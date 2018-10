Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29f027b5-a74a-4302-90ce-53d6e2df860e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először sikerült a csillagászoknak egy olyan holdat felfedezniük, amely egy távoli csillag körül keringő bolygóhoz tartozik. A kutatók szerint mindez mérföldkő lehet a bolygórendszerek kialakulásának megértésében.","shortLead":"A világon először sikerült a csillagászoknak egy olyan holdat felfedezniük, amely egy távoli csillag körül keringő...","id":"20181004_Megtalaltak_az_elso_Naprendszeren_kivuli_holdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f027b5-a74a-4302-90ce-53d6e2df860e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c252603-e096-49ad-8b15-7fb1cd98461c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_Megtalaltak_az_elso_Naprendszeren_kivuli_holdat","timestamp":"2018. október. 04. 09:56","title":"Tudományos áttörés: megtalálták az első holdat, ami nem a Naprendszerünkben kering","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5ae10b-4898-49ef-b130-21c31b28b575","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szépen csendben hazánkba érkezett egy komolyabb 911-es különítmény, melynek csúcsragadozója a 700 lóerős GT2 RS.","shortLead":"Szépen csendben hazánkba érkezett egy komolyabb 911-es különítmény, melynek csúcsragadozója a 700 lóerős GT2 RS.","id":"20181005_titokban_magyarorszagra_jottek_a_legkemenyebb_porsche_911esek_gt2rs_gt3rs_hungaroring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5ae10b-4898-49ef-b130-21c31b28b575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8eef6f-7df4-4abb-b88e-1f3cc0bef285","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_titokban_magyarorszagra_jottek_a_legkemenyebb_porsche_911esek_gt2rs_gt3rs_hungaroring","timestamp":"2018. október. 05. 08:21","title":"Titokban Magyarországra jöttek a legkeményebb gyári Porsche 911-esek – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","shortLead":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","id":"20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a79e976-3fee-4763-b583-bafc88bf87c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","timestamp":"2018. október. 05. 19:32","title":"Nagyjából tizenöt centit hagytak a járdából a gyalogosoknak az Erzsébet téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy Márton egy konferencián beszélt a külső adósság csökkentésének új forrásáról. ","shortLead":"Nagy Márton egy konferencián beszélt a külső adósság csökkentésének új forrásáról. ","id":"20181004_A_jegybank_alelnoke_megmondta_mit_csinaljanak_a_magyarok_a_penzukkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863a3ed4-ea14-4bb9-ba61-f94b6533b320","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_A_jegybank_alelnoke_megmondta_mit_csinaljanak_a_magyarok_a_penzukkel","timestamp":"2018. október. 04. 17:19","title":"A jegybank alelnöke megmondta, mit csináljanak a magyarok a pénzükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Gazdasági Fórumon tartott előadást a pénzügyminiszter. Azt ígérte, elmondja, mi várható idén és jövőre a gazdaságpolitikában. Átütő erejű bejelentést végül nem tett.","shortLead":"A Budapesti Gazdasági Fórumon tartott előadást a pénzügyminiszter. Azt ígérte, elmondja, mi várható idén és jövőre...","id":"20181004_varga_mihaly_gazdasagpolitika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1693a903-dd3d-46c4-9a8c-e06d4d6d2c79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_varga_mihaly_gazdasagpolitika","timestamp":"2018. október. 04. 08:50","title":"Varga Mihály Brüsszelt próbálta nyugtatni üzeneteivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f683b2c8-955f-4684-8785-a4cdd16451f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" Felpörgött világban megtalálni önmagunkat – ez az alapvető, mégis bonyolult kérdés áll az Elefánt legújabb, Micsoda című dalának és klipjének középpontjában. Premier.","shortLead":" Felpörgött világban megtalálni önmagunkat – ez az alapvető, mégis bonyolult kérdés áll az Elefánt legújabb, Micsoda...","id":"20181005_Felporgott_vilag_talajnelkuliseg_orulet_Elefant_uj_dal_klip_Micsoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f683b2c8-955f-4684-8785-a4cdd16451f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49eb7e1a-ada5-4ea2-9e97-52f5432f108a","keywords":null,"link":"/kultura/20181005_Felporgott_vilag_talajnelkuliseg_orulet_Elefant_uj_dal_klip_Micsoda","timestamp":"2018. október. 05. 10:05","title":"Felpörgött világ, talajnélküliség, őrület – itt az Elefánt új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is válaszolnia kell a polgármesternek a testületi ülésen feltett kérdésre, akkor is, ha azt egy ellenzéki képviselő intézi hozzá.","shortLead":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is...","id":"20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ed476-d334-46f8-90e8-40d36bf35ca8","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","timestamp":"2018. október. 05. 06:19","title":"Ilyen is van: a kormánymegbízott az ellenzéki képviselőnek adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve így utazom, mondta hétfőn Orbán arra, miért magánrepülővel megy Vidi-meccsre. Csütörtökön este a székesfehérvári csapat Londonban játszik, megkérdeztük a miniszterelnöktől egy megnyitón, repül-e.","shortLead":"Harminc éve így utazom, mondta hétfőn Orbán arra, miért magánrepülővel megy Vidi-meccsre. Csütörtökön este...","id":"20181004_Megkerdeztuk_Orbant_ma_is_elrepule_a_Vidi_meccsre__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f08bd97-69ac-416e-a339-8d20b634b646","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megkerdeztuk_Orbant_ma_is_elrepule_a_Vidi_meccsre__video","timestamp":"2018. október. 04. 10:45","title":"Megkérdeztük Orbánt, ma is elrepül-e a Vidi meccsre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]