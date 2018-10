Nem Székely László szívsebész felmentése miatt halt meg a szívműtétre váró 55 éves pásztói férfi, mert a páciens sürgősségi beavatkozást igényelt volna, és ez jóval hamarabb kiderült, mint ahogy Székelyt felmentették – erre jutott Kollár Lajos érsebész az ügyben folytatott vizsgálata során a kormánypárti Magyar Idők szerint.

A lap azt írja, Kollárt Kásler Miklós miniszter kérte fel a vizsgálatra, ő pedig arra jutott, hogy nincs összefüggés Székely László elbocsátása és a szívsebész páciensének halála között.

Ahogy korábban megírtuk, Székegy Lászlót, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben (GOKI) szívsebészét még szeptemberben menesztették, mondván, súlyos jogi-etikai vétséget követett el. A szívsebész elbocsátása után nem sokkal azonban meghalt egyik korábbi, műtétre váró páciense.

Székely szerint a kardiológiai intézet tudott arról, hogy az 55 éves férfi műtétre vár, mert erről egyrészt kaptak egy tájékoztató levelet, másrészt a beteg maga is telefonált, hogy mi lesz vele. A kórházban sajtóhírek szerint azonban eddig két vizsgálatot is lefolytattak, az egyiket az országos tiszti főorvos, a másikat egy orvoscsoport végezte, ezek Székely felelősségét állapították meg az ügyben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból indított vizsgálatot az ügyben, amely még nem zárult le, de egyelőre ez is azt állapította meg, hogy nincs összefüggés a szívsebész elbocsátása és a beteg halála között.

Kollár Lajos, Pécsi Tudományegyetem Érsebészeti Klinikájának volt igazgatója, aki a Magyar Idők szerint Kásler Miklós miniszter megbízásából vizsgálódott az ügyben a Magyar Időknek azt mondta, a beteg július 30-án járt a GOKI kardiológiai szakrendelésén, ahol a már korábban elvégzett képalkotó vizsgálat alapján a mellkasifőütőér-tágulata miatt nyilvánvalóvá vált, hogy a férfi állapota súlyos, így lehetőleg sürgősségi beavatkozást igényel, Andréka Péter, a GOKI főigazgatója pedig ennél jóval később, szeptember második felében menesztette a sebészt.

Székely a vizsgálat után szívsebészeti konzíliumot kért, azonban arról nem készített jegyzőkönyvet, és más egyébként kötelezően előírt dokumentumot sem készített el. Kollár szerint a GOKI-nak kell belső etikai vizsgálatot folytatnia, hogy pontosan ki a felelős a történtekért. Kollár azt mondta, szerinte "nonszensz a feltételezés, hogy egy szívsebész elbocsátása miatt emberek fognak meghalni, hiszen egy intézetben több orvos dolgozik".

A vizsgálat szerint a betegnek mellkasifőütőér-szűkülete volt, ezért 35 évvel korábban egy műanyagfolt-plasztikát végeztek a vér szabadabb áramlásáért, azonban akkor nem lehetett tudni, mennyi ennek az eszköznek az élettartama. Amint a beültetett eszköz elfáradt, értágulat alakult ki, a műanyag folt kiszakadt, s ez vezetett végül a beteg halálához.