Szerinte ő is elszenvedője a folyamatos etikai vizsgálatosdinak.

Ahogy mi is megírtuk, néhány hete Mészáros Lőrinc beszállt Schmidt Mária üzletébe, a BIF Zrt.-be, amelyben nem csak Schmidt Mária, hanem a fia, az LMP-s Ungár Péter is tulajdonos. Az összefonódásnak nem örültek az LMP-n belül, ezért a párt néhány tagja belső vizsgálatot kezdeményezett Ungár ellen az LMP etikai bizottságánál. Ungár a 24.hu-nak azt mondta, az elmúlt hetekben rengeteg beadvány született ellene különféle kifogásokkal, a Mészáros-üggyel kapcsolatban pedig korábban ígéretet tett arra, hogy átgondolja a tulajdonrész-vásárlással kialakult helyzetet, és ez a gondolkodás jelenleg is folyik. Ungár szerint a beadvány egy párton belüli támadás azoktól, akik nem értenek egyet vele.

A politikus az Indexnek is nyilatkozott, nekik is azt mondta, hogy a belső vizsgálat ugyanannak az ellene folyó kampánynak a része, ami miatt korábban az etikai bizottság 3 évre eltiltotta a párttisztségekért indulástól, és ami a szövetségi politika képviseletéről szól. Hozzátette:

Innen is szeretnék bocsánatot kérni attól a több mint 400 ezer választótól, aki az LMP-re szavazott április 8-án, és az elmúlt hét hónapban ezt a folytatásos melodrámát tudtuk neki nyújtani, ami az etikai-, a fegyelmi ügyek és a kitálalásokat jelenti. Én ennek elszenvedője vagyok, de ennek ellenére úgy érzem, a politikai közösség nevében, mint listán mandátumot szerzett képviselő, bocsánatot kell kérnem.

Ungár hozzátette, szerinte a párton belül azért indult ellene kampány, mert ő szövetségi politikát képvisel a főpolgármester-választás ügyében is, és szerinte nyáron is azért tiltották el három évre - Szél Bernadettel együtt - minden párttisztségtől, mert a kampány alatt több ellenzéki párttal is tárgyaltak együttműködésről és esetleges visszalépésekről.