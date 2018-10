Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3ce527d-0a54-4d5f-8991-bf879e825c1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi államtitkár másodszor avatta Urmánczy Nádort, aki revíziós mozgalom megteremtője.","shortLead":"A honvédelmi államtitkár másodszor avatta Urmánczy Nádort, aki revíziós mozgalom megteremtője.","id":"20181003_Irredenta_vezer_szobrat_leplezte_le_Nemeth_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3ce527d-0a54-4d5f-8991-bf879e825c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ccb887-4dde-4bad-80c1-a322c8f0a4db","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Irredenta_vezer_szobrat_leplezte_le_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. október. 03. 10:32","title":"Irredenta vezér szobrát leplezte le Németh Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak tovább mélyül az árok az Európai Unió régi és új tagállamai között, állítják cseh parlamenti képviselők.","shortLead":"Csak tovább mélyül az árok az Európai Unió régi és új tagállamai között, állítják cseh parlamenti képviselők.","id":"20181003_Sargentinijelentes_a_csehek_szerint_hibas_es_nem_szerencses_az_EPszavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee9a97a-4ecc-437f-997c-76f07dce8389","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Sargentinijelentes_a_csehek_szerint_hibas_es_nem_szerencses_az_EPszavazas","timestamp":"2018. október. 03. 13:07","title":"Sargentini-jelentés: a csehek szerint hibás és nem szerencsés az EP-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak a romok alatt, így ez a szám akár még nőhet is.","shortLead":"A hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak a romok alatt, így ez a szám akár még nőhet is.","id":"20181002_1200_fole_emelkedett_az_indonez_foldrenges_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767bdfcc-2ed6-42e3-bc77-6135a6a4479d","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_1200_fole_emelkedett_az_indonez_foldrenges_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. október. 02. 09:26","title":"1200 fölé emelkedett az indonéz földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP korábbi társelnöke szerint lehet egymással szórakozni, de ha bűncselekménnyel vádolják egymást párton belül, az már furcsa dolog. Szél azt ígérte: a tárgyalóteremben újra találkoznak Sallaival.","shortLead":"Az LMP korábbi társelnöke szerint lehet egymással szórakozni, de ha bűncselekménnyel vádolják egymást párton belül...","id":"20181001_Szel_Bernadett_meguzente_Sallaival_a_birosagon_fogunk_talalkozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc22f71-0cd0-419e-b7a7-00f01c2b5891","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Szel_Bernadett_meguzente_Sallaival_a_birosagon_fogunk_talalkozni","timestamp":"2018. október. 01. 20:32","title":"Szél Bernadett megüzente: Sallaival a bíróságon fogunk találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","id":"20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820e1c0-35f8-4b67-8640-92ed86691557","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","timestamp":"2018. október. 01. 16:34","title":"Két képviselőnek is több mint 300 ezerért bérelnek havonta lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef742b1-d6fa-4af5-ba06-4dc02dcdae5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb kutyatulajdonos végtelen számú történettel tudja alátámasztani, hogy az ő kedvence mennyire okos állat. Brit tudósok most elfogultság nélkül mérték meg különböző állatok intelligenciáját, és arra jutottak, hogy a kutya lehet az ember legjobb barátja, de semmivel se okosabb, mint egy kecske vagy egy malac. Igazából egy galamb is tud annyit, mint egy kutya, szóval legközelebb már végig se kell hallgatni az unalmas sztorikat Blöki eszéről.","shortLead":"A legtöbb kutyatulajdonos végtelen számú történettel tudja alátámasztani, hogy az ő kedvence mennyire okos állat. Brit...","id":"20181002_Ostobabb_a_kutyaja_mint_gondolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef742b1-d6fa-4af5-ba06-4dc02dcdae5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe40773-9d49-4a1b-bc75-56ec72363f7e","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Ostobabb_a_kutyaja_mint_gondolja","timestamp":"2018. október. 02. 08:53","title":"Ostobább a kutyája, mint gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19190a0f-247f-438b-8133-e86782b56d07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kitérésre kényszerítették az amerikaiakat, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik.","shortLead":"Kitérésre kényszerítették az amerikaiakat, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik.","id":"20181002_Majdnem_nekiment_egy_kinai_rombolo_az_amerikai_hadihajonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19190a0f-247f-438b-8133-e86782b56d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e431e1e-701a-467f-ade6-8b6a78ef4e29","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Majdnem_nekiment_egy_kinai_rombolo_az_amerikai_hadihajonak","timestamp":"2018. október. 02. 07:37","title":"Majdnem nekiment egy kínai romboló az amerikai hadihajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan prémium márkája. ","shortLead":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan...","id":"20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b304b0-ea65-4c7b-9ba6-cc77d067d68f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","timestamp":"2018. október. 03. 11:21","title":"Valódi F1-technikát hoz a közutakra ez az új, vad Infiniti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]