[{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nincs fenn a Mirotvorec nevű ukrajnai honlapon a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai állampolgárok egy részének nevét és személyes adatait feltüntető lista. A névsor nyom nélkül tűnt el, most már csak egy keresőablak látható, amelyben név, illetve útlevélszám szerint lehet keresni.","shortLead":"Már nincs fenn a Mirotvorec nevű ukrajnai honlapon a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai állampolgárok...","id":"20181016_Eltunt_a_netrol_az_ukrajnai_magyarlista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dad6c82-74b3-4753-99c8-32b4a4e9afa6","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Eltunt_a_netrol_az_ukrajnai_magyarlista","timestamp":"2018. október. 16. 12:52","title":"Eltűnt a netről az ukrajnai „magyar-lista”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézetek érdekképviseletének nem tetszik a lépés. Pedig legnagyobb tagjának, az OTP-nek a vezetője napközben még nem látott problémát a lakástakarékok megfojtásában.","shortLead":"A pénzintézetek érdekképviseletének nem tetszik a lépés. Pedig legnagyobb tagjának, az OTP-nek a vezetője napközben még...","id":"20181016_A_Bankszovetseg_reagalt_a_lakastakarekok_kinyirasara_meghallja_valaki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f16f8-e8af-4600-b69e-2167a69b619f","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_A_Bankszovetseg_reagalt_a_lakastakarekok_kinyirasara_meghallja_valaki","timestamp":"2018. október. 16. 17:51","title":"A Bankszövetség reagált a lakástakarékok kinyírására, meghallja valaki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec72a32-be81-49e7-b598-f61b487ce7d0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A bajorországi választási eredmény azt mutatja, hogy megállt, vagy legalábbis lelassult a jobboldali radikális populista párt, az Alternatíva Németországért (AfD) előretörése. A zöldek látványos megugrása pedig arra utal, hogy a baloldalon is van alternatívája a fősodorhoz tartozó pártoknak. A DW hírportál szerint pedig az is igaz, hogy ismét kiderült, a német lakosságnak már nagyon elege van a két hagyományos óriáspárt, a CDU/CSU, illetve a szociáldemokraták (SPD) országos szintű koalíciójából. ","shortLead":"A bajorországi választási eredmény azt mutatja, hogy megállt, vagy legalábbis lelassult a jobboldali radikális...","id":"20181015_A_nemeteknek_elege_van_a_nagykoaliciobol__ez_a_fo_uzenete_a_bajororszagi_valasztasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec72a32-be81-49e7-b598-f61b487ce7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc8275-77ad-4b4d-aed9-f31218cb3d94","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_A_nemeteknek_elege_van_a_nagykoaliciobol__ez_a_fo_uzenete_a_bajororszagi_valasztasnak","timestamp":"2018. október. 15. 17:24","title":"A bajorok azt üzenték, elegük van a nagykoalícióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","shortLead":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","id":"20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32caf881-2c35-4061-adf9-44a8db2c8f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","timestamp":"2018. október. 15. 16:39","title":"Rászorulóknak adta fizetését a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új funkciójával.","shortLead":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új...","id":"20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd46f6ac-6f32-4e31-b6ac-9597090202be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","timestamp":"2018. október. 16. 16:03","title":"Sokak életét könnyítheti meg az Office legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3638cd-2d8e-4dbb-bfc9-1890a2b1f00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárható ki, hogy Székely László szakmai szabályszegése miatt halt meg a beteg.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy Székely László szakmai szabályszegése miatt halt meg a beteg.","id":"20181016_Nyomoz_a_rendorseg_Szekely_Laszlo_betegenek_halala_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b3638cd-2d8e-4dbb-bfc9-1890a2b1f00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3e8e1a-3ce2-453b-bf0b-85cdf888b770","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Nyomoz_a_rendorseg_Szekely_Laszlo_betegenek_halala_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 15:57","title":"Nyomoz a rendőrség Székely László betegének halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK azt javasolta, hogy az állam lépjen be a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára, fellendítve a szegmenst.","shortLead":"Az ÁKK azt javasolta, hogy az állam lépjen be a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára, fellendítve a szegmenst.","id":"20181016_A_nyugdijpiacra_is_belephet_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c20a65c-9d6d-46a5-9fb8-5fd02cfcc4be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_A_nyugdijpiacra_is_belephet_az_allam","timestamp":"2018. október. 16. 15:55","title":"A nyugdíjpiacra is beléphet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343d5be8-bb19-43df-86f9-54ff9d519e98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi stáb vasárnap éjjel elbúcsúzott a Facebookon, az új tulajdonos átalakítja a helyet. ","shortLead":"Az eddigi stáb vasárnap éjjel elbúcsúzott a Facebookon, az új tulajdonos átalakítja a helyet. ","id":"20181015_Bezar_es_atalakul_a_Castro_Bistro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343d5be8-bb19-43df-86f9-54ff9d519e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c846f56-fb98-430e-91d7-a5637003abe8","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Bezar_es_atalakul_a_Castro_Bistro","timestamp":"2018. október. 15. 13:15","title":"Bezár és átalakul a Castro Bistro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]