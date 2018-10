Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány delegáltjai között olyanok is vannak, mint Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, vagy Lánczi András a Corvinus éléről.","shortLead":"A kormány delegáltjai között olyanok is vannak, mint Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, vagy Lánczi András...","id":"20181016_Megvan_a_lista_ok_vilagithatjak_at_hamarosan_az_MTAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222fce57-508f-480f-9b47-e4c329b750e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megvan_a_lista_ok_vilagithatjak_at_hamarosan_az_MTAt","timestamp":"2018. október. 16. 17:50","title":"Megvan a lista, ők világíthatják át hamarosan az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami egy tulajdonságával tűnik ki a piacon lévő kínálatból.","shortLead":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami...","id":"20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a8995-d1c7-44c6-a5a5-89d52b79938c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","timestamp":"2018. október. 16. 11:03","title":"Mint az IKEA-ban: kiadnak egy okostelefont, amit önnek kell összeszerelnie otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","shortLead":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","id":"20181016_Porsche_Panamera_GTS","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f6f05f-b045-42c0-9489-f6db80d8ae52","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_Porsche_Panamera_GTS","timestamp":"2018. október. 16. 08:26","title":"Kombiként is kapható a 460 lóerős új Porsche Panamera GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás jöhet a sörpiacon. ","shortLead":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás...","id":"20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a3ec3-2149-4f2c-8e0a-2fe7a5d2eb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","timestamp":"2018. október. 15. 21:50","title":"Drasztikusan emelkedhet a sör ára, és ennek is a klímaváltozáshoz van köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vádirat szerint legalábbis ez történt egy borsodi községben, ahol egy külföldi szeretett volna borászatot építeni.","shortLead":"A vádirat szerint legalábbis ez történt egy borsodi községben, ahol egy külföldi szeretett volna borászatot építeni.","id":"20181016_Nem_a_nevelt_fia_kapta_a_megbizast_leallitotta_az_epitkezest_egy_borsodi_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587af29-3294-4a55-ba4c-25aa2114022d","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Nem_a_nevelt_fia_kapta_a_megbizast_leallitotta_az_epitkezest_egy_borsodi_polgarmester","timestamp":"2018. október. 16. 13:05","title":"Nem a nevelt fia kapta a megbízást, leállította az építkezést egy borsodi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hitelközvetítőket, ingatlanforgalmi szakértőt és vállalkozókat ítélt el a Kaposvári Törvényszék hitelek folyósításával összefüggő mintegy 190 millió forint vagyoni hátrány okozása miatt – tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség az MTI-t kedden.","shortLead":"Hitelközvetítőket, ingatlanforgalmi szakértőt és vállalkozókat ítélt el a Kaposvári Törvényszék hitelek folyósításával...","id":"20181016_Hitelkozvetitok_letoltendo_bortonbutetes_kaposvari_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81055f62-233f-4da8-9111-f7e7c4d99078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Hitelkozvetitok_letoltendo_bortonbutetes_kaposvari_torvenyszek","timestamp":"2018. október. 16. 08:57","title":"Hitelközvetítőket ítélt letöltendő börtönbüntetésre a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181017_Konzultacio_es_az_emberek_velemenye__a_ket_nap_alatt_atvert_lakastakarek_ugy_margojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a48203-b87c-4213-8474-ee780c8cef0c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Konzultacio_es_az_emberek_velemenye__a_ket_nap_alatt_atvert_lakastakarek_ugy_margojara","timestamp":"2018. október. 17. 16:15","title":"Konzultáció és az emberek véleménye – a két nap alatt átvert lakástakarék ügy margójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]