Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon, északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. ","shortLead":"Északon, északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. ","id":"20181001_Ma_is_tobb_orara_kisut_a_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a34724b-8a90-4445-9b36-e67344d5abd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ma_is_tobb_orara_kisut_a_nap","timestamp":"2018. október. 01. 05:13","title":"Ma is több órára kisüt a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz hatóságok folyamatosan kutatnak túlélők után, a településeken egyre kevesebb az ivóvíz és az élelem, ezért a lakók egy része fosztogatásba kezdett.","shortLead":"Az indonéz hatóságok folyamatosan kutatnak túlélők után, a településeken egyre kevesebb az ivóvíz és az élelem, ezért...","id":"20180930_A_hivatalos_adatok_szerint_mar_800_felett_van_az_indoneziai_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7469f4f5-dd38-48d8-b3d1-22ba36008aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f0e952-7b2b-4db0-8942-6279896fd2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_hivatalos_adatok_szerint_mar_800_felett_van_az_indoneziai_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:29","title":"A hivatalos adatok szerint már 800 felett van az indonéziai földrengés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy terepjáróval állták el az útját, majd a kocsija ablakán behajolva közelről agyonlőtték.","shortLead":"Egy terepjáróval állták el az útját, majd a kocsija ablakán behajolva közelről agyonlőtték.","id":"20180930_Egy_biztonsagi_kamera_rogzitette_ahogy_agyonlovik_XXXTentaciont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a685c7-8db2-4c77-9552-8c43a790694d","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Egy_biztonsagi_kamera_rogzitette_ahogy_agyonlovik_XXXTentaciont","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:03","title":"Egy biztonsági kamera rögzítette, ahogy agyonlövik XXXTentaciont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","shortLead":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","id":"20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf568153-7ae6-49a9-b761-fde57f00c6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:09","title":"A Szabad Péccsel bővülhet Ungár Péter \"médiabirodalma\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","shortLead":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","id":"20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c385d45-a31d-4429-9f49-401127cf7fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:47","title":"Megint berobban a lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten a bajorországi Augsburgban, de azért kritizált is.","shortLead":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten...","id":"20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb25b91-6c13-4300-9c48-d5afdb9bd660","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","timestamp":"2018. október. 01. 09:15","title":"Merkel Orbánról: Furcsának tartom, ahogy minket szapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","shortLead":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","id":"20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a940c68-5770-4fa6-9730-fa3b792e6133","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:19","title":"Beismerő vallomást tett a férfi, akit a várpalotai kettős gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","shortLead":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","id":"20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2029c541-c1a3-4c92-b94f-6a13cf1d48a9","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:25","title":"Legyőzte a Ferencváros az Újpestet, továbbra is veretlen a bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]