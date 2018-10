Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Titokban indultak a munkálatok, és azt sem verik nagydobra, hány fát kell kiirtani a városképet jelentősen befolyásoló hegyoldalról.","shortLead":"Titokban indultak a munkálatok, és azt sem verik nagydobra, hány fát kell kiirtani a városképet jelentősen befolyásoló...","id":"20181016_Titkolja_a_kormanyhivatal_hany_fat_kell_kivagni_a_Gellerthegyi_siklo_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5ff98-1001-442c-9d05-0c7b387e1b93","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Titkolja_a_kormanyhivatal_hany_fat_kell_kivagni_a_Gellerthegyi_siklo_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 14:34","title":"Titkolja a kormányhivatal, hány fát kell kivágni a Gellért-hegyi sikló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","shortLead":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","id":"20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfb16c6-0ef7-4cdc-851b-f65bc32bac7b","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","timestamp":"2018. október. 16. 14:26","title":"Ez elég menő lesz: élőben lehet követni Rembrandt Éjjeli őrjáratának a restaurálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2a00dc-2c36-4c13-aec3-2fe31f455239","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ne azért csináljatok realista költségvetést, mert Jean-Claude Juncker azt akarja, vagy a nemzetközi pénzügyi körök ezt várják el Olaszországtól, hanem mert ez a vállalkozók és a bérből és fizetésből élők érdeke Itáliában- írja vezércikkében a Corriere della Sera abból az alkalomból, hogy október 15-én jár le a határidő, ameddig be kell mutatni a jövő évi költségvetést az Európai Uniónak.","shortLead":"Ne azért csináljatok realista költségvetést, mert Jean-Claude Juncker azt akarja, vagy a nemzetközi pénzügyi körök ezt...","id":"20181015_Nyakig_ulnek_az_adossagban_megis_a_Dolce_Vita_kell_az_olasz_populistaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e2a00dc-2c36-4c13-aec3-2fe31f455239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd39491c-77a5-49cc-9beb-db47cf96acac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Nyakig_ulnek_az_adossagban_megis_a_Dolce_Vita_kell_az_olasz_populistaknak","timestamp":"2018. október. 15. 11:03","title":"Nyakig ülnek az adósságban, mégis a Dolce Vita kell az olasz populistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény a tudósok és az ipar számára is fontos.","shortLead":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény...","id":"20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335be0a-8171-4d20-ae00-ec033006b5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","timestamp":"2018. október. 15. 09:03","title":"Két német műhold az egész Földet letapogatta, lenyűgöző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce877635-5f63-40d5-9219-33cb0e861039","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden bizonnyal a legrosszabb rémálma teljesült annak a karbantartónak, aki a múlt héten okozott komoly balesetet a belgiumi Florennes-ben található légibázison. Az illetőnek sikerült megsemmisítenie egy F16-os vadászgépet, egy másikat megrongálnia, miközben két másik karbantartó is megsérült.","shortLead":"Minden bizonnyal a legrosszabb rémálma teljesült annak a karbantartónak, aki a múlt héten okozott komoly balesetet...","id":"20181015_vadaszgep_f16_baleset_belgium_szerelo_szetlott_f16_os_vadaszrepulo_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce877635-5f63-40d5-9219-33cb0e861039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb374148-1bd3-4539-b181-c5062f8f7ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_vadaszgep_f16_baleset_belgium_szerelo_szetlott_f16_os_vadaszrepulo_fotok","timestamp":"2018. október. 15. 10:33","title":"Fotók: Bütykölni kezdte a szerelő a vadászgépet, rommá lőtt vele egy F–16-ost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani a bejutó egyedeket, mert az áttelelő példányokból lesznek a következő évi populációk. Rossz hír, hogy természetes ellenségeiket egyelőre nem ismerjük, jó hír viszont, hogy az MTA növényvédelmi kutatói már dolgoznak egy hatékony poloskacsapda kifejlesztésén.","shortLead":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani...","id":"20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b07c000-76d9-46cf-b30e-c4a377501af0","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","timestamp":"2018. október. 16. 08:16","title":"Megmenekülhetünk? Az MTA már dolgozik a hatékony poloskacsapdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban robbant a hír, hogy a Facebook-vezér utólag is képes törölgetni a másik postaládájában landolt üzeneteket. Zuckerberg akkor ígéretet tett arra, hogy a funkciót mindenkinek megcsinálják, de ennek már hat hónapja. A tényeken pedig az sem változtat sokat, hogy közben előkerült egy érdekes képernyőkép. ","shortLead":"Áprilisban robbant a hír, hogy a Facebook-vezér utólag is képes törölgetni a másik postaládájában landolt üzeneteket...","id":"20181015_facebook_uzenetek_torlese_kuldes_utan_messenger_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_facebook_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c5228b-8047-4485-bdaa-58b71c309ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_uzenetek_torlese_kuldes_utan_messenger_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_facebook_botrany","timestamp":"2018. október. 15. 11:03","title":"Fél éve ígérgeti a Facebook, hogy bekapcsol egy funkciót, amellyel ki tudja, mióta “játszadozik” Zuckerberg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]