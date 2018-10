A Margit-szigetre csábította, majd elkábította randipartnereit egy fiatal nő

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A téli menetrend október végén lép életbe.","shortLead":"A téli menetrend október végén lép életbe.","id":"20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0e3e14-2bbd-44ca-832e-d75aa3a887c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","timestamp":"2018. október. 03. 16:16","title":"Az új grúz légitársaság, a MyWay gépeivel is lehet repülni Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rábólintottak az EU pénzügyminiszterei, megemelkedhet az áfamentesség határa.","shortLead":"Rábólintottak az EU pénzügyminiszterei, megemelkedhet az áfamentesség határa.","id":"20181003_Nagy_segitseget_kaptak_az_adozasban_a_kis_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3827703d-4138-4b32-8a52-1738c91fd4fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Nagy_segitseget_kaptak_az_adozasban_a_kis_cegek","timestamp":"2018. október. 03. 15:50","title":"Örülhetnek a kis cégek vezetői a brüsszeli döntésnek, még többen lehetnek áfamentesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923841d4-e227-4527-8d0c-6daa20eb7581","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egy viccbajnok sportoló és egy rejtélyes mérnök lehet Jean-Claude Juncker utódja. Sok közös nincs bennük, legfeljebb annyi, hogy Orbán Viktort mindketten szoros felügyelet alatt tartanák.



","shortLead":"Egy viccbajnok sportoló és egy rejtélyes mérnök lehet Jean-Claude Juncker utódja. Sok közös nincs bennük, legfeljebb...","id":"20181003_Az_Ironman_vagy_a_nyugodt_stratega_lesz_Orban_kovetkezo_ellenfele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=923841d4-e227-4527-8d0c-6daa20eb7581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ab78e0-7f01-4952-a845-3ae8bd32d2b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Az_Ironman_vagy_a_nyugodt_stratega_lesz_Orban_kovetkezo_ellenfele","timestamp":"2018. október. 03. 12:51","title":"Az Ironman vagy a nyugodt stratéga lesz Orbán következő ellenfele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai Nobel-díjat. Az indoklás szerint a három tudós az evolúció mechanizmusát felhasználva ért el úttörő eredményeket kutatásaiban, amelyek gyakorlati haszna ma már a gyógyszergyártáson át az üzemanyag-előállításig megfigyelhető.","shortLead":"Két amerikai és egy brit tudós, Frances H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapta idén a kémiai...","id":"20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5eeb92-6d61-4fa6-b546-62590fd796be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83b459-c241-4906-bf68-1f9b87332a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_Az_evoluciot_felhasznalo_kutatas_kapta_az_idei_kemiai_Nobeldijat","timestamp":"2018. október. 03. 12:43","title":"Kihasználták az evolúció erejét: hárman kapták idén a kémiai Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu aszteroida felszínére – jelentette be a japán űrhivatal.","shortLead":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu...","id":"20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6273cb9e-98d1-433f-aae1-0340dab0f939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","timestamp":"2018. október. 03. 22:33","title":"A Hajabusza-2 ledobott egy új kutászdroidot az űrben száguldó aszteroidára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük cselekedni kell, mert a pénzt Orbánék ellopják. ","shortLead":"Szerintük cselekedni kell, mert a pénzt Orbánék ellopják. ","id":"20181004_Az_MSZP_a_Parbeszed_es_a_Momentum_is_alairasokat_gyujt_az_europai_ugyeszsegert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fded083-d1f8-4580-b001-3c781e964572","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Az_MSZP_a_Parbeszed_es_a_Momentum_is_alairasokat_gyujt_az_europai_ugyeszsegert","timestamp":"2018. október. 04. 19:47","title":"Az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum is aláírásokat gyűjt az európai ügyészségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc92fd-6467-40bc-8124-797c69b7ce44","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181003_Marabu_FekNyuz_A_megvesztegethetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bbc92fd-6467-40bc-8124-797c69b7ce44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a50a2d-2bb6-475c-987a-7732281c4130","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Marabu_FekNyuz_A_megvesztegethetetlen","timestamp":"2018. október. 03. 18:35","title":"Marabu FékNyúz: A megvesztegethetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor a Szabadság térből egykoron irredenta skanzent fabrikáló, leginkább a mai CÖF-öz hasonlítható „civil” szervezet elnökének emlékpadját avatták. A skandalumot fokozta, hogy mindez a friss Urmánczy-díjas Kövér László házelnök hathatós támogatásával történt. Az akkori és a minapi csepeli – egész alakos – szoboravató ceremónián egyaránt főszerepet kapott Németh Szilárd. 2003-ban Tarlós István főpolgármester árnyékában, csepeli polgármesterként, a hét elején honvédelmi államtitkárként nevezte „megrendítően aktuálisnak” Urmánczy gondolatait. A gyűlöletbeszéd egyik nagymesterének portréját a HVG öt évvel ezelőtt, egy ma is aktuális cikkben rajzolta meg. ","shortLead":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor...","id":"20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6df2a3e-bdd0-4b19-b274-efc1785bf0d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. október. 03. 17:28","title":"Az országzászlóvivő – ki volt az irredenta vezető, akiért ennyire rajong Németh Szilárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]