Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere a hétvégén azt mondta, új választást akar. A polgármester közösségi oldalán azt írta, oszlassa fel magát a hódmezővásárhelyi testület és válasszanak új képviselőket, valamint polgármestert is. “Elismerem, győzött Lázár János” – írta.

A Népszava megkérdezte erről Havasi Katalint, a Fidesz városi elnökét. „A Fideszt még nem alakította ki végső álláspontját arról, hogy tartsanak-e időközi önkormányzati választást Hódmezővásárhelyen” – mondta Havasi. Ezzel együtt azonban a kormánypárti politikus azt mondta, bár sokan csalódtak a jelenlegi városvezetőben, és biztos abban, hogy nem választanák meg újra, ő maga mégsem látja értelmét az időközi választásnak. Azért nem, mert az új közgyűlés csak jövő februárban állhatna munkába, miközben októberben helyhatósági választások lesznek.

Korábban Havasi lapunknak is nyilatkozott, a hvg.hu-nak azt mondta, hogy az emberek több mint fele választotta meg Márki-Zay Pétert polgármesternek, hasonlóan a képviselőket is. Havasi Katalin egyeztetett már a képviselőkkel, e szerint nem akarják a testületet feloszlatni, de mérlegelik a helyzetet. „Támogatóinktól, de a nem támogatóinktól is azt hallottam, hogy ez a feszültség nem jó. Nem lehet folyamatosan kampányban élni.”

Megírtuk azt is, pénteken maratoni ülés lesz, az biztos, bár a testület feloszlatása csak a szócsata része maradhat. A Népszava forrásai szerint azonban más állhat a dolog mögött, bizonytalanságot lát a Fidesz a városban. Értesülésük szerint ugyanis egy a helyi felmérés arra jutott: több képviselői helyet is veszítene a kormánypárt, ha most tartanának időközi választást.

Kedden este tüntetés is volt a városban Márki-Zay felhívására – erről részletesen tudósítottunk. Mintegy ötszázan gyűltek össze a városi sporttelepnél, hogy meghallgassák a polgármestert. „Bármennyire is feszítőek a város anyagi gondjai, soha nem fordult meg a fejemben, hogy a helyi sporttelepet be kellene zárni” – mondta, ugyanis a sporttelep az egyik feszültségforrás.