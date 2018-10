Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett a Vidi Európa Liga-meccsén; akár életük végéig mentességet kaphatnak a nagycsaládos nők az szja-fizetés alól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett...","id":"20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e09832-f22f-4baf-bae7-634d88a6452d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","timestamp":"2018. október. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, mi tenné boldoggá a magyar nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent - közölte a bajor főváros rendőrsége vasárnap, a világ legnagyobb sörfesztiváljának zárónapján.","shortLead":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent...","id":"20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4d566e-9cb6-481a-ab9e-75e88b331421","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","timestamp":"2018. október. 07. 20:15","title":"Érdekes adatok az idei Oktoberfestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85a19d-b110-40cc-8b4d-8b87845cce5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok múlik a Bp2017 Kft. anyagi helyzetén.","shortLead":"Sok múlik a Bp2017 Kft. anyagi helyzetén.","id":"20181007_Egy_eve_vege_most_szuntetik_meg_a_vizes_vbt_szervezo_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd85a19d-b110-40cc-8b4d-8b87845cce5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80b774d-d617-483e-bd0f-b4343d6e22db","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egy_eve_vege_most_szuntetik_meg_a_vizes_vbt_szervezo_ceget","timestamp":"2018. október. 07. 13:46","title":"Egy éve vége, most szüntetik meg a vizes vb-t szervező céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten – jelentette be a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"Több mint 3500 éves, a mükénéi korszakból származó síremléket tártak fel régészek a Peloponnészoszi-félszigeten –...","id":"20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba8d62b-51c7-4f81-8b56-ee884b046e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df5dc96-4120-4772-93c8-600598c9f2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_3500_eves_sir_mukenei_civilizacio_temetkezesi_helye_gorogorszag_nemea","timestamp":"2018. október. 07. 10:03","title":"Találtak egy 3500 éves sírt Görögországban, és csodás módon sértetlen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c721698c-8f53-4e6d-b901-d45d2bc99eb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes a téli szezon előtt tájékozódni, mert nem feltétlenül az a legdrágább abroncs, ami aztán a legjobb is. ","shortLead":"Érdemes a téli szezon előtt tájékozódni, mert nem feltétlenül az a legdrágább abroncs, ami aztán a legjobb is. ","id":"20181008_teli_gumi_abroncs_2018_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c721698c-8f53-4e6d-b901-d45d2bc99eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da31377d-11cd-4556-9407-e05409fabdd1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_teli_gumi_abroncs_2018_2019","timestamp":"2018. október. 08. 14:28","title":"Most még nem késő, itt az európai autóklub nagy téligumi-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Érdemi hasznot nem hozott a letelepedési kötvény az országnak, sőt, 30 milliárd forintot buktak az adófizetők, miközben súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek jutottak be az országba komoly ellenőrzés nélkül - állapította meg a Transparency International Magyarország és a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest.","shortLead":"Érdemi hasznot nem hozott a letelepedési kötvény az országnak, sőt, 30 milliárd forintot buktak az adófizetők, miközben...","id":"20181008_Harmincmilliard_forintot_buktunk_a_letelepedesi_allamkotvenyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d52330-1ef1-4e7e-b272-bab0437d193d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Harmincmilliard_forintot_buktunk_a_letelepedesi_allamkotvenyeken","timestamp":"2018. október. 08. 09:56","title":"Harmincmilliárd forintot buktunk a letelepedési államkötvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","shortLead":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","id":"20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b419fd-1182-4769-8c7b-b7b9043a7254","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","timestamp":"2018. október. 07. 13:10","title":"Közbeszerzést sértett, 8 millió forintra büntették a MÁV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett iskolánál, így pedig nem engedélyezik még egy zebra felfestését sem. Ezért a diákoknak az egyre korábbi sötétedésben gyalogátkelő nélkül kell átkelniük a forgalmas úton, ami az aggódó szülők szerint életveszélyes. A biztonságos megoldáshoz ugyanis több hatóság többféle engedélye kellene, ezért legutóbb is négy évbe telt, mire összehoztak egy zebrát.","shortLead":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett...","id":"20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2824e5-a59e-4e7f-98c1-a3f870b3c7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","timestamp":"2018. október. 08. 15:00","title":"\"És ha megint 4 évig készül a zebra?\" – sötétben botorkálnak a pilisborosjenői gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]