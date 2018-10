Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"MTI","category":"elet","description":"El akarják űzni a frissen betelepített barnamedvéket a birkapásztorok a francia Pireneusokból","shortLead":"El akarják űzni a frissen betelepített barnamedvéket a birkapásztorok a francia Pireneusokból","id":"20181007_Figyeljetek_medvek_Ha_Franciaorszagba_jottok_nem_vehetitek_el_a_birkainkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de37f4d8-7639-4a80-90a4-fb4d04a9316d","keywords":null,"link":"/elet/20181007_Figyeljetek_medvek_Ha_Franciaorszagba_jottok_nem_vehetitek_el_a_birkainkat","timestamp":"2018. október. 07. 17:10","title":"Figyeljetek, medvék! Ha Franciaországba jöttök, nem vehetitek el a birkáinkat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","shortLead":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","id":"20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9677ab4a-f1d8-43fe-ac59-edf8d327ddff","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","timestamp":"2018. október. 08. 10:52","title":"Vajon mi késztetheti Taylor Swiftet politikai állásfoglalásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott.","id":"20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5abe60-4a4d-41cb-9a87-47126447cba3","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","timestamp":"2018. október. 07. 14:33","title":"Újabb oknyomozó újságírót gyilkoltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca21360-60d5-4da9-bce3-7fa47ccc6a42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elektronikus fizetéssel foglalkozó Klarnában szerzett részesedést.  