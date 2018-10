A Kiserdőben lakó emberek fürdeni, egyéb ügyeket intézni mentek a hosszú hétvégén, mire visszaértek, a terület tulajdonosa elbontotta kunyhóikat, az egyikben található értéktárgyaikat is elvitték.

15 hajléktalan kunyhóját semmisítette meg a hosszú hétvége folyamán a Pilisi Parkerdő Zrt. a kispesti Határ út mellett található Kiserdőben, írja a Mérce.

A helyszínre érkező Varga Attila, a Párbeszéd kispesti képviselője a Mércének azt mondta, a munkások neki azt állították, lakhatásra alkalmas épületeket nem bontanak el, ennek ellenére 3 sátrat és 3 kunyhót is elszállítottak a hétvégén.

Az önkormányzat már korábban is jelezte, el akarja bontani a kunyhókat, ám a terület a Pilisi Parkerdő tulajdona, ezért ezt nem tehették meg. A hajléktalanok elmondása szerint szóban a Vöröskereszt is jelezte nekik, hogy a kisházakat elbontják, majd, várhatóan a tavasz folyamán, de senki sem figyelmeztette őket arra, hogy most megsemmisítenék lakhelyüket.

A Város Mindenkié videóján két hajléktalan azt meséli, hogy a ruháik, személyes tárgyaik tárolására használt bódénak hűlt helyét találták, mire visszatértek, de a lakóhelyükként szolgáló kunyhó még állt. Ennek ellenére ők bemennek az éjjeli menedékhelyre, de nappalra nem tudnak hova menni. Azt mondják, a hajléktalanszálló tele van csótányokkal és poloskákkal, úgyhogy oda nem fognak.