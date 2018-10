Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017-es beszámolót mulaszthatták el leadni.","shortLead":"A 2017-es beszámolót mulaszthatták el leadni.","id":"20181007_Vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinkaek_cege_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319b56ab-ffab-431a-b9a9-8608d06e1391","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinkaek_cege_ellen","timestamp":"2018. október. 07. 10:39","title":"Végrehajtás indult Hosszú Katinkáék cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","shortLead":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","id":"20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588dcf1-011b-4f5b-bdf8-9645ce3fe397","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","timestamp":"2018. október. 08. 06:48","title":"Novák Katalin saját családjával népszerűsíti a családokat az Emmi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb5e105-c193-490b-8225-c221245731c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felfüggesztették állásából azt az indiai autóbuszvezetőt, aki megengedte, hogy egy majom forgassa a jármű kormánykerekét. ","shortLead":"Felfüggesztették állásából azt az indiai autóbuszvezetőt, aki megengedte, hogy egy majom forgassa a jármű...","id":"20181006_Majom_vezette_a_buszt_Indaban__felfuggesztettek_a_sofort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfb5e105-c193-490b-8225-c221245731c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9e083a-1dbc-435d-9c8a-87f69a4bf7fe","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Majom_vezette_a_buszt_Indaban__felfuggesztettek_a_sofort","timestamp":"2018. október. 06. 18:51","title":"Majom vezette a buszt Indiában – felfüggesztették a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2839861-f075-4971-9483-5172a2d74421","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A virágállatokat súlyosan veszélyeztetik a fényvédőkrémek, amikkel a turisták bekenik magukat. ","shortLead":"A virágállatokat súlyosan veszélyeztetik a fényvédőkrémek, amikkel a turisták bekenik magukat. ","id":"20181008_A_turistak_naptejetol_pusztulnak_a_korallok_egy_thaifoldi_strandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2839861-f075-4971-9483-5172a2d74421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4243d7a6-3e03-4739-9ef2-9130a16a9aa1","keywords":null,"link":"/elet/20181008_A_turistak_naptejetol_pusztulnak_a_korallok_egy_thaifoldi_strandon","timestamp":"2018. október. 08. 12:23","title":"A turisták naptejétől pusztulnak a korallok egy thaiföldi strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből teljhatalmú önkényúrrá vált. ","shortLead":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből...","id":"20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa784d3-f8ce-4b06-8fa3-26443a5536ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","timestamp":"2018. október. 08. 06:30","title":"Törökjárás Budapesten – türbefelújítással, focival, biznisszel hangoltak az Erdogan-vizitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d96c4-c875-47d6-903b-c3d914a4cad5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lényegében vadonatúj állapotú régi Volkswagen több mint öt évtizeddel repít vissza bennünket az időben.","shortLead":"Ez a lényegében vadonatúj állapotú régi Volkswagen több mint öt évtizeddel repít vissza bennünket az időben.","id":"20181008_283_millio_forint_ez_az_idokapszula_vw_bogar_oldtimer_veteran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767d96c4-c875-47d6-903b-c3d914a4cad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ce754-0c2b-4468-a47c-e12d0aa07ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_283_millio_forint_ez_az_idokapszula_vw_bogar_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 08. 11:21","title":"283 millió forint ez az időkapszula VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"","category":"elet","description":"Elszaporodtak a patkányok Miskolcon – erre panaszkodnak a helyiek az RTL Fókusz című műsora szerint. Néhány nappal ezelőtt pedig arról érkeztek hírek, hogy a budapesti hidak környékén is rágcsálót láttak.","shortLead":"Elszaporodtak a patkányok Miskolcon – erre panaszkodnak a helyiek az RTL Fókusz című műsora szerint. Néhány nappal...","id":"20181006_Patkanyok_Miskolc_utcain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22114e8c-8e9f-43a0-9043-5a089afdb8ba","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Patkanyok_Miskolc_utcain","timestamp":"2018. október. 06. 20:49","title":"Patkányok Miskolc utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]