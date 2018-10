Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Török lapértesülések szerint a szaúdi nagykövetségen eltűnt Dzsamál Hasogdzsi által viselt Apple Watch rögzítette, ahogy kihallgatják, megkínozzák és megölik az újságírót. A BBC szerint azonban nem valószínű, hogy a történet igaz.","shortLead":"Török lapértesülések szerint a szaúdi nagykövetségen eltűnt Dzsamál Hasogdzsi által viselt Apple Watch rögzítette...","id":"20181015_apple_watch_okosora_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_bizonyitek_hangfelvetel_iphone_icloud","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66747281-672d-49d3-98eb-d5e1084bf26d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_apple_watch_okosora_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_bizonyitek_hangfelvetel_iphone_icloud","timestamp":"2018. október. 15. 14:33","title":"Az Apple okosórája rögzíthette a szaúdi újságíró meggyilkolását, de ez a sztori nagyon sántít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times szerint a gyanúsítottak egy része az uralkodó közvvetlen környezetéhez kötődik.","shortLead":"A The New York Times szerint a gyanúsítottak egy része az uralkodó közvvetlen környezetéhez kötődik.","id":"20181017_Eltunt_szaudi_ujsagiro_mi_tudott_a_szaudi_koronaherceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca6e5b-3bf7-49af-8ff1-e38b0ab739c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Eltunt_szaudi_ujsagiro_mi_tudott_a_szaudi_koronaherceg","timestamp":"2018. október. 17. 07:48","title":"Eltűnt szaúdi újságíró: mi tudott a szaúdi koronaherceg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török külügyminisztérium a múlt héten egyszer már be is jelentette, de csak most lépnek a tettek mezejére.","shortLead":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török...","id":"20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a56bd7b-c34b-47f1-8737-0339dd49ecea","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","timestamp":"2018. október. 15. 13:33","title":"Átkutatják a hatóságok a szaúdi főkonzulátust, ahonnan Dzsamál Hasogdzsi eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész novembertől visszatér a filmvászonra. Az mondja, megváltozott és megnyugodott, főzni viszont elfelejtett.","shortLead":"A színész novembertől visszatér a filmvászonra. Az mondja, megváltozott és megnyugodott, főzni viszont elfelejtett.","id":"20181015_Kulka_Janos_Kivulrol_latom_az_egesz_korabbi_eletemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539c26cd-365f-422c-80e1-792844c75f43","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Kulka_Janos_Kivulrol_latom_az_egesz_korabbi_eletemet","timestamp":"2018. október. 15. 08:57","title":"Kulka János: Kívülről látom az egész korábbi életemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem engedték, hogy Amerika számon kérje a kommunistákon az emberi jogok helyzetét.","shortLead":"Nem engedték, hogy Amerika számon kérje a kommunistákon az emberi jogok helyzetét.","id":"20181017_A_kubai_rezsim_tamogatoi_szabotaltak_az_ENSZ_munkajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fd5d2-998b-4b30-aa3f-eadce412bb0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_A_kubai_rezsim_tamogatoi_szabotaltak_az_ENSZ_munkajat","timestamp":"2018. október. 17. 07:35","title":"A kubai rezsim támogatói szabotálták az ENSZ munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács múlt heti póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági vezetők – derül ki a hvg.hu birtokába jutott küldöttbeszámolókból. ","shortLead":"Lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács múlt heti póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági...","id":"20181015_Leleplezodott_Handoek_armanykodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30683252-d824-47f2-a30e-bc1e5a94cba9","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Leleplezodott_Handoek_armanykodasa","timestamp":"2018. október. 15. 17:00","title":"Lelepleződött Handóék ármánykodása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","shortLead":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","id":"20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698107c1-7e16-4e75-b24f-46f55ca8641c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 17. 05:10","title":"Ma is szebbik arcát mutatja az ősz, akár 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5ecef7-685b-411b-8bb5-ea20a658de40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig vannak országok, ahol több gyerek él szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben, mint itt. De a jó oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz is nehezen férnek hozzá a szegény magyar gyerekek – állapította meg az EU Alapjogi Ügynöksége.","shortLead":"Alig vannak országok, ahol több gyerek él szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben, mint itt. De a jó...","id":"20181017_Nem_lehet_a_kormany_buszke_arra_ami_kiderult_a_gyerekszegenysegrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5ecef7-685b-411b-8bb5-ea20a658de40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d84c0-6e2e-459b-97ee-fbde12d7947c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Nem_lehet_a_kormany_buszke_arra_ami_kiderult_a_gyerekszegenysegrol","timestamp":"2018. október. 17. 06:00","title":"Nem lehet a kormány büszke arra, ami kiderült a gyerekszegénységről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]