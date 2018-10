Négy napja kiléptek az LMP-ből, de most törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a párt nevében.

Különös törvénymódosító javaslatot nyújtott be a parlamentnek szerdán az LMP frakciójának két, hétfőn kilépett képviselője.

Szél Bernadett és Szabó Szabolcs indítványának nem a tartalma különös – az Budapesttől néhány száz kilométerre nyugatra valószínűleg minden gond nélkül átmenne a jogalkotókon, egyebek mellett ugyanis arról szól, hogy öt évre zárják ki a közbeszerzésekből azt a céget, illetve a tulajdonosát, amely vagy aki az ajánlattevő (például egy állami vállalat) vezetőjének vagy kormány bármely tagjának a mindenkori nyugdíjminimum összegét meghaladó ingyenes juttatást biztosít –, hanem, mert az indoklásában az áll, hogy „az LMP javaslatot tesz a nyilvánvaló összeférhetetlenségi helyzetek szigorításokra”.

Mivel a javaslat október 4-én, vagyis kilépésük után három nappal kelt, két dolog történhetett

Szél és Szabó elfelejtette, hogy kilépett az LMP-ből

a hétfő óta független képviselők még korábban, LMP-sként dolgozták ki a javaslatot, csak ennek nyomait elfelejtették kigyomlálni a szövegből.

A vicces rejtély megfejtéséhez felhívtuk Szabó Szabolcsot, aki nevetve ismerte el, pontosabban döbbent rá, hogy a miniszterelnök magánrepülős útjainak hírére még múlt héten előkészített, és az LMP-frakció szakértői által vasárnap véglegesített tervezetben valóban bent felejtették az LMP-t.

© Túry Gergely

Szél Bernadett és Szabó Szabolcs indítványa – nyilván nem függetlenül attól, hogy az Átlátszó cikke és fotói szerint Adrián jachtozgató Mészáros Lőrinc társaságában szelte a habokat Homolya Róberta MÁV-vezér is – a közbeszerzési szabályok szigorítása mellett azt is kezdeményezi, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztviselői is tegyenek az országgyűlési képviselőkkel azonos tartalmú, nyilvános vagyonnyilatkozatot, a hivatali minőségben elfogadható juttatás mértékét pedig a jelenlegi egyhavi – közel egymillió forintos – tiszteletdíjról szállítsák le a mindenkori öregségi nyugdíjminimumra, azaz 28.500 forintra.