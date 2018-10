Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","shortLead":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","id":"20181023_Ujabb_hidegfront_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a5a5ce-be4a-4aae-aef8-1f971bd80126","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Ujabb_hidegfront_jon","timestamp":"2018. október. 23. 10:29","title":"Újabb hidegfront jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","shortLead":"A Sky News forrásai szerint a szaúdi újságíró holttestét feldarabolták, az arcát felismerhetetlenné tették. ","id":"20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a29e474-3cfb-46a2-89e5-727ac1297418","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_dzsamal_hasogdzsi_holttest_maradvanyok_gyilkossag_sky_news","timestamp":"2018. október. 23. 14:42","title":"Megtalálhatták Dzsamál Hasogdzsi maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák az egyes modellek névvégződésével kapcsolatban is. Az Apple most (megint) rendet tett, bár némiképp ellentmondva korábbi önmagának.","shortLead":"A márkanév elején lévő „i” régóta találgatásokra ad okot az iPhone-oknál, de szokás szerint előkerülnek teóriák...","id":"20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebdce0d-6ece-4055-8649-11ad7834ad7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_apple_iphone_xs_xr_neve_mit_jelent_phil_schiller_marketing","timestamp":"2018. október. 24. 11:03","title":"Az Apple elmondta, mit jelent az iPhone XR nevében az R, de ne izgulja túl a kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bef7a4-7ecf-4348-8902-b928feaf73c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csülök.","shortLead":"Csülök.","id":"20181022_Haho_Feszbukosok_megvan_Orban_Viktor_rinceroszanak_a_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6bef7a4-7ecf-4348-8902-b928feaf73c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ab9892-92ed-4e60-8048-804c931cc8d2","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Haho_Feszbukosok_megvan_Orban_Viktor_rinceroszanak_a_neve","timestamp":"2018. október. 22. 13:55","title":"Hahó Fészbukosok, megvan Orbán Viktor rinocéroszának a neve!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa51698a-f846-4980-a69b-89a0a5217eaa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A lényeg, hogy mindenki megtalálja magának a megfelelő terápiás formát.","shortLead":"A lényeg, hogy mindenki megtalálja magának a megfelelő terápiás formát.","id":"20181023_Vajon_hatekony_az_online_terapia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa51698a-f846-4980-a69b-89a0a5217eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc819bd-1d14-4c9a-abc6-334262e7f604","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181023_Vajon_hatekony_az_online_terapia","timestamp":"2018. október. 23. 08:41","title":"Vajon hatékony az online terápia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az év végi váltók lesznek az elsők, akiknek már nem kell külön figyelniük a 30 százalékos baleseti adóra, ezt biztosítási adóként beépítik az éves díjba.","shortLead":"Az év végi váltók lesznek az elsők, akiknek már nem kell külön figyelniük a 30 százalékos baleseti adóra, ezt...","id":"20181024_Akar_15_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_kotelezo_biztositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c58739-218b-4d18-81d5-1c983f6d3a42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Akar_15_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_kotelezo_biztositas","timestamp":"2018. október. 24. 06:20","title":"Akár 15 százalékkal is drágább lehet a kötelező biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1224401d-7a93-4aae-b61a-ad67c263d52d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr el tudott menekülni, B. László pedig a kocsival együtt elhajtott a helyszínről. Sokáig mondjuk nem jutott vele.","shortLead":"A sofőr el tudott menekülni, B. László pedig a kocsival együtt elhajtott a helyszínről. Sokáig mondjuk nem jutott vele.","id":"20181023_Fizetni_nem_tudott_ugyhogy_kest_rantott_a_taxiban_az_egerbaktai_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1224401d-7a93-4aae-b61a-ad67c263d52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8b6aef-d6b1-4edb-aea3-667058263452","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_Fizetni_nem_tudott_ugyhogy_kest_rantott_a_taxiban_az_egerbaktai_ferfi","timestamp":"2018. október. 23. 09:57","title":"Fizetni nem tudott, úgyhogy kést rántott a taxiban az egerbaktai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08930e60-49ca-4f1f-9c85-a7e54d9a11eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"77 éves volt.","shortLead":"77 éves volt.","id":"20181022_benetton_gilberto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08930e60-49ca-4f1f-9c85-a7e54d9a11eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1fdba-5c8f-4c39-9690-61b9168003c8","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_benetton_gilberto","timestamp":"2018. október. 22. 21:29","title":"Elhunyt a Benetton egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]