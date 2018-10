Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Antonio Guterres ENSZ-főtitkár az igazság kiderítését követelte a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán tett látogatása során eltűnt újságíró, Dzsamal Hasogdzsi ügyében. Miközben a világszervezet első embere azt mondta, attól tart az ellenzékiek eltüntetése „új normává válhat”, Donald Trump amerikai elnök közölte, Rijád súlyos büntetést kap, ha kiderül, hogy a királyságnak köze van Hasogdzsi eltűnéséhez. Már török kormánylap is ír a gyilkosság idején készült hangfelvételekről.\r

\r

","shortLead":"Antonio Guterres ENSZ-főtitkár az igazság kiderítését követelte a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán tett látogatása...","id":"20181013_Egyre_nagyobb_a_felhaborodas_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22c0998-4b31-4a27-8c81-2cab494c7efd","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Egyre_nagyobb_a_felhaborodas_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2018. október. 13. 15:01","title":"Ezerrel szivárogtat a Hasogdzsi-ügyben a török kormány, Trump is fenyegeti a szaúdiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb03114e-f09e-481f-8490-9697a0717885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az nem világos, miért van erre szükség. Az az ültetvény, amelyen a bejelentés elhangzott – mint azt itt a hvg.hu-n korábban bemutattuk – állami támogatások nélkül lett sikeres.","shortLead":"Az nem világos, miért van erre szükség. Az az ültetvény, amelyen a bejelentés elhangzott – mint azt itt a hvg.hu-n...","id":"20181013_Unios_penzbol_tenne_kivi_es_fugenagyhatalomma_Magyarorszagot_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb03114e-f09e-481f-8490-9697a0717885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c4bc5-b875-4aa3-aed6-4dabf9bfa29c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_Unios_penzbol_tenne_kivi_es_fugenagyhatalomma_Magyarorszagot_a_kormany","timestamp":"2018. október. 13. 13:36","title":"Uniós pénzből tenné kivi- és fügenagyhatalommá Magyarországot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","shortLead":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","id":"20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5de1e2-1ff7-4650-87f3-33b4f4f928ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","timestamp":"2018. október. 14. 20:06","title":"A legszemetebb aljamunkát is elvégzik, és ezt nem érzik sértőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és lakóházaik közös éveit.\r

\r

","shortLead":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és...","id":"20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0ebed-7a33-4344-975a-9d7875e38c93","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Csontváry utolsó műtermében kávézott Karinthy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","shortLead":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","id":"20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461577e5-79aa-4c38-9ae0-5974bd8255ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","timestamp":"2018. október. 15. 05:30","title":"A Kétfarkú Kutya Párton keresi a rendőrség Baskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c3088-7269-4598-8fe2-3a8fb1d92f9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek arra utalnak, valamin változtatnának.","shortLead":"A jelek arra utalnak, valamin változtatnának.","id":"20181013_audi_logo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c3088-7269-4598-8fe2-3a8fb1d92f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7462f116-847d-4075-affc-306f23c87ccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_audi_logo","timestamp":"2018. október. 13. 14:49","title":"Új logója lesz az Audinak? Mutatunk két variációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88d5caa-e93d-462e-92d0-71627ca5b67e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy időre lezárták a teljes 2-es metró vonalát.","shortLead":"Egy időre lezárták a teljes 2-es metró vonalát.","id":"20181014_metro_lezaras_2es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88d5caa-e93d-462e-92d0-71627ca5b67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48167c99-7943-4544-b75d-bc71a3148d92","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_metro_lezaras_2es","timestamp":"2018. október. 14. 10:06","title":"A metrósínekre futott egy ember az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Sírás, köhögés, sőt rosszullét – a legtöbben így végezték a szegedi chilievő versenyen. Tízen indultak, de csak ketten maradtak a végére. Ők a világ legerősebb chilijével is megbirkóztak, majd egy méregerős hamburgert kínáltak nekik- tudósított az RTL Klub híradója.","shortLead":"Sírás, köhögés, sőt rosszullét – a legtöbben így végezték a szegedi chilievő versenyen. Tízen indultak, de csak ketten...","id":"20181014_Siras_lett_a_vege_a_paprika_varosaban_rendezett_chilievo_versenynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fab20be9-c7f4-4ac8-a422-97767dd095cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef8086-3d62-46cd-8f79-82bade4518ad","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Siras_lett_a_vege_a_paprika_varosaban_rendezett_chilievo_versenynek","timestamp":"2018. október. 14. 19:29","title":"Sírás lett a vége a szegedi chilievő versenynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]