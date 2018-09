Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ef5abad-3790-45ad-bc23-a3f21f8cfbc3","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hibáztak-e a hatóságok, amikor egy beilleszkedésre láthatóan nem képes oltalmazottat azután sem figyeltek meg, hogy szeméremsértést követett el? Lehet, hogy a válasz nemleges, és a nyilvánosságot meg lehetne nyugtatni minden felmerülő kétely kapcsán. A magyar kormány azonban a tények feltárásában nem kíván részt vállalni.","shortLead":"Hibáztak-e a hatóságok, amikor egy beilleszkedésre láthatóan nem képes oltalmazottat azután sem figyeltek meg...","id":"20180928_afgan_menekultek_oltalmazott_orbankormany_belugyminiszter_nemi_eroszak_europa_tajekoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef5abad-3790-45ad-bc23-a3f21f8cfbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c6d546-0c22-4912-aa66-67856d22681e","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_afgan_menekultek_oltalmazott_orbankormany_belugyminiszter_nemi_eroszak_europa_tajekoztatas","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:30","title":"A kormány Európától őszinteséget vár a menekültek bűneiről, de a hazai nemi erőszakról hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Valencia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen kiállított Cristiano Ronaldo, a Juventus sztárja egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA).","shortLead":"A Valencia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen kiállított Cristiano Ronaldo, a Juventus sztárja egy mérkőzésre szóló...","id":"20180927_Ronaldot_ma_eltiltottak_a_vitatott_kiallitas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31527391-125c-4b55-8e22-4c70c8abc1a8","keywords":null,"link":"/sport/20180927_Ronaldot_ma_eltiltottak_a_vitatott_kiallitas_utan","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:25","title":"Ronaldót ma eltiltották a vitatott kiállítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","shortLead":"A nagy értékű személyautókkal minden korábbinál egyszerűbb lesz a rossz hírű környékek elkerülése. ","id":"20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8704e8e9-f135-4665-b25b-4e3a4377ba42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29dd7e0-0d4c-4f4a-aecb-8ca646254fd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_fo_a_biztonsag_a_mercedesek_navigacioja_bunugyi_terkepeket_is_hasznalni_fog","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:21","title":"Fő a biztonság: a Mercedesek navigációja bűnügyi térképeket is használni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586c0623-f327-4bb7-b61c-1ae9927ffa1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban hivatalosan mától kapható legdrágább 2018-as új almás mobil árából akár már egy korrekt személyautó is kijön. Mutatjuk, hogy körülbelül milyenek.","shortLead":"A hazánkban hivatalosan mától kapható legdrágább 2018-as új almás mobil árából akár már egy korrekt személyautó is...","id":"20180928_a_kozel_600_ezer_forintos_uj_iphone_xs_max_arabol_ilyen_autokat_kapni_itthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=586c0623-f327-4bb7-b61c-1ae9927ffa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0508e-090c-4e37-a02c-da6ad19999bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_a_kozel_600_ezer_forintos_uj_iphone_xs_max_arabol_ilyen_autokat_kapni_itthon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:21","title":"A közel 600 ezer forintos új iPhone árából ilyen autókat kapni itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31404663-4282-4d0e-9aa5-7226e1f8f4ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sport Közép-Európa közös nyelve, különösen a labdarúgás, mondta a kormányfő a szerbiai TSC Labdarúgó Akadémia csütörtöki átadóján. Magvas gondolatok Topolyáról.","shortLead":"A sport Közép-Európa közös nyelve, különösen a labdarúgás, mondta a kormányfő a szerbiai TSC Labdarúgó Akadémia...","id":"20180927_Orban_Meg_sok_megepitendo_sportkozpont_var_rank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31404663-4282-4d0e-9aa5-7226e1f8f4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dfdc2e-180f-4fe3-84f2-e076f70111c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Orban_Meg_sok_megepitendo_sportkozpont_var_rank","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:23","title":"Orbán: Még sok megépítendő sportközpont vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8b413e-8f68-4acb-972c-6a4b81283453","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabadulna ingatlanvagyonától a csődbe ment országos Roma Önkormányzat (ORÖ), a pénzt azonban nem teljes egészében a tartozások kiegyenlítésére költené. Havi 800 ezer jut belőle az ORÖ elnökének.","shortLead":"Szabadulna ingatlanvagyonától a csődbe ment országos Roma Önkormányzat (ORÖ), a pénzt azonban nem teljes egészében...","id":"20180928_800_ezres_fizetest_szavaztak_meg_a_bebukott_roma_program_elnokenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb8b413e-8f68-4acb-972c-6a4b81283453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd6d5af-8a48-4ae8-be9c-7e4aadf2c015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_800_ezres_fizetest_szavaztak_meg_a_bebukott_roma_program_elnokenek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:30","title":"Törlesztenie kell a bebukott program miatt, de közben 800 ezres fizetést ad az ORÖ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc05fe39-e770-4d2c-b881-7df1cae7086f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz sajtó szerint nem is lehetett volna ennél méltóbb halála.","shortLead":"Az olasz sajtó szerint nem is lehetett volna ennél méltóbb halála.","id":"20180928_Tobb_mint_6000_novel_fekudt_le_az_olasz_playboy_az_utolsoba_belehalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc05fe39-e770-4d2c-b881-7df1cae7086f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e9646-570a-458f-b8a8-3cdd57538c26","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Tobb_mint_6000_novel_fekudt_le_az_olasz_playboy_az_utolsoba_belehalt","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:39","title":"Több mint 6000 nővel feküdt le az olasz playboy, az utolsóba belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszter egy mondatban elrontotta a kormánysajtó elmúlt heteinek kedvenc témáját.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszter egy mondatban elrontotta a kormánysajtó elmúlt heteinek kedvenc témáját.","id":"20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d84d81-dd73-4f2e-906b-7fb039562510","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:49","title":"Bombahír Gulyástól: a Migration Aid párttá alakulása nem is trükközés az adófizetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]