Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ivóvízminőség-javító programot elhalászták a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. elől.","shortLead":"Az ivóvízminőség-javító programot elhalászták a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. elől.","id":"20181002_Meszaros_Lorinc_cege_lecsuszott_egy_kozbeszerzesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc6a0b4-f2e4-41a2-8f63-174abe54eae8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Meszaros_Lorinc_cege_lecsuszott_egy_kozbeszerzesrol","timestamp":"2018. október. 02. 08:35","title":"Mészáros Lőrinc cége lecsúszott egy közbeszerzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és egyúttal arra is, hogy mennyire könnyen javítható az eszköz.","shortLead":"Az iFixit csapata az Apple Watch Series 4-gyel kapcsolatban is arra volt kíváncsi, mit rejt az okosóra belseje, és...","id":"20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2754f1cb-2ede-48dd-94aa-3e548d1b1624","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_ifixit_apple_watch_series4_teardown_video_okosora","timestamp":"2018. október. 02. 17:03","title":"Videó: ezt találták az új Apple-okosórában, miután szétszedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök saját bevallása szerint 30 éve jár így, a jövőben sem fog változtatni a szokásán. Videón is mutatjuk a jobbikos Szilágyi György kérdését és Orbán Viktor arra adott válaszát. ","shortLead":"A miniszterelnök saját bevallása szerint 30 éve jár így, a jövőben sem fog változtatni a szokásán. Videón is mutatjuk...","id":"20181001_Itt_a_video_ahogy_Orban_vigyorogva_beszamol_a_maganrepulos_meccsnezesekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f7bc40-8ce1-46da-8a8c-1ceb1f5bf6f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Itt_a_video_ahogy_Orban_vigyorogva_beszamol_a_maganrepulos_meccsnezesekrol","timestamp":"2018. október. 01. 18:16","title":"Itt a videó, ahogy Orbán vigyorogva beszámol a magánrepülős meccsnézésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9af338-4447-4bb5-9d94-dddeb2dacbe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A berlini kormány elfogadta az új bevándorlási törvény alapelveit. A kanadai mintára készült szabályozás megnehezíti a szegény és képzetlen migránsok betelepülését, és különbséget tesz a menekülők és a gazdasági bevándorlók között.","shortLead":"A berlini kormány elfogadta az új bevándorlási törvény alapelveit. A kanadai mintára készült szabályozás megnehezíti...","id":"20181002_Megneheziti_a_migraciot_az_uj_nemet_bevandorlasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9af338-4447-4bb5-9d94-dddeb2dacbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af21403-7a6b-429b-9b08-84c3abbf0931","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Megneheziti_a_migraciot_az_uj_nemet_bevandorlasi_torveny","timestamp":"2018. október. 02. 14:34","title":"Megnehezíti a migrációt az új német bevándorlási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","shortLead":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","id":"20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb2da8d-c1d7-4ec5-95a5-6a54f6399d73","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","timestamp":"2018. október. 02. 15:48","title":"Drónvideón lesheti meg a Rogán jobbkezéhez kötődő egymilliárdos villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mérlegelniük kell a történteket és a lehetséges hatásokat.","shortLead":"Mérlegelniük kell a történteket és a lehetséges hatásokat.","id":"20181001_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ded350-5675-41db-8990-055b84eff93f","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 01. 16:31","title":"Megszólalt a kéziszövetség Vranjes ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Pest megyei rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint vasárnap este halálos közlekedési balesetet okozott az M0 autóúton.","shortLead":"A Pest megyei rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint vasárnap este halálos közlekedési balesetet...","id":"20181001_halalos_baleset_m0as_autopalya_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e07e50-74b0-4527-88ab-c2b5f3a8cfb2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181001_halalos_baleset_m0as_autopalya_rendorseg","timestamp":"2018. október. 01. 17:21","title":"Ittas volt a román sofőr, aki halálos balesetet okozott az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az adós gyorsan átárazódó kölcsönt választ, akkor a havi vállalható törlesztője csak a harmadára rúghat, mint a múlt héten.","shortLead":"Ha az adós gyorsan átárazódó kölcsönt választ, akkor a havi vállalható törlesztője csak a harmadára rúghat, mint a múlt...","id":"20181001_Lakashitelt_venne_fel_Matol_ezek_a_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ae6f70-be6e-45c0-bc60-4ef3cf6740c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181001_Lakashitelt_venne_fel_Matol_ezek_a_szabalyok","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Lakáshitelt venne fel? Mától ezek a szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]