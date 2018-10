Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A téli menetrend október végén lép életbe.","shortLead":"A téli menetrend október végén lép életbe.","id":"20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0e3e14-2bbd-44ca-832e-d75aa3a887c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","timestamp":"2018. október. 03. 16:16","title":"Az új grúz légitársaság, a MyWay gépeivel is lehet repülni Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó földrengés és az azt követő szökőár halálos áldozatainak a száma.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó...","id":"20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f76955-89f8-4a4a-881d-4577379c5a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_jelentosen_tovabb_emelkedett_az_indoneziai_foldrenges_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. október. 05. 05:30","title":"Jelentősen tovább emelkedett az indonéziai földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orvos és egy jazidi aktivista kapta a Nobel-békedíjat.","shortLead":"Egy orvos és egy jazidi aktivista kapta a Nobel-békedíjat.","id":"20181005_Egy_orvos_es_egy_jazidi_aktivista_kapta_a_Nobelbekedijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720feadc-522b-495a-b396-d9867541699a","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Egy_orvos_es_egy_jazidi_aktivista_kapta_a_Nobelbekedijat","timestamp":"2018. október. 05. 11:16","title":"A nemi erőszak ellen küzdő aktivisták kapták a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félévenként négymilliós tandíjjal a gazdagok egyeteme lehet a Corvinus, 2020-tól pedig nem hirdetnek majd állami helyet, mindenki fizet majd, aki ott akar tanulni.","shortLead":"Félévenként négymilliós tandíjjal a gazdagok egyeteme lehet a Corvinus, 2020-tól pedig nem hirdetnek majd állami...","id":"20181005_4_millios_tandij_es_tobb_kulfoldi__ilyen_lesz_az_uj_Corvinus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fbb217-76e4-493e-8433-c1ffd7f9fba5","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_4_millios_tandij_es_tobb_kulfoldi__ilyen_lesz_az_uj_Corvinus","timestamp":"2018. október. 05. 08:12","title":"4 milliós tandíj és több külföldi – ilyen lesz az új Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi feltételeket, ilyenkor leszerződnek olyan céggel, aki szakképzett, alkalmi munkaerőt, bérnővért közvetít – írja a Magyar Narancs. Az adminisztráció is kevesebb, mert az ápolók a cégtől kapják a fizetésüket. Ez a pénz azonban köszönőviszonyban sincs azzal, mint amennyit a pályaelhagyó ápolók kereshetnek.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi...","id":"20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0bb4df-c207-4827-9bb1-c6521b6437a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","timestamp":"2018. október. 04. 10:40","title":"A bérnővérség rossz megoldás, inkább Lidl-pénztárosnak állnak a kiégett ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A kardiológián pedig heti egyszer vendégfőorvos ugrik be helyette műteni.","shortLead":" A kardiológián pedig heti egyszer vendégfőorvos ugrik be helyette műteni.","id":"20181004_Nem_tortenhetett_meg_az_elojegyzese_meghalt_a_kirugott_szivsebesz_betege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a74c64-102d-42c3-8a37-191e3152d907","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Nem_tortenhetett_meg_az_elojegyzese_meghalt_a_kirugott_szivsebesz_betege","timestamp":"2018. október. 04. 12:35","title":"Nem történhetett meg az előjegyzése, meghalt a kirúgott szívsebész betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cégbe felvett új munkavállalónak a munkaviszony létesítése előtt kötelessége nyilatkozatot tennie arról, hogy nincs függőben lévő tartozása, ellenkező esetben akár 500 ezer forintig terjedő bírság megfizetésére is kötelezhetik a céget és az ügyvezetőt.","shortLead":"Egy cégbe felvett új munkavállalónak a munkaviszony létesítése előtt kötelessége nyilatkozatot tennie arról, hogy nincs...","id":"20181004_Tartozik_a_munkavallaloja_Akar_felmillios_birsagot_is_kaphat_a_munkaltato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8811ff80-1045-4b55-aafb-8b97a0a2e916","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Tartozik_a_munkavallaloja_Akar_felmillios_birsagot_is_kaphat_a_munkaltato","timestamp":"2018. október. 04. 10:17","title":"Tartozik a munkavállalója? Akár félmilliós bírságot is kaphat a munkáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a28d090-315d-4bf9-859f-8ea2bf384936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MDF egykori országgyűlési képviselője egy budapesti klinikán hunyt el. 72 éves volt.","shortLead":"Az MDF egykori országgyűlési képviselője egy budapesti klinikán hunyt el. 72 éves volt.","id":"20181003_Meghalt_a_rendszervaltas_kemeny_biraloja_Korosi_Imre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a28d090-315d-4bf9-859f-8ea2bf384936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4acc6c6-6c44-4c5c-a805-1d3aef23cfb6","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Meghalt_a_rendszervaltas_kemeny_biraloja_Korosi_Imre","timestamp":"2018. október. 03. 14:25","title":"Meghalt a rendszerváltás kemény bírálója, Kőrösi Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]