[{"available":true,"c_guid":"55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt két évben háromszor annyi külföldi, főleg ukrán, szerb, macedón, valamint indiai és Costa Rica-i érkezett dolgozni Magyarországra. A most nyugdíjba vonuló Ratkó-gyerekeket már csak azért is nehéz lesz pótolni, mert a jóval kisebb, épp most a munkaerőpiacra lépő generációt a külföld is csábítja.","shortLead":"Az elmúlt két évben háromszor annyi külföldi, főleg ukrán, szerb, macedón, valamint indiai és Costa Rica-i érkezett...","id":"20181004_Bevalt_a_Penzugyminiszterium_felmilliardos_kampanya_Ukrajnaban_ozonlenek_a_munkavallalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71de4db-3ebc-435d-8ab9-81aa21f7306a","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Bevalt_a_Penzugyminiszterium_felmilliardos_kampanya_Ukrajnaban_ozonlenek_a_munkavallalok","timestamp":"2018. október. 04. 14:10","title":"Bevált a Pénzügyminisztérium félmilliárdos kampánya Ukrajnában, özönlenek a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemrég auditorbotrányba keveredett állami cég 15 éves lejáratú hitelt kapott az EIB-től.","shortLead":"A nemrég auditorbotrányba keveredett állami cég 15 éves lejáratú hitelt kapott az EIB-től.","id":"20181004_Szazmillio_euros_hitelt_kap_Brusszeltol_az_MVM","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f362116c-0954-40f8-818f-2ac3e109e347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Szazmillio_euros_hitelt_kap_Brusszeltol_az_MVM","timestamp":"2018. október. 04. 09:35","title":"Botrány ide vagy oda, százmillió eurós hitelt kap az EU-tól az MVM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A portugál klasszis közleményt adott ki, nyugodtan várja a vizsgálatok lezárultát.","shortLead":"A portugál klasszis közleményt adott ki, nyugodtan várja a vizsgálatok lezárultát.","id":"20181003_cristiano_ronaldo_nemi_eroszak_tagadja_a_vadakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec772f42-26b8-43bf-8b09-1cdfbbbbe284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011f3edf-b76d-4534-b3d9-1fdac244d0e7","keywords":null,"link":"/elet/20181003_cristiano_ronaldo_nemi_eroszak_tagadja_a_vadakat","timestamp":"2018. október. 03. 19:17","title":"Az erőszakkal vádolt Ronaldónak tiszta a lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges bevándorlás kezelésére minden eddiginél több pénzt, 155,1 milliárd forintot költött a kormány tavaly, csak épp tömeg nem volt.","shortLead":"A tömeges bevándorlás kezelésére minden eddiginél több pénzt, 155,1 milliárd forintot költött a kormány tavaly, csak...","id":"20181005_155_milliardot_koltottek_tomeges_bevandorlasra_a_tomeg_ezer_ember_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d6a287-f1a6-4052-bb2d-1766de111a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777c504e-4207-48fb-b70d-4cf15902f0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_155_milliardot_koltottek_tomeges_bevandorlasra_a_tomeg_ezer_ember_volt","timestamp":"2018. október. 05. 10:23","title":"155 milliárdot költöttek tömeges bevándorlásra, a tömeg ezer ember volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Végre valaki egyetért valakivel. ","shortLead":"Végre valaki egyetért valakivel. ","id":"20181004_Lehet_hogy_megis_sikerul_megallapodni_a_Brexitrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d6ad4b-fb73-4afe-8c68-e355f16e66dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Lehet_hogy_megis_sikerul_megallapodni_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 04. 16:17","title":"Lehet, hogy mégis sikerül megállapodni a Brexitről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1089ca-2253-49a1-8aad-6f5c04726fa9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminisztérium több tucat kínai és külföldi bankot bízott meg az ügy lebonyolításával.","shortLead":"A pénzügyminisztérium több tucat kínai és külföldi bankot bízott meg az ügy lebonyolításával.","id":"20181004_Kina_elad_egy_csomo_amerikai_allampapirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1089ca-2253-49a1-8aad-6f5c04726fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849c5413-be80-4398-b1e7-c456b66375bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Kina_elad_egy_csomo_amerikai_allampapirt","timestamp":"2018. október. 04. 09:04","title":"Kína elad egy csomó amerikai állampapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8454112-bff9-4dde-9cb0-881de98d3a36","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valami lebegő papírdarab az elnök talpán ragadt, és ez remekül látszott az összes felvételen, ahogy sétált fel az elnöki gépre.","shortLead":"Valami lebegő papírdarab az elnök talpán ragadt, és ez remekül látszott az összes felvételen, ahogy sétált fel...","id":"20181005_WCpapirnak_latszo_valamivel_a_talpan_lepkedett_fel_Trump_a_repulojere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8454112-bff9-4dde-9cb0-881de98d3a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb3f05d-13b5-451f-8441-0b71b8774fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_WCpapirnak_latszo_valamivel_a_talpan_lepkedett_fel_Trump_a_repulojere","timestamp":"2018. október. 05. 13:55","title":"WC-papírnak látszó valamivel a talpán lépkedett fel Trump a repülőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már néhány száz forintért szert lehet tenni különböző online szolgáltatásokhoz tartozó személyes bejelentkezési információkra, de az sem kerül milliókba, ha valaki egy másik személy teljes online tevékenységéhez tartozó adatait akarja megvásárolni. ","shortLead":"Már néhány száz forintért szert lehet tenni különböző online szolgáltatásokhoz tartozó személyes bejelentkezési...","id":"20181005_szemelyes_adat_biztonsag_ellopott_jelszo_bejelentkezesi_adatok_hitelkartya_bankkartya_adat_money_guru_ketfaktoros_hitelesites_adatvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30952a-eda4-49cf-be35-f38f2f7346fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_szemelyes_adat_biztonsag_ellopott_jelszo_bejelentkezesi_adatok_hitelkartya_bankkartya_adat_money_guru_ketfaktoros_hitelesites_adatvedelem","timestamp":"2018. október. 05. 09:03","title":"1000 forintért megveheti valaki Facebook-hozzáférését, de 260 ezerért komplett online személyiséget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]