[{"available":true,"c_guid":"bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját, az indoklás kiemeli, hogy egy olyan országban áll ki a Helsinki és Pardavi a jogállami fenyegetések felmutatásán, amely távolodik a demokratikus berendezkedéstől.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját...","id":"20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8427f1c7-992a-423f-a0b2-af6fae82f306","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","timestamp":"2018. október. 11. 13:36","title":"Rangos nemzetközi kitüntetést kapott az egyik leginkább démonizált magyar civil szervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát. Zsoldos Attila osztályvezető hosszú levélben válaszolt a bírálatokra, és leírta a döntés hátterét. ","shortLead":"Több akadémikus felháborodott azon, hogy az MTA egyik osztálya elhalasztja a novemberre tervezett Marx-konferenciát...","id":"20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37590502-90f0-4cc2-9748-303065ba0c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_zsoldos_mta_marx_konferencia","timestamp":"2018. október. 10. 17:24","title":"Zsoldos: Nem gyávaságból, racionalitásból halasztják el a Marx-konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra jegyet váltó turistákat utaztat. Először azonban ő maga megy fel.","shortLead":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra...","id":"20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ad2e27-4d59-478f-9587-f748fe1c9f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","timestamp":"2018. október. 10. 09:18","title":"Hónapokon belül az űrbe megy Sir Richard Branson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c426e18e-6460-47e2-9e6a-7bb137518931","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lakosságvédelmi intézkedéseket vezetnek be a rendőrök Budapest I. és XII. kerületében.","shortLead":"Lakosságvédelmi intézkedéseket vezetnek be a rendőrök Budapest I. és XII. kerületében.","id":"20181011_robbanotest_deli_palyaudvar_utlezaras_evakualas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c426e18e-6460-47e2-9e6a-7bb137518931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb741cfc-e3da-48af-8292-17527ab91c8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_robbanotest_deli_palyaudvar_utlezaras_evakualas","timestamp":"2018. október. 11. 12:40","title":"Robbanótestet találtak a Déli pályaudvarnál, utakat zárnak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történet szinte ugyanaz: egy autós elüt egy kisgyermeket, kiszáll, hogy segítsen rajta, erre a rokonság rátámad.","shortLead":"A történet szinte ugyanaz: egy autós elüt egy kisgyermeket, kiszáll, hogy segítsen rajta, erre a rokonság rátámad.","id":"20181010_Kis_hijan_megismetlodott_az_olaszliszkai_tragedia_Encsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4bd069c-6a1e-4cd7-877c-d56134f7da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22d1cf0-998f-4390-931a-f01dd04be24c","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Kis_hijan_megismetlodott_az_olaszliszkai_tragedia_Encsen","timestamp":"2018. október. 10. 14:33","title":"Kis híján megismétlődött az olaszliszkai tragédia Encsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e heti HVG, a szakmaiatlan lépés mögött többen politikai szándékokat sejtenek.","shortLead":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e...","id":"20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e4e48-88ee-475d-9fc9-af07a6723fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","timestamp":"2018. október. 10. 12:24","title":"Politikailag megbízható kezekbe kerülnek a kormányiratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design Day keretében 62 előadó történeteit ismerhetik meg, majd péntektől egy design sprint keretében próbálhatják ki a service design eszköztárát.","shortLead":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design...","id":"20181010_service_design_day_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a16ff-8cad-43b8-8411-01a499113ccd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_service_design_day_2018","timestamp":"2018. október. 10. 11:09","title":"Hogyan segítheti a service design a vállalkozásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Világgazdaság szerint egyre kevesebb a kiskereskedelmi üzlet, a megmaradtak alapterülete viszont folyamatosan nő.","shortLead":"A Világgazdaság szerint egyre kevesebb a kiskereskedelmi üzlet, a megmaradtak alapterülete viszont folyamatosan nő.","id":"20181010_Elobbutobb_elfogynak_a_klasszikus_kisboltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6403feda-d97d-49d6-ac13-fa36200fb2d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Elobbutobb_elfogynak_a_klasszikus_kisboltok","timestamp":"2018. október. 10. 07:43","title":"Előbb-utóbb elfogynak a klasszikus „kisboltok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]