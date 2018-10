Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181004_Tudja_hanykor_nyilik_a_pipacs_vagy_a_libapimpo_Az_alsos_gyerekekkel_bemagoltatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05bae0b-c3f3-45e6-8b1a-d4a2db135a14","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Tudja_hanykor_nyilik_a_pipacs_vagy_a_libapimpo_Az_alsos_gyerekekkel_bemagoltatjak","timestamp":"2018. október. 04. 14:28","title":"Bemagoltatják az alsós gyerekekkel, hánykor nyílik a libapimpó vagy a pipacs?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint közös megegyezéssel szűnik meg a megbízatása.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint közös megegyezéssel szűnik meg a megbízatása.","id":"20181004_hivatalos_prohle_gergely_tavozik_a_petofi_irodalmi_muzeum_elerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7836c6be-199b-48bd-92a4-820049dd9f1e","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_hivatalos_prohle_gergely_tavozik_a_petofi_irodalmi_muzeum_elerol","timestamp":"2018. október. 04. 11:29","title":"Hivatalos: Prőhle Gergely távozik a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A konzulok kölcsönös kiutasítása után most ezzel folytatódhat a magyar-ukrán konfliktus.","shortLead":"A konzulok kölcsönös kiutasítása után most ezzel folytatódhat a magyar-ukrán konfliktus.","id":"20181004_Elfogadta_a_nyelvtorvenyt_az_ukran_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887f4245-c333-4d7a-b585-f8180637f368","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Elfogadta_a_nyelvtorvenyt_az_ukran_parlament","timestamp":"2018. október. 04. 15:01","title":"Elfogadta a nyelvtörvényt az ukrán parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bd9416-98e3-466f-b487-569205cdbcce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Fidelitasból indulva Mihalovics Péter volt már országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő, miniszteri biztos és kabinetfőnök, most pedig egy Budán exkluzív lakásokat építő ingatlanfejlesztő cég egyik tulajdonosa. A hvg.hu birtokába került szerződésben a fideszes politikus több mint 90 millió forintos beugró összeget villantott, miközben az utolsó vagyonnyilatkozata szerint még autóra sem telt, ráadásul több adóssága volt, mint megtakarítása. Mivel azóta is egyik közfunkcióból megy a másikba, adódik a kérdés: mégis miből finanszírozza a beruházást, amihez az értékes telket a XII. kerületi önkormányzattól vásárolták? Hiába kérdeztük, nem árulta el, de szerinte minden szabályosan zajlott.","shortLead":"A Fidelitasból indulva Mihalovics Péter volt már országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő, miniszteri biztos és...","id":"20181004_mihalovics_peter_sesztak_miklos_kabinetfonok_luxustarsashaz_mvmugy_hegyvideki_onkormanyzat_ingatlanfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19bd9416-98e3-466f-b487-569205cdbcce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed48e2b6-e392-43fb-894b-463ec41fb71b","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_mihalovics_peter_sesztak_miklos_kabinetfonok_luxustarsashaz_mvmugy_hegyvideki_onkormanyzat_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2018. október. 04. 06:30","title":"1,5 millió egy négyzetméter: luxustársasházat épít Seszták kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszer már elítélte a háromgyermekes férfit a bíróság, akkor próbaidőre bocsátották. Most az ügyészség már büntetés letöltését kérte a bíróságtól.","shortLead":"Egyszer már elítélte a háromgyermekes férfit a bíróság, akkor próbaidőre bocsátották. Most az ügyészség már büntetés...","id":"20181004_Nem_fizette_a_tartasdijat_mehet_a_bortonbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44148763-17d3-4a25-bf75-3d1b90525733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_fizette_a_tartasdijat_mehet_a_bortonbe","timestamp":"2018. október. 04. 09:23","title":"Nem fizette a tartásdíjat, mehet a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész döntött így, öt éve nem is készült róluk közös fotó.","shortLead":"A színész döntött így, öt éve nem is készült róluk közös fotó.","id":"20181004_Nem_szcientologus_Tom_Cruise_evek_ota_nem_talalkozik_a_kislanyaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ac6393-b460-4c4f-993a-89a51a66a485","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Nem_szcientologus_Tom_Cruise_evek_ota_nem_talalkozik_a_kislanyaval","timestamp":"2018. október. 04. 15:54","title":"Nem szcientológus: Tom Cruise évek óta nem találkozik a kislányával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5db850-0812-4cea-8373-e1cd6f6b958f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A streetart-művész ezúttal csókolózó pópákat fújt fel egy ház falára.","shortLead":"A streetart-művész ezúttal csókolózó pópákat fújt fel egy ház falára.","id":"20181003_basky_most_az_ortodox_egyhaznak_szolt_be_kolozsvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d5db850-0812-4cea-8373-e1cd6f6b958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843a7b3-0a24-4b24-97a1-195418413900","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_basky_most_az_ortodox_egyhaznak_szolt_be_kolozsvaron","timestamp":"2018. október. 03. 20:17","title":"Basky most az ortodox egyháznak szólt be Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8e782e-4422-40ac-9047-e8c5a083efef","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Még mindig nagyon sok a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon. Borsodban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében hiányzik a legtöbb szakember az ellátásból. Közben tömegével hirdetik eladásra körzetüket a még praktizáló háziorvosok.","shortLead":"Még mindig nagyon sok a betöltetlen háziorvosi praxis Magyarországon. Borsodban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében...","id":"20181004_Nem_hulyek_kijonni_falura__18_telepulesen_13_eve_nincs_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd8e782e-4422-40ac-9047-e8c5a083efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b24000-7eda-4426-9cc4-8af6967418dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Nem_hulyek_kijonni_falura__18_telepulesen_13_eve_nincs_orvos","timestamp":"2018. október. 04. 15:35","title":"Egy garázs áráért sem kell praxis – 18 településen 13 éve nincs orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]