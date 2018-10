Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a születésnapi ajándékuk a rajongóknak. ","shortLead":"Ez a születésnapi ajándékuk a rajongóknak. ","id":"20181003_Tankcsapda_whiskey_eletmu_kiadvany_pendrive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056ce71b-b2e5-4373-bec9-ed73893060b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f31ffa-1ea0-47a7-8ba3-3e8af68a3fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Tankcsapda_whiskey_eletmu_kiadvany_pendrive","timestamp":"2018. október. 03. 19:34","title":"Hamarosan saját whiskey-vel és exkluzív kiadvánnyal jelentkezik a Tankcsapda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b161616-c168-4e7a-90b0-27740bbcb9ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 4-től minden eddiginél kedvezőbb feltétekkel vehetik fel az lakossági energiahatékonysági hitelprogram nyújtotta nullaszázalékos hitelt az ügyfelek.","shortLead":"Október 4-től minden eddiginél kedvezőbb feltétekkel vehetik fel az lakossági energiahatékonysági hitelprogram...","id":"20181004_Matol_gyorsabban_jutnak_a_penzukhoz_az_ujlakastulajdonosok_es_a_lakasszovetkezetek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b161616-c168-4e7a-90b0-27740bbcb9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a07641-808d-4624-b650-74009ccd0631","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Matol_gyorsabban_jutnak_a_penzukhoz_az_ujlakastulajdonosok_es_a_lakasszovetkezetek_is","timestamp":"2018. október. 04. 10:08","title":"Mától gyorsabban jutnak a pénzükhöz az újlakás-tulajdonosok és a lakásszövetkezetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy napja kiléptek az LMP-ből, de most törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a párt nevében. ","shortLead":"Négy napja kiléptek az LMP-ből, de most törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a párt nevében. ","id":"20181004_Szel_es_Szabo_kicsit_elfelejtette_hogy_kilepett_az_LMPbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700357de-5aaa-45e2-b4d6-602533881428","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Szel_es_Szabo_kicsit_elfelejtette_hogy_kilepett_az_LMPbol","timestamp":"2018. október. 04. 16:43","title":"Szél és Szabó kicsit elfelejtette, hogy kilépett az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e26a9-7611-4cc0-84a6-1ccdeacc884a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép-Európa legnagyobb online kereskedője nyit bemutatótermet a Róbert Károlyon, 200 ezer féle terméket kínálnak. Például rendelhet egy Teslát is online, 32 millióért.","shortLead":"Közép-Európa legnagyobb online kereskedője nyit bemutatótermet a Róbert Károlyon, 200 ezer féle terméket kínálnak...","id":"20181004_Kriptovalutaval_lehet_Teslat_venni_ebben_a_koruti_boltban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e26a9-7611-4cc0-84a6-1ccdeacc884a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e7ea20-1933-4fbe-a45a-3bd5b48b6baa","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Kriptovalutaval_lehet_Teslat_venni_ebben_a_koruti_boltban","timestamp":"2018. október. 04. 09:14","title":"Kriptovalutával lehet Teslát venni ebben a körúti boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra sem utasíthatók ki az országból a Szudánból, Nicaraguából, Haitiról és Salvadorból érkezett menekültek, mivel védett státuszt élveznek.","shortLead":"Továbbra sem utasíthatók ki az országból a Szudánból, Nicaraguából, Haitiról és Salvadorból érkezett menekültek, mivel...","id":"20181004_Trump_ellen_dontott_egy_kaliforniai_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4eba0d-9834-43f2-984d-a624eb9858c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Trump_ellen_dontott_egy_kaliforniai_birosag","timestamp":"2018. október. 04. 07:51","title":"Trump ellen döntött egy kaliforniai bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bd9416-98e3-466f-b487-569205cdbcce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Fidelitasból indulva Mihalovics Péter volt már országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő, miniszteri biztos és kabinetfőnök, most pedig egy Budán exkluzív lakásokat építő ingatlanfejlesztő cég egyik tulajdonosa. A hvg.hu birtokába került szerződésben a fideszes politikus több mint 90 millió forintos beugró összeget villantott, miközben az utolsó vagyonnyilatkozata szerint még autóra sem telt, ráadásul több adóssága volt, mint megtakarítása. Mivel azóta is egyik közfunkcióból megy a másikba, adódik a kérdés: mégis miből finanszírozza a beruházást, amihez az értékes telket a XII. kerületi önkormányzattól vásárolták? Hiába kérdeztük, nem árulta el, de szerinte minden szabályosan zajlott.","shortLead":"A Fidelitasból indulva Mihalovics Péter volt már országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő, miniszteri biztos és...","id":"20181004_mihalovics_peter_sesztak_miklos_kabinetfonok_luxustarsashaz_mvmugy_hegyvideki_onkormanyzat_ingatlanfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19bd9416-98e3-466f-b487-569205cdbcce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed48e2b6-e392-43fb-894b-463ec41fb71b","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_mihalovics_peter_sesztak_miklos_kabinetfonok_luxustarsashaz_mvmugy_hegyvideki_onkormanyzat_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2018. október. 04. 06:30","title":"1,5 millió egy négyzetméter: luxustársasházat épít Seszták kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone-ok történetének legdrágább modelljeivel találkozhattunk az Apple szeptember 12-i bemutatóján, jelenleg az új iPhone-ok a leginkább vágyott készülékek az Apple-rajongók körében.","shortLead":"Bár az iPhone-ok történetének legdrágább modelljeivel találkozhattunk az Apple szeptember 12-i bemutatóján, jelenleg...","id":"20181004_apple_iphone_valtasi_kedv_uj_iphone_xs_max_keszulekcsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf33383-2857-46ea-b129-3fc5e75f3cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_apple_iphone_valtasi_kedv_uj_iphone_xs_max_keszulekcsere","timestamp":"2018. október. 04. 15:03","title":"Jó hírt kapott az Apple: sokan váltanának az új iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bírósági honlapra kikerült videóban szabályosan hűségesküt fogad Handó Tündének frissen kinevezett jobbkeze. A propagandának beillő felvételen a bíró nem kertel, elmeséli, mikor köteleződött el végleg az OBH elnökének.","shortLead":"A bírósági honlapra kikerült videóban szabályosan hűségesküt fogad Handó Tündének frissen kinevezett jobbkeze...","id":"20181004_Propagandanak_is_ciki_videoban_ajnarozza_Hando_Tundet_egy_biro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9fdff1-f5e4-4b77-9f29-dd43b31033ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Propagandanak_is_ciki_videoban_ajnarozza_Hando_Tundet_egy_biro","timestamp":"2018. október. 04. 11:14","title":"Propagandának is ciki videóban bálványozza Handó Tündét egy bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]