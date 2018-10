Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk oldani a készüléket. Az amerikai hatóságok embereinek viszont komoly odafigyelést igényel, hogy még véletlenül se nézzenek bele a mobilba.","shortLead":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk...","id":"20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd563d75-f2ea-4694-b06a-a460ce3de43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","timestamp":"2018. október. 15. 12:03","title":"Az Apple figyelmezteti a rendőröket: szó szerint rá se nézzenek az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Anders Ericsson kiválóságkutató új könyvében elmondja véleményét arról, hogyan értelmezte félre megállapításait a 10 ezer órás szabály atyja, Malcolm Gladwell.","shortLead":"Anders Ericsson kiválóságkutató új könyvében elmondja véleményét arról, hogyan értelmezte félre megállapításait a 10...","id":"20181015_10_ezer_ora_gyakorlassal_tenyleg_profik_lehetunk_barmiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eb1122-64c8-4280-b8c8-b96ec930fda9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181015_10_ezer_ora_gyakorlassal_tenyleg_profik_lehetunk_barmiben","timestamp":"2018. október. 15. 13:45","title":"10 ezer óra gyakorlással tényleg profik lehetünk bármiben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a118ea-ce44-4292-b055-9343cd72dc59","c_author":"","category":"vilag","description":"A Zöldpárt tíz százalékról 15-re növelte támogatóinak a számát, míg a hagyományos pártok sok szavazót veszítettek a luxemburgi parlamenti választáson: a még nem végleges adatok szerint az ellenzéki Kereszténydemokrata Párt öt százalékponttal, a kormánykoalícióban bent lévő Demokrata Párt 1,1, a Szocialista Munkáspárt pedig 3,5 százalékponttal kapott kevesebb voksot, mint 2013-ban.","shortLead":"A Zöldpárt tíz százalékról 15-re növelte támogatóinak a számát, míg a hagyományos pártok sok szavazót veszítettek...","id":"20181014_Luxemburgban_is_a_zoldek_tortek_elore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09a118ea-ce44-4292-b055-9343cd72dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4449605-5044-47f6-9199-03be5e04f351","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Luxemburgban_is_a_zoldek_tortek_elore","timestamp":"2018. október. 14. 20:53","title":"Luxemburgban is a zöldek törtek előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8631102d-1649-469a-bb62-10f9de458033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerencséjükre már trópusi viharrá szelídült.","shortLead":"Szerencséjükre már trópusi viharrá szelídült.","id":"20181014_leslie_hurrikan_portugalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8631102d-1649-469a-bb62-10f9de458033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57d48bc-d319-4a91-92fb-af3b5c9891ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_leslie_hurrikan_portugalia","timestamp":"2018. október. 14. 12:58","title":"Ízelítőt kapott Portugália Leslie-ből, a hurrikánból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623bde96-e884-4432-86d5-0a89372ea53b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tűz ütött ki a településen lévő sertéstelepen. ","shortLead":"Tűz ütött ki a településen lévő sertéstelepen. ","id":"20181014_Ketezer_malac_egett_halalra_Baranyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=623bde96-e884-4432-86d5-0a89372ea53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f897968-98c0-4c0c-8f7d-a4c28ceb6f96","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Ketezer_malac_egett_halalra_Baranyaban","timestamp":"2018. október. 14. 09:54","title":"Közel kétezer sertés pusztult el Alsómocsoládon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És közben egyre többen adósodnak el.","shortLead":"És közben egyre többen adósodnak el.","id":"20181015_Masfel_millioan_nem_tudjak_fizetni_a_hiteluket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e18bbd-aa91-4fc9-93a6-41ce57f1ff70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Masfel_millioan_nem_tudjak_fizetni_a_hiteluket","timestamp":"2018. október. 15. 10:10","title":"Csaknem másfél millióan nem tudják fizetni a hitelüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov számára lefoglalták a Petroff & Boshiroff márkanavet, így a két titkosszolgálati ügynök piacra dobhatja az álnevükre emlékeztető termékeket: parfümöket, illetve vegyipari cikkeket.","shortLead":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov...","id":"20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbe1e34-b087-41f8-84fd-362de11d8eeb","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Piacra kerülhet a Petroff & Boshiroff parfüm, csak novicsok ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul vásárolja fel a felszámolás alatt álló Magyar Termés Tész Kft. földvagyonát.","shortLead":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul...","id":"20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6ffb6-64d1-4670-92a7-3d6f4585e69d","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","timestamp":"2018. október. 15. 07:26","title":"Cégük felszámolásán is nyertek Simonkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]