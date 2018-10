Dicsőítő hangú előadást tartott Horthy Miklós kormányzóról Takaró Mihály irodalomtörténész 2016-ban, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum élén válthatja Prőhle Gergelyt. Takaró az előadásban nemzetmentőnek nevezi Horthyt, egy zsidó bankár támogatására hivatkozva azt a megjegyzést teszi, hogy "ennyit Horthy zsidóellenességéről", de elmondja azt is, a Horthy volt az egyetlen, akitől nem vették el oldalfegyverét, mikor Hitlerrel tárgyalt. Még a saját tábornokai sem mehettek be fegyverrel hozzá. Takaró idézi Horthy visszaemlékezését: mikor március 18-án tárgyalt Hitlerrel, arra gondolt, meg kéne ölnie ezt az embert, nála van a fegyvere is. "De tudtam, hogy nem tehetem meg, mert akkor gyilkos leszek, és én, Magyarország kormányzója nem lehetek gyilkos."

A legfurcsább, hogy dicséretnek szánhatta azt is, milyen jó véleménnyel volt Hitler Horthyról.

Takaró elmondta azt is, a Horthy Miklós Polgári Kört vezette. Az előadást hosszabban itt lehet megnézni.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.