától az ukrán szépségkirálynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8e29ee-5d4d-4156-b47a-fecdabb10088","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig nem ők helyezik el az illegális hulladékot a vasúti területen, mondja el közleményében a vasúttársaság.","shortLead":"Pedig nem ők helyezik el az illegális hulladékot a vasúti területen, mondja el közleményében a vasúttársaság.","id":"20180927_300_millioba_kerul_iden_a_MAVnak_a_szemethalmok_felszamolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e29ee-5d4d-4156-b47a-fecdabb10088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0c321-f77f-4d40-a2c9-0d501b97ab2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_300_millioba_kerul_iden_a_MAVnak_a_szemethalmok_felszamolasa","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:34","title":"300 millióba kerül idén a MÁV-nak a szeméthalmok felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]