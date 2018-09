Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat az utasokat, akik a társaság alkalmazottainak sztrájkja miatt jártak pórul. A Ryanair viszont azt állítja, minden kérelmet vissza fog utasítani, mivel a sztrájkot a konkurenseik robbantották ki.","shortLead":"A Légügyi Igazgatóság (Civil Aviation Authority, CAA) felszólította a légitársaságot, hogy kompenzálja azokat...","id":"20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aff20e-0cb3-4a31-b644-9bcac0447f6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_24_ezer_utas_jart_porul_a_Ryanair_miatt_de_a_legitarsasag_egy_fillert_sem_fizet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:03","title":"24 ezer utas járt pórul a Ryanair miatt, de a légitársaság egy fillért sem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tényleg nehéz eldönteni. ","shortLead":"Tényleg nehéz eldönteni. ","id":"20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f7f4bbd-b1b9-46a0-bda6-cd86347b9d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ef738b-3c25-481e-bd86-8272c5359669","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Schmidt_Maria_vagy_az_onironia_mestere_vagy_nem_erti_a_viccet","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:41","title":"Schmidt Mária vagy az önirónia mestere, vagy nem érti a viccet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Bemutatott egy autósnak, és meg is fenyegette egy légfegyverrel a 16 éves, majd amikor a rendőrök megállították, elszáguldott, és úgy hajtott át a piros lámpákon, mintha nem lenne holnap.","shortLead":"Bemutatott egy autósnak, és meg is fenyegette egy légfegyverrel a 16 éves, majd amikor a rendőrök megállították...","id":"20180927_Jogsi_nelkul_szaguldozott_pisztollyal_fenyegetett_egy_autost__vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4c9d7c-cb9b-40b9-9e25-c06c9a6828c6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180927_Jogsi_nelkul_szaguldozott_pisztollyal_fenyegetett_egy_autost__vademeles","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:41","title":"Jogsi nélkül száguldozott, pisztollyal fenyegetett egy autóst – vádemelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Közvetve felelős lehet a méhek pusztulásáért a a glifozát egy amerikai kutatás szerint.","shortLead":"Közvetve felelős lehet a méhek pusztulásáért a a glifozát egy amerikai kutatás szerint.","id":"20180925_art_a_meheknek_a_vilag_legelterjettebb_gyomirtoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5a7864-5849-41bb-aaa2-82628de0a2a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_art_a_meheknek_a_vilag_legelterjettebb_gyomirtoja","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:03","title":"Árt a méheknek a világ legelterjettebb gyomirtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket kifejezetten gazdagoknak készítenek.","shortLead":"A Design Epicentrum Manufacture a sportkocsikra emlékeztető íróasztalok gyártására specializálódott, amiket...","id":"20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f3f75ef-f72e-4a68-99c9-8d4f6ada9605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e800bb-c798-4c97-b1a4-17605414d1c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_lamborghini_aventador_iroasztal_design_epicentrum_manufacture","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:41","title":"Fotók: A világ legmenőbb íróasztalát hozta össze egy lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50babf2c-e4b9-42bf-a967-16d83b23bd47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pretoria ad otthont az afrikai kontinens legnagyobb fegyvervásárának és -kiállításának. Miért van szükség fegyverekre Afrikában?","shortLead":"Pretoria ad otthont az afrikai kontinens legnagyobb fegyvervásárának és -kiállításának. Miért van szükség fegyverekre...","id":"20180926_A_fegyvervasar_hazhoz_ment_de_vajon_jo_lakcimre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50babf2c-e4b9-42bf-a967-16d83b23bd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3e688-079f-469c-bda8-39a326d706eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_A_fegyvervasar_hazhoz_ment_de_vajon_jo_lakcimre","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:53","title":"A fegyvervásár házhoz ment, de vajon jó lakcímre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Túlnyomóan derült, napos idő várható az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce61dfa-5341-4157-9bbc-35b2440b3daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c90e33-7593-48bf-b11d-74d858ffadba","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_kellemes_oszi_nap_lesz_a_mai","timestamp":"2018. szeptember. 27. 05:11","title":"Kellemes őszi nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce20e05e-ff33-4cfe-b435-60f197147f2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakás a Kissvábhegy lábánál, a Kék Golyó utca 10. alatti társasházban van, mely önmagában is figyelemre méltó, a Bauhaus építészet egyik szép példánya. ","shortLead":"A lakás a Kissvábhegy lábánál, a Kék Golyó utca 10. alatti társasházban van, mely önmagában is figyelemre méltó...","id":"20180927_Elado_a_Javor_Palnak_epult_lakas_tele_extrakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce20e05e-ff33-4cfe-b435-60f197147f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e36dc0a-d5e5-4116-ac47-e6a4c14a756c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Elado_a_Javor_Palnak_epult_lakas_tele_extrakkal","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:15","title":"Eladó a Jávor Pálnak épült lakás, tele extrákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]