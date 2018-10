Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017 elején bemutatott játékokat, mostantól azonban a csoportoknál is felbukkan majd a funkció.","shortLead":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017...","id":"20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e564e495-b1d1-4fe4-b7ca-7f5482aa7117","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","timestamp":"2018. október. 18. 09:33","title":"Készüljön: A Facebook-csoportok is megkapják a funkciót, amit állandóan nyomogatnak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más mobilokat is tölthet, ha aktiválja a vonatkozó beállítást. ","shortLead":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más...","id":"20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6207a1c-1186-4d04-9831-4ac20107be5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","timestamp":"2018. október. 17. 13:33","title":"Olyat tud az új Huawei telefon, hogy alig hiszünk a szemünknek – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a9d3a1-501b-4dd1-81cf-843efafae190","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha jövőre meghosszabbítják Michael O'Leary szerződését, akkor sem töltené ki az öt évet a Ryanair élén. Azt is elmondta: újabb bázisokat zárhatnak be, ha tovább drágul az olaj.","shortLead":"Ha jövőre meghosszabbítják Michael O'Leary szerződését, akkor sem töltené ki az öt évet a Ryanair élén. Azt is...","id":"20181017_Kiderult_mikor_tavozik_a_Ryanair_vezere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a9d3a1-501b-4dd1-81cf-843efafae190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c616fd-c586-49a9-ac61-578eace9129a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Kiderult_mikor_tavozik_a_Ryanair_vezere","timestamp":"2018. október. 17. 15:47","title":"Kiderült, mikor távozik a Ryanair vezére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16acb98d-5578-44ce-a6d2-6cc396bdd48f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Legtöbbször negatív asszociációk kapcsolódnak a státusszimbólumokhoz, mégis fontos szerepet töltenek be az önértékelés, a társas összehasonlítás, az önmeghatározás szempontjából. Igen nagy pszichológiai haszonnal járnak ugyanis.","shortLead":"Legtöbbször negatív asszociációk kapcsolódnak a státusszimbólumokhoz, mégis fontos szerepet töltenek be az önértékelés...","id":"20181018_Ezert_nem_tudunk_lemondani_a_statusszimbolumokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16acb98d-5578-44ce-a6d2-6cc396bdd48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c530db9-9085-4a22-81d1-d85794c00722","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181018_Ezert_nem_tudunk_lemondani_a_statusszimbolumokrol","timestamp":"2018. október. 18. 10:00","title":"Ezért nem tudunk lemondani a státusszimbólumokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kisfiúval bővült az MTK-család.","shortLead":"Egy kisfiúval bővült az MTK-család.","id":"20181018_Nagypapa_lett_Deutsch_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ae748-722e-4ace-83e2-2163a180a841","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Nagypapa_lett_Deutsch_Tamas","timestamp":"2018. október. 18. 08:33","title":"Nagypapa lett Deutsch Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46da0134-4f4b-46bb-a575-4caf0f565b5f","c_author":"BWT","category":"brandcontent","description":"Bár az október egyelőre kegyes hozzánk, sokan már előre rettegnek, hogy ha a közeljövőben beköszönt a hideg idő, mennyire lesz magas az első számla, amiben már a fűtés is benne van. Néhány okos aprósággal azonban jelentősen lefaraghatjuk a költségeket, miközben kellemes melegben üldögélünk otthon. ","shortLead":"Bár az október egyelőre kegyes hozzánk, sokan már előre rettegnek, hogy ha a közeljövőben beköszönt a hideg idő...","id":"20181012_Azt_hitte_hogy_tudja_pedig_nem_is_olyan_egyszeru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46da0134-4f4b-46bb-a575-4caf0f565b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c46bde6-675b-4beb-95c7-3e6df240a356","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181012_Azt_hitte_hogy_tudja_pedig_nem_is_olyan_egyszeru","timestamp":"2018. október. 17. 07:30","title":"Azt hitte, hogy tudja, pedig nem is olyan egyszerű – Hogyan fűtsünk okosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnap megtámadott futó felidézte, miként próbálta megerőszakolni egy férfi. Makai Viktória azért áll ki a nyilvánosság elég, hogy figyelmeztesse a nőket a veszélyre.","shortLead":"A vasárnap megtámadott futó felidézte, miként próbálta megerőszakolni egy férfi. Makai Viktória azért áll ki...","id":"20181017_Szexet_akarok_ugyhogy_kussolj_es_ne_nezz_ram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73171eed-a5da-4a17-8700-03d1dc8219a3","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Szexet_akarok_ugyhogy_kussolj_es_ne_nezz_ram","timestamp":"2018. október. 17. 09:25","title":"„Szexet akarok, úgyhogy kussolj, és ne nézz rám!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan tehetik könnyebbé az életemet a világ jelenlegi legprofibb hordozható okoseszközei.","shortLead":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan...","id":"samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881a3e2a-6727-4186-a2c5-28bb04f696e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","timestamp":"2018. október. 17. 20:23","title":"Sportos vagy elegáns – Samsung okosórákat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]