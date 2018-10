Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi kettős ügynök az orosz elnök szerint elárulta a hazáját, ezért nem lehet másnak nevezni.","shortLead":"A korábbi kettős ügynök az orosz elnök szerint elárulta a hazáját, ezért nem lehet másnak nevezni.","id":"20181003_vlagyimir_putyin_szergej_szkripal_mergezeses_merenylet_novicsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a64a2e-f303-4c94-8357-234f45222b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_vlagyimir_putyin_szergej_szkripal_mergezeses_merenylet_novicsok","timestamp":"2018. október. 03. 15:59","title":"Szemétládának nevezte Putyin a megmérgezett Szkripalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","shortLead":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","id":"20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c21c2-6ffc-4773-bad8-658416ec52f4","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2018. október. 04. 08:13","title":"Potencianövelő étrend-kiegészítőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének, így már fizetésekre sem futja. A fideszesek Márki-Zay Pétert okolják, a polgármester szerint a helyi Fidesz lavírozta csőd felé a várost, minden fillér kiadást meg kell gondolniuk, ezért nem tudnak már a tévének sem fizetni.","shortLead":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének...","id":"20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec03f0c-300b-4ed2-9bf6-3f6db40e8e38","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","timestamp":"2018. október. 03. 10:44","title":"Lázár János köre uralja a helyi médiát Hódmezővásárhelyen, most az önkormányzati tévé is bezárhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Azt akarják elérni, hogy a gyalogosok jobban odafigyeljenek, amikor átkelnek az úttesten.","shortLead":"Azt akarják elérni, hogy a gyalogosok jobban odafigyeljenek, amikor átkelnek az úttesten.","id":"20181003_Tilos_lesz_a_mobiltelefonok_hasznalata_a_litvaniai_zebrakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856e0a30-7b26-4e11-9aee-69b05b172a05","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Tilos_lesz_a_mobiltelefonok_hasznalata_a_litvaniai_zebrakon","timestamp":"2018. október. 03. 21:57","title":"Tilos lesz a mobiltelefonok használata a litvániai zebrákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ab4547-0ca9-4a2f-acc4-9ddeb92efbec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedi Tudományegyetem központi jogi és gazdasági minőségbiztosítási rendszere kockázatosnak ítélte az egyetem Krekó Péter-féle Political Capital Kft.-vel kötött együttműködési keretmegállapodását.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem központi jogi és gazdasági minőségbiztosítási rendszere kockázatosnak ítélte az egyetem Krekó...","id":"20181003_A_Figyelo_elerte_kockazatosnak_itelte_a_szegedi_egyetem_a_Political_Capitalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ab4547-0ca9-4a2f-acc4-9ddeb92efbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326dc749-c8e4-4b57-82d5-b68808ab1be3","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_Figyelo_elerte_kockazatosnak_itelte_a_szegedi_egyetem_a_Political_Capitalt","timestamp":"2018. október. 03. 14:04","title":"A Figyelő elérte: kockázatosnak ítélte a szegedi egyetem a Political Capitalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","shortLead":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","id":"20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac084f0-e62b-49e6-8a17-0c3764cb4a98","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","timestamp":"2018. október. 02. 20:35","title":"Kizuhant egy beteg az Országos Onkológiai Intézet ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Közel kétharmadnyian vannak azok Magyarországról, akik azt mondják, nem bíznak az amerikai elnökben. Pedig Orbán nagyon találkozna már Trump elnökkel, aki végre elkezdte komolyan venni magyar kollégáját.","shortLead":"Közel kétharmadnyian vannak azok Magyarországról, akik azt mondják, nem bíznak az amerikai elnökben. Pedig Orbán nagyon...","id":"20181002_Hiaba_Orban_rajongasa_a_magyarok_nem_hisznek_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4474dbb-ef46-44fe-80b4-cf88b25732ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Hiaba_Orban_rajongasa_a_magyarok_nem_hisznek_Trumpnak","timestamp":"2018. október. 02. 16:09","title":"Hiába Orbán rajongása, a magyarok nem hisznek Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egyidőben startol a Google Térképen.","shortLead":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat...","id":"20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d44bfe-dc78-47f9-bcbd-7c78ce748744","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 03. 08:03","title":"Ha Budapesten nyitja meg a Google Térképet, új funkciót talál benne: a taxizást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]