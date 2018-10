Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"093497ce-a766-4da8-a3c5-2c7e64876bc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írják, nem voltak tisztában vele, hogy a pulóveren látható felirat és annak megjelenése meglehetősen hasonlít egy német szélsőjobboldali zenekar pulóvereire, és visszavonták a ruhadarabok forgalmazását.","shortLead":"Azt írják, nem voltak tisztában vele, hogy a pulóveren látható felirat és annak megjelenése meglehetősen hasonlít...","id":"20181009_A_nemet_neonacikera_megszolalasig_hasonlo_pulovert_dobott_piacra_a_CA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093497ce-a766-4da8-a3c5-2c7e64876bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9ca582-7855-48d9-8140-5564c89b54ac","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_A_nemet_neonacikera_megszolalasig_hasonlo_pulovert_dobott_piacra_a_CA","timestamp":"2018. október. 09. 18:24","title":"A német neonácikéra megszólalásig hasonló pulóvert dobott piacra a C&A","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690fb4f0-3daa-4f51-ad61-2f184220d6b6","c_author":"- esel - ","category":"itthon","description":"Lehet-e egyszerre rehabilitálni Héjjas Ivánt és gigaprojektben emlékezni a holokauszt áldozataira?","shortLead":"Lehet-e egyszerre rehabilitálni Héjjas Ivánt és gigaprojektben emlékezni a holokauszt áldozataira?","id":"20181010_Hogyan_rehabilitaljunk_egy_vereskezu_antiszemita_gyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690fb4f0-3daa-4f51-ad61-2f184220d6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb4212-0deb-4dcc-9eef-b636a7e8d86b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Hogyan_rehabilitaljunk_egy_vereskezu_antiszemita_gyilkost","timestamp":"2018. október. 10. 16:02","title":"Hogyan rehabilitáljunk egy véreskezű antiszemita gyilkost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb giroszkópja romlott el a Hubble űrtávcsőnek, ezért amíg a tudósok megoldást találnak a hiba elhárítására, az űreszköz tartalékos üzemmódban működik.","shortLead":"Újabb giroszkópja romlott el a Hubble űrtávcsőnek, ezért amíg a tudósok megoldást találnak a hiba elhárítására...","id":"20181008_hubble_urtavcso_tartalekos_uzemmod_urkutatas_giroszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a44bbb4-9f57-4375-8fc6-801b6cd9df30","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_hubble_urtavcso_tartalekos_uzemmod_urkutatas_giroszkop","timestamp":"2018. október. 08. 20:33","title":"Baj van a Hubble űrtávcsővel, vészmegoldást alkalmaztak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása veszélyes, de még mindig akadnak olyanok, akik anyagi okokból inkább a jóval olcsóbb hamisítványt választják, mint az eredetit. ","shortLead":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület felmérése szerint egyre többen gondolják úgy, hogy az egyes termékek hamisítása...","id":"20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba0b03f-0388-435b-8d60-f42156baafe7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Egyre_hamisitvanyellenesebb_a_magyar_de_vannak_akik_meg_mindig_elcsabulnak","timestamp":"2018. október. 10. 12:35","title":"Egyre hamisítványellenesebb a magyar, de vannak, akik még mindig elcsábulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84836ed8-ef89-4761-b5d7-a8493e842c36","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A háztartási munka olyan, mint a fogorvos: senki sem szereti, és amennyire csak tudjuk, húzzuk-halasztjuk. Pedig csak kis tudatosság kérdése, hogy belássuk, utána sokkal jobb lesz, ráadásul, ha okosan csináljuk, utólag visszanézve azt fogjuk gondolni: „tényleg ennyi volt az egész?”","shortLead":"A háztartási munka olyan, mint a fogorvos: senki sem szereti, és amennyire csak tudjuk, húzzuk-halasztjuk. Pedig csak...","id":"samsungbch_20181009_Utal_takaritani_Ezekkel_a_trukkokkel_sem_ussza_majd_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84836ed8-ef89-4761-b5d7-a8493e842c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47865d8d-86b2-421e-b877-59243200e9e0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181009_Utal_takaritani_Ezekkel_a_trukkokkel_sem_ussza_majd_meg","timestamp":"2018. október. 09. 20:14","title":"Utál takarítani? Ezekkel a trükkökkel sem ússza majd meg, de talán kevésbé fog fájni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs elég pénze a városnak, ezért be kell zárni a stadiont Hódmezővásárhelyen. Erre a Fidesz Márki-Zay elleni kampánnyal reagált, a polgármester pedig kedd estére „szülői értekezletet” hívott össze, amelyen fideszes képviselővel is tudott beszélni, aki belátta, hogy tényleg nincs elég pénz a stadion fenntartására.","shortLead":"Nincs elég pénze a városnak, ezért be kell zárni a stadiont Hódmezővásárhelyen. Erre a Fidesz Márki-Zay elleni...","id":"20181010_Ongolt_rugott_a_Fidesz_a_MarkiZay_ellenes_stadion_kampannyal_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320a2df5-e51e-4979-a1a1-23b881fa7042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Ongolt_rugott_a_Fidesz_a_MarkiZay_ellenes_stadion_kampannyal_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. október. 10. 09:47","title":"Öngólt rúgott a Fidesz a Márki-Zayt ekéző stadionkampánnyal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Világgazdaság szerint egyre kevesebb a kiskereskedelmi üzlet, a megmaradtak alapterülete viszont folyamatosan nő.","shortLead":"A Világgazdaság szerint egyre kevesebb a kiskereskedelmi üzlet, a megmaradtak alapterülete viszont folyamatosan nő.","id":"20181010_Elobbutobb_elfogynak_a_klasszikus_kisboltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6403feda-d97d-49d6-ac13-fa36200fb2d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Elobbutobb_elfogynak_a_klasszikus_kisboltok","timestamp":"2018. október. 10. 07:43","title":"Előbb-utóbb elfogynak a klasszikus „kisboltok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy angliai strandon megtalált mosogatószeres palackon még tisztán kivehetők a betűk, olvashatók a feliratok. Itt a bizonyíték, hogy a műanyag szemét, amit elhajítasz, évtizedek, sőt évszázadok múltán sem tűnik el a Föld színéről. ","shortLead":"Az egy angliai strandon megtalált mosogatószeres palackon még tisztán kivehetők a betűk, olvashatók a feliratok. Itt...","id":"20181009_Partra_mosta_a_viz_a_47_evvel_ezelott_eldobott_muanyag_flakont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690fded0-8063-4a78-a3c2-f2f73f5a3e3a","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Partra_mosta_a_viz_a_47_evvel_ezelott_eldobott_muanyag_flakont","timestamp":"2018. október. 09. 10:44","title":"Partra mosta a víz a 47 évvel ezelőtt kidobott műanyag flakont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]