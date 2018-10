Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam vállalta magára a később beérkező uniós támogatások fejében. Az infláció viszont magasabb a vártnál, a növekedésnek betehet a képzett munkaerő hiánya, emelkedik az euróárfolyam, és gondok lehetnek az uniós pénzek elszámolásával is. ","shortLead":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam...","id":"20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd40ac7-5f8f-4467-8fbc-310d7bf09240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","timestamp":"2018. október. 11. 06:30","title":"Csúcsra jár a magyar gazdaság, de hamar jön a megtorpanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Basky az MKKP művésze, eddig jobbára kisvonatra ültetve rajzolta le Orbán Viktort, de amióta a miniszterelnök luxusrepülővel jár focimeccsre, járművet váltott.","shortLead":"Basky az MKKP művésze, eddig jobbára kisvonatra ültetve rajzolta le Orbán Viktort, de amióta a miniszterelnök...","id":"20181010_Repulore_ultette_Orbant_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a111dad0-524e-4674-8024-45503893277c","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Repulore_ultette_Orbant_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2018. október. 10. 08:44","title":"Repülőre ültette Orbánt a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2662c8e8-8523-442a-a887-646da852f8a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy mely személyautóknak van esélye arra, hogy jövőre bezsebelhessék a rangos díjat.","shortLead":"Vázoljuk, hogy mely személyautóknak van esélye arra, hogy jövőre bezsebelhessék a rangos díjat.","id":"20181011_a_2019es_ev_autoja_egy_dacia_de_akar_egy_rollsroyce_is_nyerhet_coty","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2662c8e8-8523-442a-a887-646da852f8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80eb416-7d74-4144-9c06-afea9f67df89","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_a_2019es_ev_autoja_egy_dacia_de_akar_egy_rollsroyce_is_nyerhet_coty","timestamp":"2018. október. 11. 06:41","title":"A 2019-es Év Autója: egy Dacia, de akár egy Rolls-Royce is nyerhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6fbe10-7d47-47b8-9e7c-bd8f1d7d41c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek egy hét múlva foglalkoznak Magyarország ügyével, de a vizsgálat nem lesz rövid.","shortLead":"Az uniós ügyekkel foglalkozó miniszterek egy hét múlva foglalkoznak Magyarország ügyével, de a vizsgálat nem lesz rövid.","id":"20181009_Jovo_kedden_indul_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_Magyarorszag_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c6fbe10-7d47-47b8-9e7c-bd8f1d7d41c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de940c68-e010-4ec8-9ca8-047d8df9f7c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Jovo_kedden_indul_a_7es_cikkely_szerinti_eljaras_Magyarorszag_ugyeben","timestamp":"2018. október. 09. 17:57","title":"Jövő kedden indul a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design Day keretében 62 előadó történeteit ismerhetik meg, majd péntektől egy design sprint keretében próbálhatják ki a service design eszköztárát.","shortLead":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design...","id":"20181010_service_design_day_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a16ff-8cad-43b8-8411-01a499113ccd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_service_design_day_2018","timestamp":"2018. október. 10. 11:09","title":"Hogyan segítheti a service design a vállalkozásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében zsidók állnak. A lapokon Soros György, és több amerikai politikus arcképe is szerepel, Dávid-csillaggal a homlokukon.","shortLead":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében...","id":"20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7528c80f-9da7-4372-83c4-44a7e0c795dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","timestamp":"2018. október. 09. 20:27","title":"Kavanaugh-t védő, zsidózó szórólapok jelentek meg amerikai egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","shortLead":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","id":"20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657ec7ad-743e-4f32-b73f-cb5e0956ac87","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. október. 09. 22:01","title":"A Velencei Bizottság is vizsgálja a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti tisztségére.","shortLead":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti...","id":"20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25275e39-0ece-4a45-91e6-3d59e9c6e084","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","timestamp":"2018. október. 10. 18:38","title":"Orbán Viktor újabb nagy ellenfele jelentkezett be Juncker utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]