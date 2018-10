Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb doppingellenes rendszerét hozzák létre.","shortLead":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb...","id":"20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0d38b3-f328-4977-b796-75ec7c666b6d","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","timestamp":"2018. október. 10. 19:07","title":"Putyin a világ legjobb doppingellenes rendszerét ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szerdán a Pécsi Járásbíróság nem jogerősen azt a nagykátai férfit, aki tavaly ősszel szalmabálák felgyújtásával mintegy 50 millió forintos kárt okozott Baranyában.","shortLead":"Öt év börtönbüntetésre ítélte szerdán a Pécsi Járásbíróság nem jogerősen azt a nagykátai férfit, aki tavaly ősszel...","id":"20181010_lecsukjak_a_piromant_aki_9500_szalmabalat_gyujtott_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42b3ce4c-e32b-48a1-afb2-a342dc2245b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a9c2e-6fe9-4a45-8adf-6b391447750f","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_lecsukjak_a_piromant_aki_9500_szalmabalat_gyujtott_fel","timestamp":"2018. október. 10. 19:21","title":"Lecsukják a pirománt, aki 9500 szalmabálát gyújtott fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","shortLead":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","id":"20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c069ab-3ec1-440c-954e-b0caa754e34b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2018. október. 11. 05:30","title":"Csütörtökön is marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudja, mi a titka a Fidesz legyőzésének, van egy tízéves autója és egy vidéki kiskertje. És fel van írva Orbán Viktornál a HVG Portré rovatában bemutatott Németh Angéla, a XV. kerület újdonsült ellenzéki polgármestere.","shortLead":"Tudja, mi a titka a Fidesz legyőzésének, van egy tízéves autója és egy vidéki kiskertje. És fel van írva Orbán...","id":"20181011_Nem_boldog_az_ellenzeki_polgarmeter_hogy_fel_van_irva_Orban_Viktornal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b53b736-08bb-4a5d-a662-1ad783da9850","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Nem_boldog_az_ellenzeki_polgarmeter_hogy_fel_van_irva_Orban_Viktornal","timestamp":"2018. október. 11. 13:05","title":"Nem boldog az ellenzéki polgármester, hogy fel van írva Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","shortLead":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","id":"20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac77468c-e5da-4295-9c21-194a424823d8","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","timestamp":"2018. október. 10. 11:54","title":"Taylor Swift hatalmát nem becsülhetik alá a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína egyik legnagyobb technológiai vállalata, a Tencent és a londoni Medopad rendszere egy kamera képét nézve az eddiginél tízszer gyorsabban képes diagnózist felállítani egy parkinsonos betegről.","shortLead":"Kína egyik legnagyobb technológiai vállalata, a Tencent és a londoni Medopad rendszere egy kamera képét nézve...","id":"20181010_parkinson_kor_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_medopad_tencent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b90a74-e1ee-4461-8833-f87699803a7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_parkinson_kor_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_medopad_tencent","timestamp":"2018. október. 10. 11:03","title":"Elkészült a mesterséges intelligencia, amely 3 perc alatt diagnosztizálja a Parkinson-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Készülnek a fővárosi hajléktalanság ellen, méghozzá rendőri erővel, elsősorban a hajléktalan emberek belső kerületekből való kiszorítását célozzák meg.","shortLead":"Készülnek a fővárosi hajléktalanság ellen, méghozzá rendőri erővel, elsősorban a hajléktalan emberek belső kerületekből...","id":"20181010_Nagy_erokkel_keszulnek_a_rendorok_a_hajlektalanok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2986575c-925e-48c2-84ab-99a6ef033f88","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nagy_erokkel_keszulnek_a_rendorok_a_hajlektalanok_ellen","timestamp":"2018. október. 10. 13:07","title":"Nagy erőkkel készülnek a rendőrök a hajléktalanok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el, hogy regényről van szó.","shortLead":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el...","id":"20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333edf6-96c5-4a9f-a439-dff9bf214a04","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","timestamp":"2018. október. 11. 18:23","title":"Újabb könyvet ír a Goncourt-díjas Michel Houellebecq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]