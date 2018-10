Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Eddig Washington tett gesztusokat Magyarországnak, most Budapesten a sor - így lehetne a legrövidebben összegezni David Cornstein előadását a CEU-n. A nagykövet tulajdonképpen egyértelművé tette, ha nem viszonozzuk, hogy például létrejött a Trump-Orbán telefonbeszélgetés, akkor Amerika nem lesz olyan barátságos, mint eddig volt.","shortLead":"Eddig Washington tett gesztusokat Magyarországnak, most Budapesten a sor - így lehetne a legrövidebben összegezni David...","id":"20181010_david_cornstein_ceu_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864bb66d-9b57-42b6-9752-6674fc5449ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_david_cornstein_ceu_magyar_kormany","timestamp":"2018. október. 10. 20:11","title":"Fenyegetésnek is beillő üzenetet küldött Orbánéknak az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"K. R. tavaly a szüleire támadt, kalapáccsal, szúró- és vágóeszközökkel, húsverőkkel ütlegelte őket. ","shortLead":"K. R. tavaly a szüleire támadt, kalapáccsal, szúró- és vágóeszközökkel, húsverőkkel ütlegelte őket. ","id":"20181011_Nem_volt_beszamithato_felmentettek_a_szuleit_megolo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45a223a-c71d-4090-9789-827c220de116","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Nem_volt_beszamithato_felmentettek_a_szuleit_megolo_ferfit","timestamp":"2018. október. 11. 10:11","title":"Nem volt beszámítható, felmentették a szüleit megölő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a28b58-eacd-4c43-bdc6-d3796dfd8b59","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde, az IMF első vezérigazgatónője kinevezte az új vezető közgazdászt, aki Indiában született, amerikai állampolgár és nő. Ilyen még nem volt az IMF történetében amióta 1945-ben megalapították az intézményt a nemzetközi pénzügyek koordinálására. Gita Gopinath asszony pályafutása a globális karrier mintapéldája.","shortLead":"Christine Lagarde, az IMF első vezérigazgatónője kinevezte az új vezető közgazdászt, aki Indiában született, amerikai...","id":"20181010_Nouralom_az_IMFnel_indiai_parasztcsaladbol_jon_az_uj_fokozgazdasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1a28b58-eacd-4c43-bdc6-d3796dfd8b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04175e74-fd25-4d7a-8bc7-7111cea70164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Nouralom_az_IMFnel_indiai_parasztcsaladbol_jon_az_uj_fokozgazdasz","timestamp":"2018. október. 10. 11:38","title":"Nőuralom az IMF-nél, indiai parasztcsaládból a csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","shortLead":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","id":"20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96f691a-0a61-4898-8310-9c227c5f9d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"180 millió forintért vesz 14 festményt a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép futóművei először becsuklottak, majd kiszakadtak a helyükről, négy utas megsérült.","shortLead":"A gép futóművei először becsuklottak, majd kiszakadtak a helyükről, négy utas megsérült.","id":"20181010_Leszaladt_a_kifutopalyarol_majd_metereken_keresztul_hason_csuszott_egy_orosz_repulogep__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e91f3b4-4a9a-4cf3-a95c-d77a10003b09","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Leszaladt_a_kifutopalyarol_majd_metereken_keresztul_hason_csuszott_egy_orosz_repulogep__video","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Leszaladt a kifutópályáról, majd métereken keresztül hason csúszott egy orosz repülőgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22229b66-93db-4b3b-82de-b76f2907a990","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óvatosságra inti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tökvásárlással kapcsolatban. Azt írják, az őszi időszakban a hazai piacok és áruházak kínálatában is egyre nagyobb számban jelennek meg a tökfélék, közülük azonban nem mindegyik ehető. ","shortLead":"Óvatosságra inti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tökvásárlással kapcsolatban. Azt írják...","id":"20181010_disztok_tok_nebih_halloween_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22229b66-93db-4b3b-82de-b76f2907a990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6469b341-12d0-46f9-a4e2-585ebcfb8237","keywords":null,"link":"/elet/20181010_disztok_tok_nebih_halloween_kereskedelem","timestamp":"2018. október. 10. 16:59","title":"Ne kóstolja meg a dísztököt, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Veszélyes szakma.","shortLead":"Veszélyes szakma.","id":"20181011_Annyira_orult_a_teniszezo_a_pontnak_hogy_a_labdaszedo_kisfiu_is_megijedt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ded5f22-256f-42e7-b95f-c0581bc44085","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Annyira_orult_a_teniszezo_a_pontnak_hogy_a_labdaszedo_kisfiu_is_megijedt","timestamp":"2018. október. 11. 09:06","title":"Annyira örült a teniszező a pontnak, hogy a labdaszedő kisfiú is megijedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ma ismert internet a következő évtizedre teljesen eltűnhet, a helyét pedig egy kétpólusú hálózat válthatja fel. Az egyik póluson minden Kínához vezet majd.","shortLead":"A ma ismert internet a következő évtizedre teljesen eltűnhet, a helyét pedig egy kétpólusú hálózat válthatja fel...","id":"20181011_internet_cenzura_internet_ketteszakadasa_eric_schmidt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898c3c40-a7ba-4035-9487-deb14a7d2a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_internet_cenzura_internet_ketteszakadasa_eric_schmidt","timestamp":"2018. október. 11. 10:03","title":"Nem akárki mondja: ketté fog szakadni az internet, jön a digitális vasfüggöny ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]