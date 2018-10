Orbán "Sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk a kritikus hangokat" Viktor kormánya tájékoztatja a sajtót. Már azokat a képviselőit, amelyeket beengedik a kormányinfóra. Az egykori Magyar Nemzet-újságírók most sem jutottak be, az Azonnali viszont története során először igen.

Egy ideje kérdés, hogy melyik médium juthat be a kormányinfóra, melyik nem. Bár Orbán Viktor szerint soha nem vetemedne a Fidesz arra, hogy elhallgattasson kritikus hangokat, az egy ideje nem probléma a számára, hogy bizonyos információktól és fórumoktól elzárja őket. A volt Magyar Nemzet-újságírók által összehozott, és az olvasók által működtetett Magyar Hang eddig még nem tudott bekerülni a kormány információs fórumára, miközben a jóval kisebb olvasótáborral rendelkező kormánypárti médiaegységek igen. Ez most is így van: a lap főszerkesztője, György Zsombor nemrég írta ki a Facebookra, hogy a Magyar Hang megint hoppon maradt. "Kollégánkat próbáltuk regisztrálni, adatait időben elküldtük a megfelelő e-mail-címre. Élő szóban semmilyen tájékoztatást nem kaptunk, a levélre szokás szerint nem válaszoltak, tudósítónk beléptetését viszont megtagadták. Orbán-kormány, 2018., Budapest."

Az Azonnali viszont bejutott. Korábban az LMP-s képviselő, kvázi Mészáros Lőrinc-üzlettárs Ungár Péter lapja izgalmas táncot lejtett Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel a bejutásról, a kedélyes eszmecserék végén többször is ígéretet kaptak a bejutásra, de mégsem tudtak bejutni. Most igen, a kérdés, hogy kérdezni is lehet-e majd – ez sem evidencia a kormány tájékoztatófórumán ugyanis.