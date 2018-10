Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder János kedd este már alá is írta, így a szerdától kötött szerződésekre már nem jár állami támogatás. Kivéve, ha visszadátumozzák azokat. ","shortLead":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder...","id":"20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043ec537-51ef-4c55-981a-909c920edf37","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","timestamp":"2018. október. 17. 10:56","title":"\"Fontos, mi tegnap találkoztunk!\" - ezerrel trükköznek a lakástakarék szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95eac9b-030d-4181-815e-afc70db7a14f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kicsapott a megáradt folyó a rétre, és elsodorta a lovakat.","shortLead":"Kicsapott a megáradt folyó a rétre, és elsodorta a lovakat.","id":"20181016_Kimentette_lovat_az_arvizbol_a_hos_walesi_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95eac9b-030d-4181-815e-afc70db7a14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cc4871-288e-402d-bf35-743ec1ccbcb2","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Kimentette_lovat_az_arvizbol_a_hos_walesi_video","timestamp":"2018. október. 16. 11:32","title":"Kimentette lovát az árvízből a hős walesi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden nem volt nyertes szelvény, bent maradt a több százmillió dollár. ","shortLead":"Kedden nem volt nyertes szelvény, bent maradt a több százmillió dollár. ","id":"20181017_Ez_lesz_Amerikai_tortenetenek_masodik_legnagyobb_lottonyeremenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806398e4-c42d-40a6-9df7-91f7fab15ff1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Ez_lesz_Amerikai_tortenetenek_masodik_legnagyobb_lottonyeremenye","timestamp":"2018. október. 17. 10:48","title":"Ez lesz Amerika történetének második legnagyobb lottónyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló, a Sargentini-jelentés elleni határozatot, amely arra szólítja fel a kormányt: ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben.","shortLead":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak...","id":"20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd18b08-e326-4ea5-ad3e-b22aad02d182","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","timestamp":"2018. október. 16. 13:36","title":"Megszavazták, hiába a Sargentini-jelentés, marad a kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakról egyenes út vezetne az államszervezet legfelsőbb szintjeire.","shortLead":"A szakról egyenes út vezetne az államszervezet legfelsőbb szintjeire.","id":"20181017_Allami_vezetoket_is_kepezne_a_kozszolgalati_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf23b0a-5007-4d91-a7a0-562ff95d5107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb785c5-2971-4b0e-91b8-7dd0d59c6064","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Allami_vezetoket_is_kepezne_a_kozszolgalati_egyetem","timestamp":"2018. október. 17. 06:35","title":"Állami vezetőket is képezne a közszolgálati egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde968c3-c64e-4e31-bb35-86d4c98eb18f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181017_Irtson_patkanyt_Super_MarioTarlossal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde968c3-c64e-4e31-bb35-86d4c98eb18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55311f22-ba43-4f30-9fcf-7aafd8c3b6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Irtson_patkanyt_Super_MarioTarlossal","timestamp":"2018. október. 17. 17:36","title":"Irtson patkányt Super Mario-Tarlóssal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közzétette a NAV a nagy összegű adóval tartozók listáját, ezúttal 93-an voltak, akik legalább tízmillió forinttal tartoztak az adóhivatalnak.","shortLead":"Közzétette a NAV a nagy összegű adóval tartozók listáját, ezúttal 93-an voltak, akik legalább tízmillió forinttal...","id":"20181016_17_milliard_forintot_felejtett_el_valaki_befizetni_a_NAVnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989202c4-aa24-4432-a1d4-2a30e3000825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_17_milliard_forintot_felejtett_el_valaki_befizetni_a_NAVnak","timestamp":"2018. október. 16. 06:43","title":"1,7 milliárd forintot felejtett el valaki befizetni a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c275aa37-7430-4787-8524-95495aacf836","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181016_Ilyen_magasan_meg_nemigen_enekelt_Eminem_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c275aa37-7430-4787-8524-95495aacf836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151d4db2-4184-4382-bb1a-143b4584949e","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ilyen_magasan_meg_nemigen_enekelt_Eminem_video","timestamp":"2018. október. 16. 11:05","title":"Ilyen magasan még nemigen énekelt Eminem (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]