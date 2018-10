Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","id":"20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377d2457-a233-41bc-8c0f-4915fdbbb815","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","timestamp":"2018. október. 16. 09:45","title":"Vádat emeltek az ittasan száguldozó sofőr ellen, aki testvére halálát okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be a résztvevőknek, általában egy-egy szakértő vezetésével.","shortLead":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be...","id":"20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752390cd-9afe-4ff1-aed8-689b993df42b","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","timestamp":"2018. október. 17. 06:09","title":"Egyre népszerűbb Budapesten a sétaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben rendszeresen kerültek elő újabb információk a Mate 20 Próról, most azonban egy jellemzően megbízható adatokat szállító forrásból szinte minden kiszivárgott.","shortLead":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben...","id":"20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf1e2c-37c2-4d31-bff8-61e4ec7089d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","timestamp":"2018. október. 15. 17:03","title":"Oda a meglepetés? Minden infó kiszivárgott a Huawei holnap érkező nagyágyújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39cc9b2-1522-4caf-a9a1-42f63d969fb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kereskedelmi egyezményt kötnek az EU-val, Nagy-Britranniával és Japánnal.","shortLead":"Kereskedelmi egyezményt kötnek az EU-val, Nagy-Britranniával és Japánnal.","id":"20181017_Igy_keszul_Amerika_a_Brexitre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c39cc9b2-1522-4caf-a9a1-42f63d969fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3da8c3d-3393-4dd1-ac3a-08bd73677a09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Igy_keszul_Amerika_a_Brexitre","timestamp":"2018. október. 17. 07:24","title":"Így készül Amerika a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","shortLead":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","id":"20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698107c1-7e16-4e75-b24f-46f55ca8641c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 17. 05:10","title":"Ma is szebbik arcát mutatja az ősz, akár 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e5d395-f7a0-4b0e-8d34-a3dbf22a155e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt tévécsatorna, amely közvetítette volna az idei Miss Universe Hungary-t. Instagram-posztokból derült ki, hogy Kecskés Enikő képviseli majd hazánkat a bangkoki világversenyen. ","shortLead":"Nem volt tévécsatorna, amely közvetítette volna az idei Miss Universe Hungary-t. Instagram-posztokból derült ki...","id":"20181017_Gyakorlatilag_titokban_valasztottak_meg_az_idei_magyar_szepsegkiralynot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e5d395-f7a0-4b0e-8d34-a3dbf22a155e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e461b9f-ab8d-4518-a021-e084210ca2c6","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Gyakorlatilag_titokban_valasztottak_meg_az_idei_magyar_szepsegkiralynot","timestamp":"2018. október. 17. 10:35","title":"Gyakorlatilag titokban választották meg az idei magyar szépségkirálynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyülekezési jogot sértette, hogy 2017 áprilisában egy Parlament előtti demonstráción azonosítás nélküli, civil ruhás rendőrök léptek fel a tüntetőkkel szemben – állapította meg az alapvető jogok biztosa egy beadvány vizsgálatában.","shortLead":"A gyülekezési jogot sértette, hogy 2017 áprilisában egy Parlament előtti demonstráción azonosítás nélküli, civil ruhás...","id":"20181016_Civil_ruhas_rendorok_miatt_vizsgalodik_az_ombudsman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db040f5d-38a1-422c-9f6c-243438156127","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Civil_ruhas_rendorok_miatt_vizsgalodik_az_ombudsman","timestamp":"2018. október. 16. 12:07","title":"Civil ruhás rendőrök miatt vizsgálódik az ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóslista hónapok óta nem változik.","shortLead":"Az adóslista hónapok óta nem változik.","id":"20181015_Ev_vegere_60_milliard_forint_tartozasuk_lesz_a_korhazaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d66a406-289f-4d9b-bff4-705a807b7a65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Ev_vegere_60_milliard_forint_tartozasuk_lesz_a_korhazaknak","timestamp":"2018. október. 15. 16:08","title":"Év végére 60 milliárd forint tartozásuk lesz a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]