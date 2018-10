Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az úgynevezett unokás csalások annyira elharapództak, hogy az általuk okozott kár már a lakásbetörések során okozott kárral vetekszik, de egyre több az albérletes csalás is.","shortLead":"Az úgynevezett unokás csalások annyira elharapództak, hogy az általuk okozott kár már a lakásbetörések során okozott...","id":"20181018_Kulon_nyomozocsoport_foglalkozik_a_lakasbetoresekkel_konkuralo_unokas_csalasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80e40f3-bdcc-4d4d-b111-e55a2f73ddc3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181018_Kulon_nyomozocsoport_foglalkozik_a_lakasbetoresekkel_konkuralo_unokas_csalasokkal","timestamp":"2018. október. 18. 14:26","title":"Külön nyomozócsoport foglalkozik a lakásbetörésekkel konkuráló unokás csalásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki a zavaró kollégákat.","shortLead":"A Wear Space nevű eszköz egy embereknek kifejlesztett szemellenző, ami zajszűrős fejhallgatót is kapott, így szűrve ki...","id":"20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed286c-fec2-464f-810c-b2cdbc60d442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5c8e7-ea7a-487e-af88-12a76904c0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_panasonic_space_wear_future_of_life_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2018. október. 18. 19:03","title":"A Panasonic megcsinálta minden irodai dolgozó (és főnök) álomkütyüjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért (SZDV) elnöke szerint a leszokáshoz ennél többre van szükség. ","shortLead":"Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért (SZDV) elnöke szerint a leszokáshoz ennél többre van szükség. ","id":"20181019_Reagalt_a_szakerto_a_cigibiztossa_lett_Lazar_Janos_nagy_tervere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32665b89-9f1d-4a1d-85e4-e9796ad87d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Reagalt_a_szakerto_a_cigibiztossa_lett_Lazar_Janos_nagy_tervere","timestamp":"2018. október. 19. 05:37","title":"Reagált a szakértő a cigibiztossá lett Lázár János nagy tervére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","shortLead":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","id":"20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1aed7-59a5-4c90-80a4-587af82b35ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","timestamp":"2018. október. 19. 12:50","title":"Lebontották a Kétfarkúak pécsi buszmegállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Repülőn vitték Frankfurtból Szófiába a korrupció ellen nyomozó újságíró meggyilkolásával vádolt férfit. Az ügyészség továbbra is állítja: nem a munkája miatt ölték meg Viktorija Marinovát.","shortLead":"Repülőn vitték Frankfurtból Szófiába a korrupció ellen nyomozó újságíró meggyilkolásával vádolt férfit. Az ügyészség...","id":"20181017_Kiadtak_Bulgarianak_az_ujsagiro_meggyilkolasaval_vadolt_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e705a-d725-45d3-8a3f-659c8f04f77e","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Kiadtak_Bulgarianak_az_ujsagiro_meggyilkolasaval_vadolt_ferfit","timestamp":"2018. október. 17. 21:32","title":"Kiadták Bulgáriának az újságíró meggyilkolásával vádolt férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár 40-50 százalékkal is drágult a termelők néhány ráfordítása, miközben az alma felvásárlási ár a betakarítás és a beszállítás költségeit fedezi csak.","shortLead":"Akár 40-50 százalékkal is drágult a termelők néhány ráfordítása, miközben az alma felvásárlási ár a betakarítás és...","id":"20181017_Ha_ez_igy_folytatodik_senkinek_nem_eri_meg_almat_termelni__figyelmeztetnek_a_gazdak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00371200-8fe6-4e39-b401-447c93f3e2ed","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Ha_ez_igy_folytatodik_senkinek_nem_eri_meg_almat_termelni__figyelmeztetnek_a_gazdak","timestamp":"2018. október. 17. 20:39","title":"Ha ez így folytatódik, senkinek nem éri meg almát termelni - figyelmeztetnek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b0e9d2-79ec-4ba3-b14d-58c6fd9f4668","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig fog fékezni, hogy pályára állhasson.","shortLead":"Évekig fog fékezni, hogy pályára állhasson.","id":"20181019_Szombaton_indul_a_brit_Merkurszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1b0e9d2-79ec-4ba3-b14d-58c6fd9f4668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e4c5e3-1d4e-416e-959e-7491450874ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Szombaton_indul_a_brit_Merkurszonda","timestamp":"2018. október. 19. 11:00","title":"Izgalmas expedícióba vág az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a meghívók a média számára: alig egy hónappal a nagy szeptemberi iPhone-bemutató után újabb rendezvényt tart az Apple, ezúttal New Yorkban. A palettán ezúttal is elsősorban hardvereszközök szerepelnek.","shortLead":"Kimentek a meghívók a média számára: alig egy hónappal a nagy szeptemberi iPhone-bemutató után újabb rendezvényt tart...","id":"20181019_apple_oktober_30_new_yorki_rendezveny_uj_ipad_pro_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2337d7-8804-46a0-a08b-6ae402b499e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_apple_oktober_30_new_yorki_rendezveny_uj_ipad_pro_2018","timestamp":"2018. október. 19. 07:33","title":"Jegyezze fel a dátumot: újabb gépeket jelent be hamarosan az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]