[{"available":true,"c_guid":"f0c2d34b-2e6d-4d6a-822d-e1d52f06e851","c_author":"","category":"kultura","description":"Egy tízéves fiú tette igazán emlékezetessé a Foo Fighters együttes kansasi koncertjét. A srácot, Collier-t, felhívták a színpadra, s amikor megkérdezték, mit tud gitározni, belecsapott a Metallica Enter Sandman című számába.","shortLead":"Egy tízéves fiú tette igazán emlékezetessé a Foo Fighters együttes kansasi koncertjét. A srácot, Collier-t, felhívták...","id":"20181014_Igy_jatszik_Metallicat_egy_tizeves_fiu_a_Foo_Fighters_koncertjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0c2d34b-2e6d-4d6a-822d-e1d52f06e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8821e7-f8f4-4d82-87b6-642f7733738a","keywords":null,"link":"/kultura/20181014_Igy_jatszik_Metallicat_egy_tizeves_fiu_a_Foo_Fighters_koncertjen","timestamp":"2018. október. 14. 18:51","title":"Így játszik Metallicát egy tízéves fiú a Foo Fighters koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb legenda tűnik fel, mint a MiG–29-es, és ami mögötte van.","shortLead":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb...","id":"20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea93f0-deb2-48af-9c5d-97d8d13ba87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","timestamp":"2018. október. 15. 19:03","title":"Videó a legendás orosz gyártósorról: így készülnek a MiG–29 vadászgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török külügyminisztérium a múlt héten egyszer már be is jelentette, de csak most lépnek a tettek mezejére.","shortLead":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török...","id":"20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a56bd7b-c34b-47f1-8737-0339dd49ecea","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","timestamp":"2018. október. 15. 13:33","title":"Átkutatják a hatóságok a szaúdi főkonzulátust, ahonnan Dzsamál Hasogdzsi eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani a bejutó egyedeket, mert az áttelelő példányokból lesznek a következő évi populációk. Rossz hír, hogy természetes ellenségeiket egyelőre nem ismerjük, jó hír viszont, hogy az MTA növényvédelmi kutatói már dolgoznak egy hatékony poloskacsapda kifejlesztésén.","shortLead":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani...","id":"20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b07c000-76d9-46cf-b30e-c4a377501af0","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","timestamp":"2018. október. 16. 08:16","title":"Megmenekülhetünk? Az MTA már dolgozik a hatékony poloskacsapdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és lakóházaik közös éveit.\r

\r

","shortLead":"Virtuális budapesti sétára hív a Lechner Tudásközpont: a homlokzat mögé pillantva ismerhetjük meg egyes művészek és...","id":"20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f907221-c80a-4296-bcf4-f9604f35b70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0ebed-7a33-4344-975a-9d7875e38c93","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Csontvary_utolso_mutermeben_kavezott_Karinthy","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Csontváry utolsó műtermében kávézott Karinthy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várják a bejelentéseket a Budapesten észlelt patkányokról. ","shortLead":"Várják a bejelentéseket a Budapesten észlelt patkányokról. ","id":"20181015_Patkanyszamlalo_Facebookoldalt_inditott_a_Parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa834f76-008c-4066-8491-8a62a1f9ed65","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Patkanyszamlalo_Facebookoldalt_inditott_a_Parbeszed","timestamp":"2018. október. 15. 10:16","title":"Patkányszámláló Facebook-oldalt indított a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Hétvégén egészben kijött a magyar HBO nagy dobásának befejező évada. Egy kicsit sem túlzunk, ha azt mondjuk: Miklósiék nagyon rosszul jártak a hőn áhított aranyélettel. A cikkben spoilerek vannak, ha még nem látta az egész évadot, óvatosan olvasson!","shortLead":"Hétvégén egészben kijött a magyar HBO nagy dobásának befejező évada. Egy kicsit sem túlzunk, ha azt mondjuk: Miklósiék...","id":"20181015_Aranyelet_harmadik_evad_HBO_sorozat_Miklosi_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab7b6c-2da0-46d9-bb67-07633feec193","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Aranyelet_harmadik_evad_HBO_sorozat_Miklosi_csalad","timestamp":"2018. október. 15. 20:00","title":"Megnézte az Aranyélet utolsó évadát? És tud már levegőt venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és egy érintett szerint ez több okból is igazságtalan.","shortLead":"Jóval kisebb mértékben emelik az idős mint a fiatal betegeket ápolók ellátási díját, egy szakmai szervezet és...","id":"20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0229e26b-931e-4f59-9db5-aa62b34d33d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec11ec5-9179-4b0c-85fb-e3bfb089cf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Sokan_igazsagtalannak_tartjak_hogy_az_idosek_kevesebb_apolasi_dij_emelest_kapnak","timestamp":"2018. október. 15. 21:29","title":"Sokan igazságtalannak tartják, hogy az idősek kevesebb ápolási díj emelést kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]