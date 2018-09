Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"116bde4a-17ff-4f64-9bf6-92e28c015baa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De nem jutott messzire, nekiment egy fának, ráadásul GPS is volt az autóban, így nem volt nehéz tehát megtalálni.","shortLead":"De nem jutott messzire, nekiment egy fának, ráadásul GPS is volt az autóban, így nem volt nehéz tehát megtalálni.","id":"20180920_Nem_volt_jogsija_ivott_is_ugy_vitt_el_egy_kisbuszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=116bde4a-17ff-4f64-9bf6-92e28c015baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d76ff8-b0c8-47f3-82eb-af5395fea603","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Nem_volt_jogsija_ivott_is_ugy_vitt_el_egy_kisbuszt","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:52","title":"Nem volt jogsija, ivott is, úgy vitt el egy kisbuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","shortLead":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","id":"20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca66ad77-6e49-46db-85d3-878fe72a23d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:46","title":"Pécsi iskolánál fenyegetőzött egy férfi, kommandósok fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb bizonyítékokat talált a Bellingcat oknyomozó hírportál arra, hogy a márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz állampolgár az orosz katonai hírszerzés aktív ügynöke. Moszkvában még arra sem vigyáztak, hogy legalább ne a szolgálat, azaz a GRU számát adják meg Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov útlevélkartotékján.\r

\r

","shortLead":"Újabb bizonyítékokat talált a Bellingcat oknyomozó hírportál arra, hogy a márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet...","id":"20180921_Szkripalugy__nagyon_nem_figyeltek_az_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2feccd-e578-4408-b0fe-075da1601df4","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Szkripalugy__nagyon_nem_figyeltek_az_oroszok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:00","title":"Putyin óriásit kamuzott, egyre több titok derül ki a két orosz ügynökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit megkéselhették. ","shortLead":"A férfit megkéselhették. ","id":"20180920_Holttestet_talaltak_a_Polus_Center_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf58641-f65a-47c3-9fa0-17f01d814fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Holttestet_talaltak_a_Polus_Center_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:21","title":"Holttestet találtak a Pólus Center mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d9336-6c5b-4b7d-9f0a-ad72dc1681c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiskorú megrontásával gyanúsítják az amerikai Cody Wilsont, aki meghatározó szerepet játszott abban, hogy lehetővé vált a 3d-s nyomtatókkal készülő kézifegyverek előállítása. Wilson jelenleg Tajvanon van és nem ült fel a hazatartó gépre.



","shortLead":"Kiskorú megrontásával gyanúsítják az amerikai Cody Wilsont, aki meghatározó szerepet játszott abban, hogy lehetővé vált...","id":"20180920_Szexualis_buncselekmennyel_vadoljak_a_3ds_nyomtatoval_keszulo_fegyverek_atyjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d9336-6c5b-4b7d-9f0a-ad72dc1681c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f72a094-d341-449e-b06b-4d440fd3ed2d","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Szexualis_buncselekmennyel_vadoljak_a_3ds_nyomtatoval_keszulo_fegyverek_atyjat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:37","title":"Szexuális bűncselekménnyel vádolják a 3d-s nyomtatóval készülő fegyverek „atyját”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f552c4c-328c-4132-ac88-938ddcfdf05b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sűrű bambuszerdőkben alig hallják meg egymás hívását.","shortLead":"A sűrű bambuszerdőkben alig hallják meg egymás hívását.","id":"20180921_Bajban_vannak_az_oriaspandak_ha_randizni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f552c4c-328c-4132-ac88-938ddcfdf05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafe46fd-cd34-44bc-a170-7ae6fc6bcdc8","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Bajban_vannak_az_oriaspandak_ha_randizni_kell","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:55","title":"Bajban vannak az óriáspandák, ha randizni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi Ítélőtáblán. Ahmed H. védője, Bárándy Péter, ügyvédként elégedett, de jogászként vesztesnek érzi magát.","shortLead":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi...","id":"20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26873552-74ba-4ded-b5e9-6c22d79645c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"Jogerősen két évvel csökkentették a röszkei terrorper vádlottjának büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd4990-c7d7-4d48-be66-397006d83faf","c_author":"","category":"vilag","description":"Ukrajna semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a magyar állampolgárság kérdésében Kárpátalján, az adott esetben nagyon következetesen fog cselekedni - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter egy csütörtök esti kijevi televíziós talkshow-ban.","shortLead":"Ukrajna semmilyen kompromisszumra nem hajlandó a magyar állampolgárság kérdésében Kárpátalján, az adott esetben nagyon...","id":"20180921_Kijev_allampolgarsagugyben_nem_alkuszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd4990-c7d7-4d48-be66-397006d83faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054e1c23-2691-4c0c-92be-bc0c9c7dbcdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kijev_allampolgarsagugyben_nem_alkuszik","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:20","title":"Kijev állampolgárság-ügyben nem alkuszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]