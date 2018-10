Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre nincs miről beszélni.","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre...","id":"20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05d61a0-5dfa-4699-8c21-9e3a98ebb8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","timestamp":"2018. október. 18. 16:39","title":"Rogánék még nem foglalkoztak Lázár dohányzást betiltó javaslatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a meghívók a média számára: alig egy hónappal a nagy szeptemberi iPhone-bemutató után újabb rendezvényt tart az Apple, ezúttal New Yorkban. A palettán ezúttal is elsősorban hardvereszközök szerepelnek.","shortLead":"Kimentek a meghívók a média számára: alig egy hónappal a nagy szeptemberi iPhone-bemutató után újabb rendezvényt tart...","id":"20181019_apple_oktober_30_new_yorki_rendezveny_uj_ipad_pro_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d0aaaa-ab7e-4059-941b-6cb5f72b6e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2337d7-8804-46a0-a08b-6ae402b499e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_apple_oktober_30_new_yorki_rendezveny_uj_ipad_pro_2018","timestamp":"2018. október. 19. 07:33","title":"Jegyezze fel a dátumot: újabb gépeket jelent be hamarosan az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0ea788-b9fc-4abe-a50e-f520c6115dc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze néhány példányban gyártandó négykarikás szupersportkocsi közúton is használható, de egyértelműen inkább versenypályára termett.","shortLead":"A mindössze néhány példányban gyártandó négykarikás szupersportkocsi közúton is használható, de egyértelműen inkább...","id":"20181019_az_audi_bemutatta_eddigi_legkomolyabb_sportautojat_egy_kihegyezett_r8ast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e0ea788-b9fc-4abe-a50e-f520c6115dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587699b-1f70-4c63-a6fb-a0374adc3cee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_az_audi_bemutatta_eddigi_legkomolyabb_sportautojat_egy_kihegyezett_r8ast","timestamp":"2018. október. 19. 16:21","title":"Az Audi bemutatta eddigi legkomolyabb sportautóját, egy kihegyezett R8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc66d38b-4fa8-44b5-92f3-de05a0f97cf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megszavazta a macedón parlament az ország új nevét, ezután Görögország sem fogja blokkolni a macedónok NATO-és EU-csatlakozását.","shortLead":"Megszavazta a macedón parlament az ország új nevét, ezután Görögország sem fogja blokkolni a macedónok NATO-és...","id":"20181020_Hivatalos_EszakMacedonia_lett_Macedonia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc66d38b-4fa8-44b5-92f3-de05a0f97cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e116777-b580-4886-889f-79389cacff41","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Hivatalos_EszakMacedonia_lett_Macedonia","timestamp":"2018. október. 20. 09:27","title":"Hivatalos: Észak-Macedónia lett Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","shortLead":"A 20 fokot már nem éri el a hőmérséklet a hétvégén, és többször eshet is. ","id":"20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66d943c-ad02-4acb-bc31-8ef4730d67c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Hidegebb_lesz_es_eshet_is_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. október. 18. 16:02","title":"Hidegebb lesz és eshet is a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","shortLead":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","id":"20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abd2ee4-9f9a-4d5e-9e70-1193110c4a85","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","timestamp":"2018. október. 19. 09:04","title":"A Wellhello a tagok távozásáról: A hír igaz, aggódni viszont nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c39b47-757b-4439-8e86-c00ff4375717","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár gombnyomás a mobilunkon, és máris máshogy néz ki a lámpa rajzolata, mint előtte. És ez még csak egy, az új funkciók közül.","shortLead":"Pár gombnyomás a mobilunkon, és máris máshogy néz ki a lámpa rajzolata, mint előtte. És ez még csak egy, az új funkciók...","id":"20181019_a_vw_uj_hatsolampajat_okostelefonrol_lehet_szemelyre_szabni_led_golf_8_villanyauto_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7c39b47-757b-4439-8e86-c00ff4375717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d6252a-af2b-462a-8f6e-09cdb0b36db6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_a_vw_uj_hatsolampajat_okostelefonrol_lehet_szemelyre_szabni_led_golf_8_villanyauto_toltes","timestamp":"2018. október. 19. 09:31","title":"A VW új hátsó lámpáját okostelefonról lehet személyre szabni - önnek hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az örökös csak a megörökölt vagyonnal felel az örökhagyó tartozásaiért - mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke szombat reggel az M1 aktuális csatornán.","shortLead":"Az örökös csak a megörökölt vagyonnal felel az örökhagyó tartozásaiért - mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői...","id":"20181020_Erdemes_tudni_nem_orokolhetunk_annal_nagyobb_adossagot_mint_a_hagyatek_erteke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538248a7-fbef-4c19-b210-048cb406bdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Erdemes_tudni_nem_orokolhetunk_annal_nagyobb_adossagot_mint_a_hagyatek_erteke","timestamp":"2018. október. 20. 11:46","title":"Érdemes tudni: nem örökölhetünk annál nagyobb adósságot, mint a hagyaték értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]