[{"available":true,"c_guid":"41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","shortLead":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","id":"20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2458349-8e46-4085-a0de-087a16866d43","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","timestamp":"2018. október. 09. 09:28","title":"Esővíz-elvezetőbe szorult Miri, a túlsúlyos kandúr, de sikerült kiszabadítani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Nézzen bele bármilyen filmbe vagy rajzfilmbe, nagy eséllyel azt fogja tapasztalni, hogy az okos karakter szemüveges. Illetve a szemüveges karakter okos – vagy éppen ügyetlen, esetleg tudálékos. De mi a közös Harry Potterben, John Lennonban és Buddy Hollyban? Megnéztük, kik és hogyan írták felül a káros sztereotípiákat, és tették trendivé a szemüveget. ","shortLead":"Nézzen bele bármilyen filmbe vagy rajzfilmbe, nagy eséllyel azt fogja tapasztalni, hogy az okos karakter szemüveges...","id":"20181008_szemuveg_divat_szemuveges_sztarok_harry_potter_buddy_holly_john_lennon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc46230a-1ce6-4869-9f12-4e8f91dffbac","keywords":null,"link":"/elet/20181008_szemuveg_divat_szemuveges_sztarok_harry_potter_buddy_holly_john_lennon","timestamp":"2018. október. 08. 20:00","title":"Tőlük tanultuk meg, hogy a szemüveg a menőség csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ikonikus kulturális épületen szerencsejátékra buzdítják majd a népet, de több százezer ember tiltakozik, és tönkre is akarják tenni a marketingakciót. ","shortLead":"Az ikonikus kulturális épületen szerencsejátékra buzdítják majd a népet, de több százezer ember tiltakozik, és tönkre...","id":"20181009_Megoszto_reklammal_boritjak_be_a_sydneyi_operahazat_tobb_szazezren_tiltakoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff8b249-31ab-4950-842b-0dd6f63f3842","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181009_Megoszto_reklammal_boritjak_be_a_sydneyi_operahazat_tobb_szazezren_tiltakoznak","timestamp":"2018. október. 09. 09:52","title":"Megosztó reklámmal borítják be a Sydney-i Operaházat, több százezren tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","shortLead":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","id":"20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca534a-d75f-4cda-9c2b-fef79a3cb8f9","keywords":null,"link":"/elet/20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","timestamp":"2018. október. 09. 10:40","title":"Jean-Claude Juncker tényleg nem bír magával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464260c5-aa4c-4025-9b65-5d159903eddf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy madridi bíróság felmentette azt a nyugalmazott orvost, aki ellopta az újszülötteket az anyjuktól, és meddő pároknak adta őket.","shortLead":"Egy madridi bíróság felmentette azt a nyugalmazott orvost, aki ellopta az újszülötteket az anyjuktól, és meddő pároknak...","id":"20181008_Elevules_miatt_felmentettek_a_spanyol_gyerektolvaj_orvost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=464260c5-aa4c-4025-9b65-5d159903eddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5a255-96cf-4e25-8944-f5f8e1a7bb0f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Elevules_miatt_felmentettek_a_spanyol_gyerektolvaj_orvost","timestamp":"2018. október. 08. 14:29","title":"Elévülés miatt felmentették a spanyol gyerektolvaj orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","id":"20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0824cd9-9543-4be0-9213-c313297e1db6","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Mar_ifjusagi_aranyermunk_is_van_a_Buenos_Airesi_olimpian","timestamp":"2018. október. 10. 05:16","title":"Már hat aranyérmünk van a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9946785b-fade-4491-8f32-775605eb526d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Csaba és Niedermüller Péter azért jelentette fel magát hazaárulásért, mert megszavazták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Molnár Csaba és Niedermüller Péter azért jelentette fel magát hazaárulásért, mert megszavazták a Sargentini-jelentést.","id":"20181008_Nem_nyomoznak_a_ket_DKs_kepviselo_ellen_akik_feljelentettek_magukat_hazaarulasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9946785b-fade-4491-8f32-775605eb526d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa628fd5-fb60-4fd5-ab08-29218eeb23ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_nyomoznak_a_ket_DKs_kepviselo_ellen_akik_feljelentettek_magukat_hazaarulasert","timestamp":"2018. október. 08. 13:14","title":"Nem nyomoznak a két DK-s képviselő ellen, aki feljelentette magát hazaárulásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe a Cambridge Analytica elemzőcég közvetítésével. Hétfőn este derült ki, hogy hasonló adatbiztonsági rés volt a Google rendszerében is. A vállalat márciusban fedezte fel, de egészen mostanáig nem szólt róla. Most viszont jobbnak látja végleg bezárni közösségi hálózatát.","shortLead":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe...","id":"20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32143ce0-380d-4e7b-8fab-c13c8bc05fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. október. 08. 20:03","title":"496 951 Google-felhasználó adatai kerülhettek rossz kezekbe, végleg bezárják a Google+ szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]