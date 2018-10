Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland közmédia szatirikus műsorának egyik adását a NER-nek és Orbán Viktornak szentelték, mostantól pedig magyar felirattal is nézhető a Magyarországgal foglalkozó rész. ","shortLead":"A holland közmédia szatirikus műsorának egyik adását a NER-nek és Orbán Viktornak szentelték, mostantól pedig magyar...","id":"20181016_Magyarul_is_nezheto_a_vicces_holland_musor_amelyben_Orban_es_a_Sargentinijelentes_a_tema__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f835fe8-30a3-4043-9ad8-6f96a95c9d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Magyarul_is_nezheto_a_vicces_holland_musor_amelyben_Orban_es_a_Sargentinijelentes_a_tema__video","timestamp":"2018. október. 16. 19:11","title":"Magyarul is nézhető a vicces holland műsor, amelyben Orbán és a Sargentini-jelentés a téma – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","shortLead":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","id":"20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4008c33b-7b8c-4cff-862f-4491be897595","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. október. 17. 16:14","title":"Nem kertel a manipulált kormányvideó főszereplője: \"Orbán Putyin kottájából játszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint még 2015-ben, a Betyársereg tagjaiként hónapokig fenyegettek és félemlítettek meg egy cigány családot.","shortLead":"A vád szerint még 2015-ben, a Betyársereg tagjaiként hónapokig fenyegettek és félemlítettek meg egy cigány családot.","id":"20181017_Folytatodott_a_jobbikos_Sneider_Tamas_fiai_ellen_indult_buntetoeljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3ee615-3da1-46fd-82bb-b472d8359995","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Folytatodott_a_jobbikos_Sneider_Tamas_fiai_ellen_indult_buntetoeljaras","timestamp":"2018. október. 17. 10:07","title":"Folytatódott a jobbikos Sneider Tamás fiai ellen indult büntetőeljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly problémát is megoldani: csökkenti a szén-dioxid szintjét és áramot termel az akkumulátorok számára.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly...","id":"20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d0c676-e90a-4b2a-a350-396d1420eb0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","timestamp":"2018. október. 15. 20:08","title":"Ha ez tényleg működik, az áttörés: szén-dioxidból csinál áramot egy új akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf6c92f-90fa-4e4f-8179-ab72b156fb72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendesen odacsapta a sofőrje a hivatali autót.","shortLead":"Rendesen odacsapta a sofőrje a hivatali autót.","id":"20181017_hillary_clinton_autobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf6c92f-90fa-4e4f-8179-ab72b156fb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4e6210-aeac-4c3c-a7cb-a6f05a0f3bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_hillary_clinton_autobaleset","timestamp":"2018. október. 17. 12:27","title":"Videón Hillary Clinton autóbalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN úgy értesült, hogy a szaúdi kormány már dolgozik egy közleményen, amelyben elismernék Dzsamál Hasogdzsi halálát.","shortLead":"A CNN úgy értesült, hogy a szaúdi kormány már dolgozik egy közleményen, amelyben elismernék Dzsamál Hasogdzsi halálát.","id":"20181016_SzaudArabia_elismerheti_hogy_vallatasba_halt_bele_az_eltunt_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156e825d-5e42-4884-966f-1812c9b3d702","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_SzaudArabia_elismerheti_hogy_vallatasba_halt_bele_az_eltunt_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 16. 05:16","title":"Szaúd-Arábia elismerheti, hogy vallatásba halt bele az eltűnt újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani a bejutó egyedeket, mert az áttelelő példányokból lesznek a következő évi populációk. Rossz hír, hogy természetes ellenségeiket egyelőre nem ismerjük, jó hír viszont, hogy az MTA növényvédelmi kutatói már dolgoznak egy hatékony poloskacsapda kifejlesztésén.","shortLead":"Tömegével húzódnak be a házakba, lakásokba a vándorpoloskák és a márványospoloskák. Ajánlatos minél előbb elpusztítani...","id":"20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b07c000-76d9-46cf-b30e-c4a377501af0","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181016_Hatekony_poloskacsapda_MTA_kutatas","timestamp":"2018. október. 16. 08:16","title":"Megmenekülhetünk? Az MTA már dolgozik a hatékony poloskacsapdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","shortLead":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","id":"20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21640cad-913b-494c-97f8-ea1ff4b4393a","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","timestamp":"2018. október. 16. 14:47","title":"A KDNP-s politikus last minute lakástakarékot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]