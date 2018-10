Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát nyit a beteg és egészséges gyerekek között – írják az alkotók. ","shortLead":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát...","id":"20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be178b9f-0bca-4cfb-9ac6-149756f35872","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","timestamp":"2018. október. 16. 11:29","title":"A beteg gyerekekért énekel az Alma Együttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosoknál jóval pontosabban szúrja ki a Google új algoritmusa, ha áttétképző mellrák szövetmintáját látja. A rendszer ugyanakkor az orvossal együtt lehet a leghatékonyabb.","shortLead":"Az orvosoknál jóval pontosabban szúrja ki a Google új algoritmusa, ha áttétképző mellrák szövetmintáját látja...","id":"20181015_mellrak_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_google_metasztazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f91696-67f7-4019-af2f-5208e8bdbb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_mellrak_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_google_metasztazis","timestamp":"2018. október. 15. 11:33","title":"30 mp alatt felismeri a Google mesterséges intelligenciája, ha áttétet képez a mellrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegihez hasonló mértékben, évfolyamonként ezres nagyságrendben megmarad az ingyenes tanulás lehetősége a Budapesti Corvinus Egyetemen azt követően is, hogy alapítványi fenntartásúvá válik az intézmény – jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri biztosa az M1 csatorna keddi műsorában.","shortLead":"A jelenlegihez hasonló mértékben, évfolyamonként ezres nagyságrendben megmarad az ingyenes tanulás lehetősége...","id":"20181016_Azt_igerik_marad_az_ingyenes_oktatas_a_Corvinuson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94da8177-bda6-4825-874e-1d0b9aaacad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Azt_igerik_marad_az_ingyenes_oktatas_a_Corvinuson","timestamp":"2018. október. 16. 10:21","title":"Azt ígérik, marad az ingyenes oktatás a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fedél Népkül fantázianevet kapó újságba most a hétköznapi hősökről írnak azok, akik a Népszabadságba már nem írhatnak.","shortLead":"A Fedél Népkül fantázianevet kapó újságba most a hétköznapi hősökről írnak azok, akik a Népszabadságba már nem írhatnak.","id":"20181016_Csutortokon_megjelenik_a_Nepszabadsagos_Fedel_Nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7da7cf4-48b2-4cf6-8230-183897d7c10c","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Csutortokon_megjelenik_a_Nepszabadsagos_Fedel_Nelkul","timestamp":"2018. október. 16. 18:11","title":"Csütörtökön megjelenik a népszabadságos Fedél Nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el a közbeszerzésen elnyert munkákat. ","shortLead":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el...","id":"20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89e1bbe-191c-4bd1-aec3-e000b154373d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","timestamp":"2018. október. 16. 09:12","title":"96 milliárdos felárral dolgoztak Mészárosék cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6199536f-b9b8-4730-bc5e-fe243de0fc4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sears nem tudja tovább fizetni adósságait. ","shortLead":"A Sears nem tudja tovább fizetni adósságait. ","id":"20181015_Csodot_jelentett_Amerika_egyik_legendas_bolthalozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6199536f-b9b8-4730-bc5e-fe243de0fc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cd9ab8-ca52-4b8a-acf4-fbedeb21f3fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Csodot_jelentett_Amerika_egyik_legendas_bolthalozata","timestamp":"2018. október. 15. 11:21","title":"Csődöt jelentett Amerika egyik legendás bolthálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","shortLead":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","id":"20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d05831-232d-47bb-b28d-ec120e454975","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","timestamp":"2018. október. 16. 10:40","title":"Megemelik az MMA-tagok életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d0a8bd-5e05-4459-be66-2679b40631dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Pétert és R. Gyulát 2015 novemberében fogták el, fegyveres támadások előkészítésével vádolják őket, az is felmerült, hogy Orbán Viktort akarták megölni, de ezt mindeddig nem sikerült bebizonyítani. Ellenben kettőjüket összesen 21 év börtönre ítélték.","shortLead":"M. Pétert és R. Gyulát 2015 novemberében fogták el, fegyveres támadások előkészítésével vádolják őket, az is felmerült...","id":"20181015_Iteletet_hoztak_a_hirhedt_magyar_neonacik_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d0a8bd-5e05-4459-be66-2679b40631dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acb0324-4996-4942-b32b-ec6af763f478","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Iteletet_hoztak_a_hirhedt_magyar_neonacik_ugyeben","timestamp":"2018. október. 15. 18:22","title":"Ítéletet hoztak a neonácik ügyében, akik állítólag Orbánt is meg akarták ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]